EN|RU|UK
Темы дня: Паспорта РФ для ОРДЛО Президентские выборы-2019 Языковой вопрос Парламентские выборы-2019
 Фоторепортаж
  19845  100
Материалы по теме:
Все про:самолет (2211) Шереметьево (20)

 Пошел запах гари, началась паника: в "Шереметьево" самолет Superjet 100 заменили перед самым вылетом. ФОТО

Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Шереметьево в Ригу вечером 7 мая отменили из-за запаха гари.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на Mash.

Как рассказал "Москве 24" пассажир, всех находившихся на борту вывели из самолета и вернули в аэропорт, через два часа они отправились другим лайнером Superjet.

Самолет, судя по онлайн-табло Шереметьево, должен был вылететь в 22:55, в итоге он вылетел в 01:09. Это рейс авиакомпаний "Аэрофлот" и Air Baltic.

По данным "Пятого канала", кто-то из пассажиров почувствовал запах гари, остальные запаниковали, поэтому их эвакуировали. Неисправностей при осмотре самолета не обнаружили. При этом собеседник "Москвы 24" говорит, что сами пассажиры ничего подозрительного не заметили. По его словам, к лайнеру подогнали пожарные машины.

Пошел запах гари, началась паника: в Шереметьево самолет Superjet 100 заменили перед самым вылетом 01
Фото: Mash

Напомним, вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Горим, горим!": Появилось видео начала пожара на борту Superjet в Шереметьево, снятое из иллюминатора. ВИДЕО

По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. У пострадавших основные травмы - ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.

По словам источника "Интерфакса", по основной версии на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российский авиаэксперт Лукашевич о катастрофе в Шереметьево: Более 40 человек погибло, потому что сидевшие первыми к выходу спасались вместе с вещами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки, сказал источник.

Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.

Ространснадзор начал внеплановые проверки ПАО "Аэрофлот", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации".

Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.

Источник: https://censor.net.ua/p3125904
 
   
 Топ комментарии
 
те, кто крепко нагрешил в этой жизни, в следующей жизни родятся в России..
 показать весь комментарий
 
Это не гарь , а запах страха .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
те, кто крепко нагрешил в этой жизни, в следующей жизни родятся в России..
 показать весь комментарий
 
 
Кто то почувствовал свою смерть, но еще не понял какой самолет горит...
 показать весь комментарий
 
 
Вот если бы всех мудаков и быдло сослали в одну огромную холодную страну, чтобы они там в нищете грызли друг друга... А... Ну да. Точно.
 показать весь комментарий
 
 
с этих мудаков, еще и штрафы и пеню взыскивают за разрушенное жилье.. это Расия, детка!
Запахло горілим, почалася паніка: у "Шереметьєво" літак Superjet 100 замінили перед самим вильотом - Цензор.НЕТ 2957
 показать весь комментарий
 
 
мордорстан--скрепно было б если б суперджет врезался в дом из рязанского сахара в рязани...
 показать весь комментарий
 
 
А правда, что у лаптеногих на аерофлоте вернули совковую свастику, серп и молот?
 показать весь комментарий
 
 
Иностранцы скоро перестанут пускать кацапов на свои борты - при шухере свинорылые своими чемоданами блокируют выходы.
 показать весь комментарий
 
 
Так в основном кацапы и грешат. Будут по кругу отгребать
 показать весь комментарий
 
 
Сухой горит, делайте лучше полусладкий! Пошел запах гари, началась паника: в "Шереметьево" самолет Superjet 100 заменили перед самым вылетом - Цензор.НЕТ 1796
 показать весь комментарий
 
 
Достал, использовал, положи взад! Не забудь протереть боярой!
 показать весь комментарий
 
теперь его долго отмывать будут....вата там обосралась не кисло...
 показать весь комментарий
 
 
Абсолютно верно, как ты точно сказал, нужно, чтобы кацапская мразь дрожала от страха, от одного упоминания об Украине,самолётах, да и вообще от самой жизни
 показать весь комментарий
 
 
Нююю, обмочились на "сухого" - он и потух...
🤣🤣
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Измельчали внуки - дымка испугались. А отцы-деды не боялись на самолетах в Великую Отечественную брать на таран вражеские авианосцы и фашистских генералов.
 показать весь комментарий
 
