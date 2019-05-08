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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Климпуш-Цинцадзе обсудила в Сенате США усиление санкций против РФ и увеличение помощи Киеву, - посольство Украины. ФОТО

В Вашингтоне вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и посол Украины в США Валерий Чалый провели встречу сенатором США от Республиканской партии Сюзан Коллинз, где обсуждались вопросы усиления санкционного давления на Россию.

"Украинская сторона выразила надежду на поддержку Сенатом США принятия в ближайшее время дополнительных законодательных актов с целью усиления санкционного давления на РФ из-за ее незаконных действий против украинского государства, в частности в акваториях Азовского и Черного морей, и в ответ на недавнее решение Кремля о выдаче российских паспортов гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса", - говорится в сообщении, на официальной странице посольства Украины в США в соцсети Фейсбук во вторник, передает Цензор.НЕТ.

Сторонами также обсуждались вопросы расширения программ военной поддержки Украины и помощи в освобождении экипажей кораблей ВМС Украины, захваченных пограничниками РФ Керченском проливе.

Отдельным вопросом обсуждения стало "дальнейшее взаимодействие Украины и США в противодействии строительству российского газопровода "Северный поток - 2"".

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Климпуш-Цинцадзе обсудила в Сенате США усиление санкций против РФ и увеличение помощи Киеву, - посольство Украины 01

Также Климпуш-Цинцадзе и Чалый провели встречу с конгресвумен-демократом от штата Пенсильвания Сюзан Вайлд.

"Украинская сторона выразила благодарность за принятие Палатой представителей в последнее время ряда важных для Украины законодательных решений. ... В контексте продолжающейся работы по формированию федерального бюджета США на 2020 год Иванна Климпуш-Цинцадзе обратилась к конгресвумен Вайлд как члену Комитета по иностранным делам Палаты представителей с просьбой о поддержке законодательных инициатив, направленных на усиление помощи Украине, в том числе через программы Государственного департамента", - говорится в сообщении .

Климпуш-Цинцадзе обсудила в Сенате США усиление санкций против РФ и увеличение помощи Киеву, - посольство Украины 02
Климпуш-Цинцадзе обсудила в Сенате США усиление санкций против РФ и увеличение помощи Киеву, - посольство Украины 03

Климпуш-Цинцадзе обсудила в Сенате США усиление санкций против РФ и увеличение помощи Киеву, - посольство Украины 04
Климпуш-Цинцадзе обсудила в Сенате США усиление санкций против РФ и увеличение помощи Киеву, - посольство Украины 05

Источник: https://censor.net.ua/p3125889
 
   
 Топ комментарии
 
Лучшая помощь - арест счетов Лолитьі Мальдивской и его свинарчуков и возвращение украденного Украине
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Климпуш-Цинцадзе обговорила в Сенаті США посилення санкцій проти РФ і збільшення допомоги Києву, - посольство України - Цензор.НЕТ 5603 Так що там з приводу посилення санкцій проти кацапів? Ви одобрямс, чи засуджуєте?
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Та ладно, невже "обговорила"?! Щось в останній час після програшу порохом виборів всі ці "видатні діячи" потяглись у США наче паломники в Єрусалим... З "чого б" це так сталося? А може вона там щось інше з кимось "заговорила", - наприклад стосовно того, аби пороха "хтось" з впливових американців "не дав образити" і того не "запроторили в буцигарню" за всі його "мистецтва"? Нічого у вас, недолугі, не вийде, - треба було у 2016 році менш "язиком ляпати" та не ображати Трампа на весь світ!
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Лучшая помощь - арест счетов Лолитьі Мальдивской и его свинарчуков и возвращение украденного Украине
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сначала клована Турецкого и шлемазла еврейского.... как раз над вторым ФБР работает.
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Так що там з приводу посилення санкцій проти кацапів? Ви одобрямс, чи засуджуєте?
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похоже, что кацапу нечего сказать по теме Климпуш-Цинцадзе обговорила в Сенаті США посилення санкцій проти РФ і збільшення допомоги Києву, - посольство України - Цензор.НЕТ 8769
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А тим часом поки країна платить великі тарифи за комуналку, її розважає оце чудо.
Климпуш-Цинцадзе обсудила в Сенате США усиление санкций против РФ и увеличение помощи Киеву, - посольство Украины - Цензор.НЕТ 6773
Климпуш-Цинцадзе обсудила в Сенате США усиление санкций против РФ и увеличение помощи Киеву, - посольство Украины - Цензор.НЕТ 3228
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одна діваха з українського шоу-бізнесу, звати Оля Полякова, згадав?
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а нащо мені її задниця як на неї дивлюся на різних програмах? це робиться для дратування людей та розпалювання ненависті.
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А чого тільки Київу? Коли вже помагатимуть мойому селу?
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Он бл.. не Сенате обсудила, а в частной беседе с сенатором!!! В сенате США и в сенате Бразилии встречи с каждым желающим сенатор ОБЯЗАН проводить, даже с иностранцами, нужен только паспорт и неважно кто ты, Климпуш-Цинцадзе или Вася Пупкин, нужно просто найти время для встречи. А с поддержкой Посольства любая частная встреча вообще не проблема. Знаю по собственному опыту!! Климпуш за наши деньги просто катается по миру и пиарится.
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Что Климпа, что Чалый - дармоеды. США решают, дать нам или не дать. Почти любой чел может связать пару фраз, чтоб поругать РФ и поплакать в жилетку Трампуше)
И морды какие наели...
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а всетаки)) правий був той хряк-рева), зверніть увагу на фотки -
американські жінки-політики і наші одоробла - кімпуш-чалий!
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Вот потму и транш МВФ не очень дают. Типа, у вас и так запас жира есть
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можливо, але це перше враження не підкріплюється реальними реформаторами в Україні !
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МВФ не дают транша потому что все договорённости были с нынешней властью, а не с клован-командой.
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Та ладно, невже "обговорила"?! Щось в останній час після програшу порохом виборів всі ці "видатні діячи" потяглись у США наче паломники в Єрусалим... З "чого б" це так сталося? А може вона там щось інше з кимось "заговорила", - наприклад стосовно того, аби пороха "хтось" з впливових американців "не дав образити" і того не "запроторили в буцигарню" за всі його "мистецтва"? Нічого у вас, недолугі, не вийде, - треба було у 2016 році менш "язиком ляпати" та не ображати Трампа на весь світ!
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Они в США рванули, типа показать какие они нужные, авось Зеленый их заметит и повысит или даже премию выпишет)
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Это старая гвардия - они пока что брали пример с Порошенки)
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Что-то я в статье упоминание Киева не нашел
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКлимпуш-Цинцадзе обсудила в Сенате США усиление санкций против РФ и увеличение помощи Киеву, - посольство Украины. ФОТО
 
 
 
 
 
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