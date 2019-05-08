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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:поезд (726) Укрзализныця (1621)

 Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети. ФОТОрепортаж

В соцсетях появились фотографии одного из вагонов поезда, который был запущен к началу курортного сезона из Волыни в Одессу. По ним можно сделать вывод о плачевном состоянии состава.

Снимки опубликовала в Facebook Екатерина Золотарёва, сообщает Цензор.НЕТ.

"Единственный поезд, ходящий из Волыни в Одессу. На нём возят детей в лагеря и санатории. Много детей, сотни. И вот в каком он виде. Эти фотографии делала моя мама позавчера. Говорит, в прошлый раз (месяц назад) брала купе (в этот раз не успела) - оно точно такое же, только туалет чуть получше", - написала она в комментарии.

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По словам Екатерины, помимо изношенности, внутри поезда невероятно грязно.

"Там еще и окна каким-то средством затонированы типа клея ПВА, это чтобы народ по полной ощущал себя как на нарах, а не в поезде", - отмечает она.

В комментарии к посту столичный блогер Александр Рудоманов, который в данный момент принимает участие в совместном с "Укрзализныцей" проекте, написал, что "могло быть и хуже", а также пообещал взять вопрос "в работу".

Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 01
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 02
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 03
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 04
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 05
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 06
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 07

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Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 08
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 09
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 10
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 11
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 12

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Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 13
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 14
Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 15

Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 16

Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети 17

Источник: https://censor.net.ua/p3125905
 
   
 Топ комментарии
 
А за прошлых 5 лет отвечать не надо? На нары банду порошенка.
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А чего же твой порохнявый из своих оффшоров не достал, чтоб поезд был с иголочки?
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Потерпите...сейчас презЕдент придет...бабла из своих офшоров достанет...и вагончики будут все новенькие...с иголочки.... Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети - Цензор.НЕТ 1019
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Потерпите...сейчас презЕдент придет...бабла из своих офшоров достанет...и вагончики будут все новенькие...с иголочки....
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>с иголочки

а может с самокрутки? Грязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети - Цензор.НЕТ 4104
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А как же Ваш кумир, которого ваш цех тут полгода восхвалял ?
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ну, твой-то кумир получше будет, теперь его очередь вагоны ремонтировать.
Вот, возьмет булаву через недельку, и сразу начинай отсчет времени до полного обновления вагонов.
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Ужас, а не поезд, зато билеты за проезд дорогущие.Ганьба!
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вывсёврёти! ето скриншоты из игры Metro Exodus
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А за прошлых 5 лет отвечать не надо? На нары банду порошенка.
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А чего же твой порохнявый из своих оффшоров не достал, чтоб поезд был с иголочки?
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Порошенко за свои личные ПВО помтавил вокруг Киева, а твой зеБЕнин телепузик субсидии оформлял на свои квартиры, оскорблял Украину,смеялся с Майдана и сравнивал Томос с термосом, кстати народ Украины ждет извинений за такое скотсво!
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НУ ДА! ПОРОШЕНКО СНАЧАЛА СПИЗ-Л МИЛИАРД , А ПОТОМ КАК НАСТОЯЩИЙ РОБИН-ГУД СТО ГРИВЕН НА ПВО ВЫДЕЛИЛ -МОЛОДЕЦ!!!!! РАДУЙТЕСЬ ЛОХИ, У ВАС ЩЕДРЫЙ ХОЗЯИН))))))
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И да оффшоры есть и у зеБЕниного телепузика!
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В своїй квартирі ви відповідаєте за порядок, а в вагоні працівники УЗ, другими словами господар. Чи ви не згодні?!!
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тільки от компенсацію за пошкоджене майно вони братимуть з усіх пасажирів, а не лише шкідників.
невже не можна поводитись більш охайно?
таке враження що там свиней перевозили.
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які-такі шкідники ? -там вагони вже згнили ... Бруд, іржа, клей на вікнах: новий сезонний потяг Одеса-Ковель обурив соцмережі - Цензор.НЕТ 6238 а свиней там таки іноді возять - полішуки народ суровий з-під Ковле...
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"Зе ещё не президент" ((c) Зеботы).
Может - Порошенко?
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А что, загаживать вагоны - это прерогатива главы государства? Неее, точно Зеленский.
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Нет, это прерогатива зебилов, называть ***** под девичьей фамилией.
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Ааа, точно. Вот здесь вы абсолютно правы. Порошенко ведь так его и называет.
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Новоизбранный президент Зеленский провел встречу с бизнесменом Пинчуком

https://censor.net.ua/news/3125785/novoizbrannyyi_prezident_zelenskiyi_provel_vstrechu_s_biznesmenom_pinchukom

