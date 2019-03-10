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 Педофил, выпущенный за примерное поведение и по "закону Савченко", напал на 11-летнюю девочку на Ривненщине, - полиция. ФОТО

На Ривненщине полицейские задержали мужчину за развратные действия в отношении малолетней девочки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Ривненской области.

"Около 13:30 вчера, 9 марта, в Здолбунове ранее судимый за половые преступления злоумышленник напал на 11-летнюю девочку и попытался совершить с ней развратные действия.

На крик ребенка из квартиры, в коридор выбежала мама девочки, а злоумышленник скрылся. Работники криминальной полиции Здолбуновского отделения полиции благодаря камерам видеонаблюдения установили личность преступника. Им оказался ранее судимый за половые преступления в отношении несовершеннолетних 32-летний местный житель", - сказано в сообщении.

Педофил, выпущенный за примерное поведение и по закону Савченко, напал на 11-летнюю девочку на Ривненщине, - полиция 01

Отмечается, что его разыскали неподалеку от места жительства и поместили в изолятор временного содержания в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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В полиции добавили, что в 2013 году обвиняемого в трех аналогичных преступлениях приговорили к пяти годам лишения свободы. Тогда правоохранители по результатам обыска в его квартире изъяли личный компьютер, где обнаружили видео порнографического содержания с участием детей.

В 2016 году за примерное поведение и в соответствии с "Законом Савченко" злоумышленник вышел на свободу.

Сегодня следователи Здолбуновского отделения полиции сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.

С девочкой сейчас работают психологи и работники ювенальной полиции.

Напомним, 26 ноября 2015 года Верховная Рада поддержала законопроект "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", более известный как "закон Савченко". Согласно документу, один день пребывания в СИЗО засчитывается за два дня лишения свободы в случае вынесения заключенному обвинительного приговора. 18 мая 2017 года депутаты отменили этот закон.

Источник: https://censor.net.ua/p3115751
 
   
 Топ комментарии
 
Може його треба,як отого кота... Щоб більше можливості не було?
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на пєтю похож послє будущєй атсідкі Педофил, выпущенный за примерное поведение и по "закону Савченко", напал на 11-летнюю девочку на Ривненщине, - полиция - Цензор.НЕТ 4429
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А чё, педофилы разве не в дурках сидят?
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-- в дурках -- психи.
В зонах -- идейные.
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Alex Molodoy. Педофил сидит в кремле в должности президента.
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Так всё правильно. Просто он у них главный
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Тот, кремлёвский педофил-Сцарек, специализируется на мальчиках.
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Може його треба,як отого кота... Щоб більше можливості не було?
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не може , а зразу одрубать падлі усе причандалля і хай радується жизні !
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так оно тогда вообще е..нутое ставит и начнет убивать
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І пєдофілів, і сєпарів і владних крадіїв бариг, всіх достроково, а ще краще умовно.
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Глядя на допустим Пашинского вообще выворачивает а эта мразь в друзьях у барыги.
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Думаю "Закон Савченко" тут не причем. Заплатил денег и заплатил за УДО, как все и освободили условно - досрочно. Но что бы перевести стрелки лепят "Закон Савченко".
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Ты не думай, ты посчитай. В 13ом дали пять, по трем эпизодам, было порно. Пока экспертизы по порно, пока психологи- дети, и после приговора до этапа годик в СИЗО мог набежать? Легко. Плюс ещё путаница с новым старым КПК в конце 13 скорости не добавляла. Так что по честному дали свободу педофила, по закону
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1. Не ясно що в нього було чи ч.1 чи 2 ст.156 КК ...бо перша частина то не тяжкий злочин і передбачає до 5 рокив, а друга від 5 до 8....не ясно скільки в нього був строк...Але практика така що одночасно "Закон Савченко" та УДО не застосовують, бо ч.2 ст.81 КК Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване після фактичного відбуття засудженим:

2. Але основне те, що умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення. Це повинно доводитись характеристикою та довідкою.

3. Колонія ніколи без грошей (на шару) не видасть довідку - характеристику про виправлення...а суд без довідки не буде звільняти.

