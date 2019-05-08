 Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети. ФОТОрепортаж

Снимки опубликовала в Facebook Екатерина Золотарёва, сообщает Цензор.НЕТ.
"Единственный поезд, ходящий из Волыни в Одессу. На нём возят детей в лагеря и санатории. Много детей, сотни. И вот в каком он виде. Эти фотографии делала моя мама позавчера. Говорит, в прошлый раз (месяц назад) брала купе (в этот раз не успела) - оно точно такое же, только туалет чуть получше", - написала она в комментарии.
По словам Екатерины, помимо изношенности, внутри поезда невероятно грязно.
"Там еще и окна каким-то средством затонированы типа клея ПВА, это чтобы народ по полной ощущал себя как на нарах, а не в поезде", - отмечает она.
В комментарии к посту столичный блогер Александр Рудоманов, который в данный момент принимает участие в совместном с "Укрзализныцей" проекте, написал, что "могло быть и хуже", а также пообещал взять вопрос "в работу".
а может с самокрутки?
Вот, возьмет булаву через недельку, и сразу начинай отсчет времени до полного обновления вагонов.
невже не можна поводитись більш охайно?
таке враження що там свиней перевозили.
Может - Порошенко?
https://censor.net.ua/news/3125785/novoizbrannyyi_prezident_zelenskiyi_provel_vstrechu_s_biznesmenom_pinchukom
15 апреля российско-украинский бизнесмен Павел Фукс вместе с Кернесом нанес визит в Израиле живущему там украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, информировало "Радіо Свобода".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/kernes-o-pobede-zelenskogo-ya-veryu-v-to-chto-vsem-budet-legko-rabotat-s-nim-927608.html
Тоже мне новость, таких поездов много, тот же львов-мариуполь. Зато цена - из Мариуполя во Львов около ~10$. И это с постелью. Есть хорошие поезда, к примеру хюндаи - цена проезда Днепр -Киев 15$. И да, МОжно покупать билеты в СВ. Будет чистота и кондей
На самом деле Омельян ещё норм министр, но этот сезонный поезд мрак
Нас в Европу так не примут. Еще один такой случай и будет тебе импичмент. Ваще оборзел. Обама наверное тоже в "команде", гадить это по ее части.
Радует одно - наконец его снимут и возобновят уголовные дела.
Немножко ржавый вагон. Но главное он же едет!
Лучше, когда поезд есть, чем когда его нет вообще!