 Задержан мужчина, выстреливший в ногу нардепу от БПП Урбанскому. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Его действия квалифицировали как хулиганство.

"Кроме того, во время обыска у подозреваемого были изъяты еще несколько единиц незарегистрированного оружия. Сведения по данному факту будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК", – сообщают в полиции.

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Напомним, накануне Цензор.НЕТ сообщил о том, что нардеп от БПП Урбанский ранен в отеле "Хуторок у Зины", расположенной в Овидиопольском районе Одесской области. Местный житель выстрелил ему в ногу из травматического оружия.

На месте происшествия нашли гильзы от травматического оружия.

При обыске у мужчины изъяли несколько единиц незарегистрированного оружия.