15 апреля российско-украинский бизнесмен Павел Фукс вместе с Кернесом нанес визит в Израиле живущему там украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, информировало "Радіо Свобода".
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/kernes-o-pobede-zelenskogo-ya-veryu-v-to-chto-vsem-budet-legko-rabotat-s-nim-927608.html


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Зе - встречается с Пинчуком, обнимается с Кернесом, а конюшни вычищать в Беларуси?
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Да никто его и пальцем не тронет, хватит херню рассказывать.
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аяяяй зрада зрадная, да ещё под америкосовским IP ну точно правда
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Ksenia VB - я особисто не побачив тонування із ПВА на вікнах, а Ви ?
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інколи бувають якісь замазані вікна.
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Євростандарт в розумінні залізничників України.
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Лучше поитересоваться ценой билетов.
Тоже мне новость, таких поездов много, тот же львов-мариуполь. Зато цена - из Мариуполя во Львов около ~10$. И это с постелью. Есть хорошие поезда, к примеру хюндаи - цена проезда Днепр -Киев 15$. И да, МОжно покупать билеты в СВ. Будет чистота и кондей
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какая цена - такой и поезд , из Одессы в Ковель типа купе 320 грн. Но как по мне лучше бы нормальный поезд пустили с билетами в 2 раза дороже , а не эту пьяную скотовозку , на которую в придачу ко всему никогда нет билетов...
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Знизити ЗП чиновникам УЗ, а вивільнені кошти на ремонт вагонів. Людей потрібно поважати!!
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К сожалению не только он. А возьмите поезд Херсон- Львов да и много других направлений. Какой-то фонд развития производства должен быть на железной дороге. Где деньги , Зин? Бруд, іржа, клей на вікнах: новий сезонний потяг Одеса-Ковель обурив соцмережі - Цензор.НЕТ 129
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Точно.Про Херсон-Львов тоже правда. В этом поезде раньше(лет 10 назад) часто были бухие проводники Бруд, іржа, клей на вікнах: новий сезонний потяг Одеса-Ковель обурив соцмережі - Цензор.НЕТ 6355
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Какая зарплата у Женьки Кравцова? То-то же. Поднимать надо. Никто за "ТАК" работать не будет.
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Сезонный поезд....его каждый год собирают из того что есть в депо....в более менее исправном состоянии...
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люди купили билеты и они имеют право на нормальные условие а не как для скота.
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Столыпин. Первые пять камер общие для мужыков. Шестая для обиженных. Седьмая для малолеток. Восьмая для красных (менты, судьи, прокуроры). Деватая для женщин
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Посадить омеляна на этот поезд и пустить под откос. в помойную яму.
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за чем под откос? пустить в трубу и получится гиперлуп.
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А того, кто должен был почистить вагон, куда?
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И что самое примечательное, ни один "борцун за чистоту вагонов", он же монитор (monitor), не поинтересуется, а к какому депо приписан поезд, где его и должны обиходить.
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этот поезд сам по себе помойная яма..
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Хайперлуп Омельяна)
На самом деле Омельян ещё норм министр, но этот сезонный поезд мрак
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так і беруть... на літній період квитки завжди дорожче...
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Так хочет же народ "взад в СССР", вот их и уважили.
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исправьте ОШИБКУ это состав формируется в вагонном депо г.ковель и писать соответственно нужно << ковель - одесса>> фирменный поезд <<голубі озера>>,кто не верит - гугл в помощь
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...тоже нам новость .. там , что на Ковель, что на Луцк -и поезда и проводники в хлам убитые ....".. Волынь моя, сонячна !..."
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Хотите и дешёвые билеты и новые вагоны.
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на нари з конфіскацією керівництво Укрзалізниці, разом з суддями, і все буде блищати.
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А где наш главный Гиперлуп? Рассказывает в США как он с рахой воюет? Отличная у Мародера команда! Дрим тим! Бруд, іржа, клей на вікнах: новий сезонний потяг Одеса-Ковель обурив соцмережі - Цензор.НЕТ 9109
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это третий класс для плебса, да?, омелян?))))
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это поезд в Европу.....так мы туда хотим.... Бруд, іржа, клей на вікнах: новий сезонний потяг Одеса-Ковель обурив соцмережі - Цензор.НЕТ 9845
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Перенести кабінет міністрів з Гройсманом і Омельяном в цей поїзд і возити по всій країні!!!
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Это же типовой гиперлуп от Омеляна, непонятно,что гражданам не нравится...?
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Я от самого совка в таких вагонах езжу. Они по-моему всегда такими были...
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Клятый совок, смотри что ты натварил. Бруд, іржа, клей на вікнах: новий сезонний потяг Одеса-Ковель обурив соцмережі - Цензор.НЕТ 3068
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Нах поезда скоро будет гиперлуп Бруд, іржа, клей на вікнах: новий сезонний потяг Одеса-Ковель обурив соцмережі - Цензор.НЕТ 8064 Пять лет шоколадной байки
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Зеленский, это уже не смешно!