 
Самого Муссолини взяли на таран?
где твое "атечество" то? иди бухать уже, завтра в блевотине спать под забором Запахло горілим, почалася паніка: у "Шереметьєво" літак Superjet 100 замінили перед самим вильотом - Цензор.НЕТ 222
 показать весь комментарий
 
 
Про таран кацапами авіаносців у другу світову сподобалось .
 показать весь комментарий
 
 
деды в 41-м драпали до самой москвы так быстро, что вермахт не успевал догнать, пока заградотряды (с пулеметами с откормлеными нквдшниками) позади не поставили и приказ #270 не издали (фактически взять в заложники семьи)!

ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ

№ 270
от 16 августа 1941 года
О случаях трусости и сдаче в плен и мерах
по пресечению таких действий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров.
Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава.
2. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам.
Обязать каждого военнослужащего независимо от его служебного положения потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен - уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи.
3. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности, как самозванцев, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать их на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младшего начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев.
Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах и штабах.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
От врага драпали только троцкисты и гоминьдановцы.
Политработникам, офицерам Красной армии и обычным советским трудящимся почти сразу удалось пресечь панику и остановить гитлеровское зверье. Фашистские войска гонимые террором и безумием уже на границе напоролись на стену огня и стали. Лишь за только за первые месяцы войны гуннская солдатня потеряла более 6 млн. человек.
 показать весь комментарий
 
І шо в результаті? Один тоталітарний режим прийшов на зміну іншому. Ти краще виклади селфі з картонним танком на голові. Бо без танка тебе не пустять на флешмоб під назвою победобесіє.
 показать весь комментарий
 
 
На паРаша ТВ показали первые кадры спасения, человека четыре только вышли, но две сумки были выброшены, а другие что-то держали в руках, но дальше не стали показывать...
 показать весь комментарий
 
Тут ще питання, а чи його то були сумки?
 показать весь комментарий
 
 
Просто пытаются убедить, что не выходили с вещами из горящего сухого...
Могу добавить, что выскакивали не непрерывно, а были длительные промежутки времени на бросание вещей...
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а ручную кладь все-таки похватали или уже так выскакивали?
 показать весь комментарий
 
 
Надо понимать , что это также итоги санкций!!! Как и нефть не качественная в трубопроводе Дружба!!! Запад выходит из российских проектов!!! Активно брыкается Германия, которая мнит себя главным оппонентом США в Европе!!! Теряя рынки с которых их удачно выбивает Китай, Германия пробует это компенсировать через предательство и работу с агрессором!!! Хотя санкции США очень этому мешают!!! Ладно это лирика!!! Главное техногенные катастрофы и баги с российской техникой будут наростать!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А что тебе Германия должна? Почему рабочий в Германии должен зарабатывать не 3000евро, а 2950 из-за каких-то там украинцев, о которых он знает столько же сколько ты о Судане. А там война ведь. Готов был бы терпеть убытки из-за каких-то там негров на которых напали другие негры?
Только честно. Если нет - "предатель"(папуасов)))
 показать весь комментарий
 
 
Твоя аналогия врет (как и любые другие аналогии). Разница в том что ЕС намного теснее связанно с Украиной чем с условным Суданом. И по факту очередной кризис в Украине может например поднять цены на некоторые продукты питания в ЕС так что вместо 2950 Евро немец "получит" 2900 Евро чисто за счет выросших цен. Ну и есть еще такой ньюанс как беженцы которые при полной попе тут хлынут опять же в ЕС и будут отъедать у немцев из бюджета куда поболее тех 5 Евро.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Германии важней по бизнесу Параша?
Украина - Судан(а не Германия - Судан) - Мы немцам, как нам суданцы.
Ты думаешь самый умный, а "гейропейцы нутуппые"?

