 Педофил, выпущенный за примерное поведение и по "закону Савченко", напал на 11-летнюю девочку на Ривненщине, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Ривненской области.

"Около 13:30 вчера, 9 марта, в Здолбунове ранее судимый за половые преступления злоумышленник напал на 11-летнюю девочку и попытался совершить с ней развратные действия.

На крик ребенка из квартиры, в коридор выбежала мама девочки, а злоумышленник скрылся. Работники криминальной полиции Здолбуновского отделения полиции благодаря камерам видеонаблюдения установили личность преступника. Им оказался ранее судимый за половые преступления в отношении несовершеннолетних 32-летний местный житель", - сказано в сообщении.

Отмечается, что его разыскали неподалеку от места жительства и поместили в изолятор временного содержания в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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В полиции добавили, что в 2013 году обвиняемого в трех аналогичных преступлениях приговорили к пяти годам лишения свободы. Тогда правоохранители по результатам обыска в его квартире изъяли личный компьютер, где обнаружили видео порнографического содержания с участием детей.

В 2016 году за примерное поведение и в соответствии с "Законом Савченко" злоумышленник вышел на свободу.

Сегодня следователи Здолбуновского отделения полиции сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.

С девочкой сейчас работают психологи и работники ювенальной полиции.

Напомним, 26 ноября 2015 года Верховная Рада поддержала законопроект "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", более известный как "закон Савченко". Согласно документу, один день пребывания в СИЗО засчитывается за два дня лишения свободы в случае вынесения заключенному обвинительного приговора. 18 мая 2017 года депутаты отменили этот закон.