Нас в Европу так не примут. Еще один такой случай и будет тебе импичмент. Ваще оборзел. Обама наверное тоже в "команде", гадить это по ее части.
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ничего, скоро эти составы сгниют и впустят частных перевозчиков. Условия получше станут, но цена вырастет в пару раз
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Частное это плохо. Вон, у тупых пяндософф частники делают авианосцы, бомберы, страт. ракеты.... А надо чтобы все было по 20 копеек и все жрали капусту, а одно пальто носили 15 лет. Туалетная бумага - по выходным Бруд, іржа, клей на вікнах: новий сезонний потяг Одеса-Ковель обурив соцмережі - Цензор.НЕТ 4200
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Педро залишає ЗЕ "життя по-новому"... Бруд, іржа, клей на вікнах: новий сезонний потяг Одеса-Ковель обурив соцмережі - Цензор.НЕТ 504
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Зато начальство укрзалiзницi себе зарплаты каждый квартал повышает
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Вагон крайне изношенный и давно подлежащий списанию. Однако ничего трагического я не увидел. Туалет вымыт.
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Согласен. Стандартный плацкартный вагон. Они всегда так выглядели.
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это спецвагон омеляшки???...пижж...ты по-новому.
Радует одно - наконец его снимут и возобновят уголовные дела.
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она что, телепортацию не освоила ? пару пузырей сорокаградусной и поездка проходит незаметно
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Угу, и есть высокая вероятность проснуться без денег и своих чумаданов.
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Вот тебе и новая власть. ЧТо скажете, поклонники зеленского?
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Увесь керівний склад Укрзалізниці возити в цьому гіпердупі аж допоки очі не повилазять, і не давати навіть вийти в сусідній вагон...
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НЕОБХОДИМО В ПАРКЕ ТАКИЕ ВАГОНЫ ПАЛИТЬ !!!
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это шоб вы не раслаблялись курортнички и на контрасте на пляже споймали аргазм
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Омелян не желает ли лично проехаться в таком чуде?
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не привередничайте, нормальный гиперлуп на Ковель.
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.....это ГИПЕРЛУП омеляна ??? ))))) а чего вы хотите от НИЩЕЙ страны ???? что хотеть от БОМЖА ????? чтоб он ходил в тройке и с СИГАРОЙ ???? для меня это уже НОРМАЛЬНЫЙ поезд , чай не барин !!! все нормально , НАРОД !!!
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Ой я Вас умоляю.
Немножко ржавый вагон. Но главное он же едет!
Лучше, когда поезд есть, чем когда его нет вообще!
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Цензор.НЕТФотоОбществоГрязь, ржавчина, клей на окнах: новый сезонный поезд Одесса-Ковель возмутил соцсети. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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