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 Происшествия
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Все про:Одесская область (1746) Нацполиция (9387) стрельба (2461) Урбанский (2)

 Задержан мужчина, выстреливший в ногу нардепу от БПП Урбанскому. ФОТО

У мужчины, ранившего в ногу во время конфликта в отеле в Одесской области нардепа от БПП Александра Урбанского, нашли несколько единиц незарегистрированного оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины. Его действия квалифицировали как хулиганство.

"Кроме того, во время обыска у подозреваемого были изъяты еще несколько единиц незарегистрированного оружия. Сведения по данному факту будут внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК", – сообщают в полиции.

Читайте на Цензор.НЕТ: Ветерана Регешу (Санта) отпустили на поруки депутатов

Напомним, накануне Цензор.НЕТ сообщил о том, что нардеп от БПП Урбанский ранен в отеле "Хуторок у Зины", расположенной в Овидиопольском районе Одесской области. Местный житель выстрелил ему в ногу из травматического оружия.

Задержан мужчина, выстреливший в ногу нардепу от БПП Урбанскому 01

На месте происшествия нашли гильзы от травматического оружия.

Задержан мужчина, выстреливший в ногу нардепу от БПП Урбанскому 02

При обыске у мужчины изъяли несколько единиц незарегистрированного оружия.

Источник: https://censor.net.ua/p3125915
 
   
 Топ комментарии
 
Швидко знайшли , якби так було б Сашком Білим
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Красавчик, на практике снял обещанную депутатскую неприкосновенность с члена бпп)))
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Це не зброя а непридатні для використання макети зброї!
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тебе ж ясно сказали: Хуторокузины... либо молдаванин, либо гагауз... Потому что, если бы Хуторокузиченко - точно был бы из украинцев. Если бы Хуторокузинов - козломордый какой-нибудь, родом из лаптерылых слопатоедов. А вот, если бы Хуторокузиский/узинович/узинман... так и назвать страшно, из каких, в свете нынешних антисемитских течений... но что жид, так точно
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А ты - тупая козлорылая *****.
Наверное, я победил?
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не я, а ты тупая козлорылая пляттьь.
ты проиграл окончательно.
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а ты... а ты - конченная руская **********. Лопатоприемник прикрыла бы, шлюшка кацапская
Я выиграл...
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Не обо мне снова. Это твоё новое самовнушение. повторить 30 раз перед зеркалом с выражением "ты - конченная руская **********. Лопатоприемник прикрыла бы, шлюшка кацапская". Упражняйся. Ты проиграл.
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Просто у нього хобі зброя, так як у Порошенка офшори. Якщо судити то обох... 😏
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Ну вот и началась охота на сою. Дальше будет хуже. бегите
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Швидко знайшли , якби так було б Сашком Білим
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правильно шо задержали!
тащите его в тренироваться в тир шоб потом не мазал по яйцам БППовцем

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видимо, шкура холенная и ласнящая была (дорогая)! Затримано чоловіка, який вистрілив у ногу нардепу від БПП Урбанському - Цензор.НЕТ 5012
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Я на стороне стрелявшего. Походу депутат пид--р, визжал во всю глотку, что он избраник народа, корочкой размахивал. И получил по заслугам. Всем слугам народа надо будет задуматся, что отстреливать теперя вас будут везде.
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Заслужил такое же наказание, как Пашинский. Так ведь?
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а мужчину, ранившего журналиста, отпустили под поручительство нардепов.... Затримано чоловіка, який вистрілив у ногу нардепу від БПП Урбанському - Цензор.НЕТ 3358
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Красавчик, на практике снял обещанную депутатскую неприкосновенность с члена бпп)))
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Надо брать на поруки чувака. Сейчас это модно, а в этом случае еще и на злобу дня.
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Правильно,затримали то ведіть його в тир і научіть стріляти!!!! Як це можна було ногу з головою перепутати?????Хай би вже краще сокирою,так надійніше.... Затримано чоловіка, який вистрілив у ногу нардепу від БПП Урбанському - Цензор.НЕТ 9276
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Теперь еще и на незаконное хранение попал((
Хулиганка поглощается этим. Лет до 5-ти может потерять.
Интересно - что же вытворял депутат шо мужик так подставился то?
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Святое дело пристрелить рыга(БПП-ика). Чувака надо наградить поездкой на Мальдивы или Сейшелы. Если этого не сделать--перестанут отстреливать эту нечисть.
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Опять орлы Рюкзакова фигнёй занимаюцца! Нет шоб настоящих преступников ловить!
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Предлагаю сделать так: за стрельбу депутатам по ногах сделать награду в 1000$ , за стрельбу по руках 5000$, за отстрел 1-го уха 10000$ .... за попадание в голову 100 000$ и золотая медаль Герой Украины!
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Пропоную нагородити героя іменною зброєю і встановити йому монумент біля верховної Ради, щоб депутати бачили, що в них є недоторканність.
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На поруки его, как того что в журналиста стрелял.
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В голову почему не стрелял?! Вот за это и судить.
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Цензоровські модератори !!!! Ви мене за політичний шарж чи карикатуру (щось там про Обїзну і 1+1, Пастор без угля) заблокували протягом 3хв. на кілька днів. А тут заклики до вбивства державних діячів, розпалювання ненависті та ворожнечі за політичні погляди. Є прицендент = Савченко хотіла розстріляти ВР і потрапила під слідство. А що Цензор буде робити коли на форумі закликатимуть "мочить в сортирах депутатов от "Слуги народа" ?
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Модераторы тоже люди. В отличие от практически всех депутатов
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержан мужчина, выстреливший в ногу нардепу от БПП Урбанскому. ФОТО
 
 
 
 
 
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