Основне в цьому випадку не "Закон Савченко", а питання хто та за що (за скільки) йому видав довідку та характеристику про виправлення.
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Задрали уже с этим "законом Савченко"... лишь бы ее упомянуть лишний раз...
а ничего, что еще в совейском союзе закон Савченко -- работал в полный рост, и день в КПЗ засчитывался за два...
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Наслідки дій педофілів настільки жахливі для майбутнього дитини, особливо дівчинки, що в усьому світі це вважається одним з найтяжчих злочинів проти особистості.... Але чомусь всі народи більше ненавидять і найважче карають тих хто гвалтує заміжню жінку... Це дивно. Можливо якась паталогічна матриця патріархальної власності... І ще схоже на патологічний вплив дегенеративного тексту Тори...
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НБ В багатьох релігія і культурах процвітає педофілія.
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за т.зв "закон Савченко" голосувала парламентська більшість - БПП і НФ ... це так , між іншим ...
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Рецидив,этого петуха должны химически кастрировать
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А у нас в Ирландии педофилам пожизненное дают, нет меньше сроков, даже если половой акт с несовершеннолетней был по обоюдному согласию
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А какой в Ирландии возраст согласия?
Уточню: он более-менее совпадает с биологической зрелостью?
Потому что старые формулировки в духе "педофилия с 16-летней" - это рукалицо. Девушка в 16 лет... прям у-сю-сю, какая масенькая фефачка, блин.
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Вот всегда это закон савченко... Почему его рада не отменит? Хотя тюля, видно, его под себя бережет...
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А у кого с рыгами коалиция?) другое, что тюля в раду не ходила -все амеров ловила, пока Волкер на вону не наорал...
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Савченко канешно еще та тваринка ,но за закон голосовали ..некоторое каличество діпутатив.. не ? Педофил, выпущенный за примерное поведение и по "закону Савченко", напал на 11-летнюю девочку на Ривненщине, - полиция - Цензор.НЕТ 7149
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А хто-хто Шавченку прихистив у своїй приватній партії? І Лозинського, і Портного? Педофил, выпущенный за примерное поведение и по "закону Савченко", напал на 11-летнюю девочку на Ривненщине, - полиция - Цензор.НЕТ 5589
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Тьху, який гидотник! Такого лише ногами п*здячить у старих вбитих гріндерсах (щоб потім викинути нахій) - бо руками такого торкатися...
І я навіть не про поняття в'язнів (у буцигарні півня руками бити - зашквар), а про елементарну бридливість.
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Оторвать тварюке причандалы и заставить сожрать их!
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Нихрена не перевоспитали.
Почему никто слово не скажет про тюрьмы, зоны и места лишения свободы?
Там не перевоспитывают, там делают из людей ещё хуже!
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Педофилов надо сперва кастрировать "под нуль", а потом отпускать.
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Интересно, что сама Савченко сидит и ещё многие, которые не устраивают эту власть, продолжают сидеть - для них закон Савченко не работает, а для педофилов и всякой другой нечисти, так пожалуйста.
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Не по закону Савченко он все равно бы вышел, и все, раз такое дело, продолжал бы совершать преступления. Закон Савченко по сути направлен на ускорение следствия и суда, а не на оправдание преступников. Если преступник повторно совершает преступление, значит он не перевоспитался, значит не так важно, через 3, 5 или 10 лет он выйдет на свободу - он выйдет и продолжит совершать преступления. Значит нужно на пожизненное, и чтобы пахал на какой-то работе на зоне.
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Nata Ross "Интересно, что сама Савченко сидит". Савченко знает, за что сидит. И в свой батальон она после освобождения не показывалась. На ней жизнь 13 человек, сослуживцев. Боялась, что размажут.
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я думаю шо савчинга ни ниво первая с удавлоьствием бы напала.... ана магьот...
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Было бы у чувака немного бабок, наш "самый гуманный суд в мире" его легко выпустил бы под залог, так же как с легкостью выпускает крупных воров, взяточников и коррупционеров. "жыты па новаму"
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вместе с ногами. шобы эта мразь больше никогда ни к кому не приближалась
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по "закону Савченко"
...а ещё раньше, было "по закону Керенского"
а впоследствии -- "за, шо помер"...
Вообще, пизбец! -- выпускать на Волю воров, грабителей и бандитов... -- в Честь Торжества демократии! ...я валяюсь...*)
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Реформированная полиция и суды еще долго будут висеть камнем на шее украинского общества. И при чем тут закон Савченко, если за ТРИ случая педофилии ему дали всего пять лет? А может кто-нибудь из "честнейших" украинских вертухаев получил на лапу за УДО? Посмотрите, какие они уже себя отгрохали дворцы и дачи вокруг городов. И через одного - судья, мусор, прокурор, таможенник....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПедофил, выпущенный за примерное поведение и по "закону Савченко", напал на 11-летнюю девочку на Ривненщине, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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