Охереть, на Цензоре прям аристотели с эйнштейнами бжезинскими погоняют.
Если такие умные, почему у "тупых" ВВП на 1 гражд. в 20 раз >
??
А?
Совсем оборзели - че кто-то должен себе в убыток жить ибо кто-то там на кого-то напал, но оба торгуют друг с другом и нету виз и посольства на местах?
 показать весь комментарий
 
 
просто иди нах кремлядь. Не хочу даже тратить время на бота.
 показать весь комментарий
 
 
Портки постирай. Как пустил "колбасу", так сразу обзываться начал
Вместо аргументов и доводов - ура-поцреотическое кукареканье и визг сопрано))
 показать весь комментарий
 
Вопрос не в Украине, на которую можно положить с прибором, вопрос в том, что страна у которой второй ядерный арсенал перестала уважать принятые ей же законы и начала перекраивать карту мира по своему желанию. Если какой-то "Габон" начнёт чморить своих соседей, то в целом в мире об этом мало кто узнает. Но если один из стран бывшей большой восьмёрки начинает плевать на международные законы, это может иметь далеко идущие последствия для всего мира. Как только в мире согласятся с новым положением вещей каждый пожелает откусить себе кусок послаще исходя из своих интересов. Пока что Германия надеется, на расклад при котором она будет "кусать" а не от неё отгрызут. Из этого и вытекает её политика. Но история уже знает два случая, когда Германия очень сильно ошибалась в своих ожиданиях.
 показать весь комментарий
 
 
Вот именно за то, что бы опять бургерам не пришлось это расхлёбывать и есть смысл их обывателю потерять 50 евро.
 показать весь комментарий
 
1) ЦРУ высрало шо "прозевали захват Крыма". Веришь? Все они там в курсе, а Путина можно было опустить просто телефонным звонком. Нету черное-белое, злые-добрые.

2) Насчет бюргеров - не думай шо кто-то глупее тебя, особенно если кто-то на Мерсе, а ты на "копейке". Че, Задорнов нравитлся?
 показать весь комментарий
 
1) Бред Наполеона из местной псих больницы.
2) Вопрос всегда не в уме а в выгоде: пока немцы не уверены в результате - играют и вашим и нашим. Как только расклад им станет ясен - игра пойдёт в одни ворота. Вопрос в какие.
3) Это что за высер про задротова и моё авто? Ты уверено что я на гавнопроме езжу?

Держи себя в руках, не переходи на личности, я не скажу откуда ты появилось.
 показать весь комментарий
 
Каждого "всемылюда" тыкать мордой в такие высеры, пока не завизжит как красножопая свинья на линии Маннергейма))
 показать весь комментарий
 
 
Отлично, больше паники на рашке надо, может поскорее загорится не только самолет
 показать весь комментарий
 
 
Нащо його пускати на міжнародні рейси, хай на внутрішніх горять.
 показать весь комментарий
 
 
Кроме русни на этом говне никто не летает, так что пускай падают.
 показать весь комментарий
 
 
"Вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из Шереметьево в Ригу вечером 7 мая отменили ...Это рейс авиакомпаний "Аэрофлот" и Air Baltic. ... через два часа они отправились другим лайнером Superjet".

Як виліт до Риги? Адже була інфа, що прибалти, всі, відмовились приймати Superjet-и в себе!
 показать весь комментарий
 
Може прибалти і відмовились, а от мешканці країн Балтії поки що ні.
 показать весь комментарий
 
 
У хренового летчика на сухом самолете из стремной авиакомпании всех пассажиров тошнит и трясет еще до вылета.
 показать весь комментарий
 
 
3.14дець катсабам,їх засуперджетять в летючих крематоріях
 показать весь комментарий
 
 
От расии всю жизнь исходит запах гари.
 показать весь комментарий
 
 
и все же... почему не отстранили все самолеты Superjet... хотя бы на время проведения всех экспертиз
хотя... летайте...зачем те экспертизы?
 показать весь комментарий
 
 
Я бы даже сказал, приЯтного польоту)))
 показать весь комментарий
 
 
та сам себя по пальцам бью...ну кто за язык тянет))))
 показать весь комментарий
 
 
"Парад" на носу! Какие экспертизы, не до этого сейчас!)
 показать весь комментарий
 
