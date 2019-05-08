 Пошел запах гари, началась паника: в "Шереметьево" самолет Superjet 100 заменили перед самым вылетом. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на Mash.
Как рассказал "Москве 24" пассажир, всех находившихся на борту вывели из самолета и вернули в аэропорт, через два часа они отправились другим лайнером Superjet.
Самолет, судя по онлайн-табло Шереметьево, должен был вылететь в 22:55, в итоге он вылетел в 01:09. Это рейс авиакомпаний "Аэрофлот" и Air Baltic.
По данным "Пятого канала", кто-то из пассажиров почувствовал запах гари, остальные запаниковали, поэтому их эвакуировали. Неисправностей при осмотре самолета не обнаружили. При этом собеседник "Москвы 24" говорит, что сами пассажиры ничего подозрительного не заметили. По его словам, к лайнеру подогнали пожарные машины.
Напомним, вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18.32 мск и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.
По предварительным данным, 41 человек погиб при пожаре на борту самолёта, сообщила представитель Московского межрегионального управления следственного комитета на транспорте Елена Марковская. У пострадавших основные травмы - ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела, заявила глава Минздрава Вероника Скворцова.
По словам источника "Интерфакса", по основной версии на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники, самолет пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.
Оба "черных ящика" аварийного самолета найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки, сказал источник.
Уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц) расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СК России.
Ространснадзор начал внеплановые проверки ПАО "Аэрофлот", АО "Международный аэропорт Шереметьево" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации".
Следствие рассматривает различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия.
🤣🤣
где твое "атечество" то? иди бухать уже, завтра в блевотине спать под забором
ПРИКАЗ СТАВКИ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ КРАСНОЙ АРМИИ
№ 270
от 16 августа 1941 года
О случаях трусости и сдаче в плен и мерах
по пресечению таких действий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Командиров и политработников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезертирующих в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными дезертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших присягу и предавших свою Родину дезертиров.
Обязать всех вышестоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных дезертиров из начсостава.
2. Попавшим в окружение врага частям и подразделениям самоотверженно сражаться до последней возможности, беречь материальную часть как зеницу ока, пробиваться к своим по тылам вражеских войск, нанося поражение фашистским собакам.
Обязать каждого военнослужащего независимо от его служебного положения потребовать от вышестоящего начальника, если часть его находится в окружении, драться до последней возможности, чтобы пробиться к своим, и если такой начальник или часть красноармейцев вместо организации отпора врагу предпочтут сдаться в плен - уничтожать их всеми средствами, как наземными, так и воздушными, а семьи сдавшихся в плен красноармейцев лишать государственного пособия и помощи.
3. Обязать командиров и комиссаров дивизий немедля смещать с постов командиров батальонов и полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить ходом боя на поле сражения, снижать их по должности, как самозванцев, переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать их на месте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младшего начсостава или из рядов отличившихся красноармейцев.
Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах и штабах.
Политработникам, офицерам Красной армии и обычным советским трудящимся почти сразу удалось пресечь панику и остановить гитлеровское зверье. Фашистские войска гонимые террором и безумием уже на границе напоролись на стену огня и стали. Лишь за только за первые месяцы войны гуннская солдатня потеряла более 6 млн. человек.
Могу добавить, что выскакивали не непрерывно, а были длительные промежутки времени на бросание вещей...
Только честно. Если нет - "предатель"(папуасов)))
Украина - Судан(а не Германия - Судан) - Мы немцам, как нам суданцы.
Ты думаешь самый умный, а "гейропейцы нутуппые"?
Охереть, на Цензоре прям аристотели с эйнштейнами бжезинскими погоняют.
Если такие умные, почему у "тупых" ВВП на 1 гражд. в 20 раз >
??
А?
Совсем оборзели - че кто-то должен себе в убыток жить ибо кто-то там на кого-то напал, но оба торгуют друг с другом и нету виз и посольства на местах?
Вместо аргументов и доводов - ура-поцреотическое кукареканье и визг сопрано))
2) Насчет бюргеров - не думай шо кто-то глупее тебя, особенно если кто-то на Мерсе, а ты на "копейке". Че, Задорнов нравитлся?
2) Вопрос всегда не в уме а в выгоде: пока немцы не уверены в результате - играют и вашим и нашим. Как только расклад им станет ясен - игра пойдёт в одни ворота. Вопрос в какие.
3) Это что за высер про задротова и моё авто? Ты уверено что я на гавнопроме езжу?
Держи себя в руках, не переходи на личности, я не скажу откуда ты появилось.
оригинал 1500х1200рх
Як виліт до Риги? Адже була інфа, що прибалти, всі, відмовились приймати Superjet-и в себе!
хотя... летайте...зачем те экспертизы?
Он хорош, был в бою,
А после как пустил в штаны струю...
Молодец парень, нюхай и дальше, до последнего летающего(с трудом) корыта
Могу поспорить что если правда всякие хиромантии, то как раз этим пассажирам гадалка, или кто там, сказала бы - ээээ. А они такие - ыыыыы.)
РАБЫ априори трусливые (дрожат за свои жалкие и никчемные жизни, сделают ВСЕ, лишь бы спасти собственные жопы)!
Они попадут в рай (те, у кого денег поболее ) а остальные умрут в страшных муках
И толпьі рвутся к иностранньім самолетам -
Так до свидания, мой ненаглядньій край
Никем не пуганьіх счастливьіх идиотов!"
(Дмитрий Кимельфельд, 1987)
Ну-ну, ждемс...
мордорстан--скрепно было бы если бы Sуперджет врезался в дом из рязанского сахара в Рязани