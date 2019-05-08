 Климпуш-Цинцадзе обсудила в Сенате США усиление санкций против РФ и увеличение помощи Киеву, - посольство Украины. ФОТО

"Украинская сторона выразила надежду на поддержку Сенатом США принятия в ближайшее время дополнительных законодательных актов с целью усиления санкционного давления на РФ из-за ее незаконных действий против украинского государства, в частности в акваториях Азовского и Черного морей, и в ответ на недавнее решение Кремля о выдаче российских паспортов гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Сторонами также обсуждались вопросы расширения программ военной поддержки Украины и помощи в освобождении экипажей кораблей ВМС Украины, захваченных пограничниками РФ Керченском проливе.

Отдельным вопросом обсуждения стало "дальнейшее взаимодействие Украины и США в противодействии строительству российского газопровода "Северный поток - 2"".

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Также Климпуш-Цинцадзе и Чалый провели встречу с конгресвумен-демократом от штата Пенсильвания Сюзан Вайлд.

"Украинская сторона выразила благодарность за принятие Палатой представителей в последнее время ряда важных для Украины законодательных решений. ... В контексте продолжающейся работы по формированию федерального бюджета США на 2020 год Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась к конгресвумен Вайлд как члену Комитета по иностранным делам Палаты представителей с просьбой о поддержке законодательных инициатив, направленных на усиление помощи Украине, в том числе через программы Государственного департамента", - говорится в сообщении .