 
Давно є послуга "відпочинок без росіян".
 показать весь комментарий
 
 
А потом явился и сам Гари.)
Он хорош, был в бою,

А после как пустил в штаны струю...
 показать весь комментарий
 
По сути фальшивые дипломы от подлинных не так уж сильно отличаются, знаний почти "ноль" в обоих случаях, разница в том, что за первые сразу заплатили (недорого), а за вторые "в рассрочку" с имитацией учебного процесса (и протиранием штанов)!
 показать весь комментарий
 
 
Зачем им диплом что бы прикручивать гайки? Там не в дипломах сборщиков проблема, а в угребищном конструктиве самолета.
 показать весь комментарий
 
 
Из-за одного трезвого и "нюхастого" россиянина поменяли самолет и у Путина стало на пару десятков меньше избирателей(меньше рабов на 41 голову)
Молодец парень, нюхай и дальше, до последнего летающего(с трудом) корыта Запахло горілим, почалася паніка: у "Шереметьєво" літак Superjet 100 замінили перед самим вильотом - Цензор.НЕТ 5483
Могу поспорить что если правда всякие хиромантии, то как раз этим пассажирам гадалка, или кто там, сказала бы - ээээ. А они такие - ыыыыы.)
 показать весь комментарий
 
Трусость РАБОВ не делает их СВОБОДНЫМИ!

РАБЫ априори трусливые (дрожат за свои жалкие и никчемные жизни, сделают ВСЕ, лишь бы спасти собственные жопы)!
 показать весь комментарий
 
 
да, вполне вероятно, что это был запах гари! как там ваш ********-то говаривал?
Они попадут в рай (те, у кого денег поболее ) а остальные умрут в страшных муках

 показать весь комментарий
 
 
Самолёт загорелся потому что Сухой Запахло горілим, почалася паніка: у "Шереметьєво" літак Superjet 100 замінили перед самим вильотом - Цензор.НЕТ 2722
 показать весь комментарий
 
 
зря отменили. выкинули бы не согласных, а остальные в рай...
 показать весь комментарий
 
Бг-ггг... Скрепа уже переходит во врожденно-приобретенный синдром ДЕТСКОЙ БОЛЕЗНИ , ПРИ ОДНОМ УПОМИНАНИИ ОБ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОРДЫНИ...с почином таавариСЧи... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
 показать весь комментарий
 
 
"А в Шереметьево стоит привьічньій лай
И толпьі рвутся к иностранньім самолетам -
Так до свидания, мой ненаглядньій край
Никем не пуганьіх счастливьіх идиотов!"
(Дмитрий Кимельфельд, 1987)
 показать весь комментарий
 
 
видимо, кацапы пытались запустить сгоревший самолёт после косметического ремонта
 показать весь комментарий
 
Самолет - сухой, а пассажир - мокрый (в районе нижнего белья).
 показать весь комментарий
 
 
Теперь впесте с билетами на ПуперДжет!
Запахло горілим, почалася паніка: у "Шереметьєво" літак Superjet 100 замінили перед самим вильотом - Цензор.НЕТ 6918
 показать весь комментарий
 
140 миллионов (врут, конечно, около девяноста) смертников.
Ну-ну, ждемс...
 показать весь комментарий
 
Нос "Суходжета" похож на плотоядную улыбку червяка.
 показать весь комментарий
 
Зате яка назва: SUPERjet - ******* бандюки понти. Ну, те, що воно super-puper-гівно, то таке...Запахло горілим, почалася паніка: у "Шереметьєво" літак Superjet 100 замінили перед самим вильотом - Цензор.НЕТ 3991
 показать весь комментарий
 
У кого-то просто пукан подгорел а они кипиш устроили)
 показать весь комментарий
 


мордорстан--скрепно было бы если бы Sуперджет врезался в дом из рязанского сахара в Рязани Запахло горілим, почалася паніка: у "Шереметьєво" літак Superjet 100 замінили перед самим вильотом - Цензор.НЕТ 4276
 показать весь комментарий
 
Было такое в 90-Х..Ил-76 врезался в 5-этажный жилой дом в иркутске с полными баками сразу после взлета Запахло горілим, почалася паніка: у "Шереметьєво" літак Superjet 100 замінили перед самим вильотом - Цензор.НЕТ 4767
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортажПошел запах гари, началась паника: в "Шереметьево" самолет Superjet 100 заменили перед самым вылетом. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх