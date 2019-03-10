 Педофил, выпущенный за примерное поведение и по "закону Савченко", напал на 11-летнюю девочку на Ривненщине, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Ривненской области.
"Около 13:30 вчера, 9 марта, в Здолбунове ранее судимый за половые преступления злоумышленник напал на 11-летнюю девочку и попытался совершить с ней развратные действия.
На крик ребенка из квартиры, в коридор выбежала мама девочки, а злоумышленник скрылся. Работники криминальной полиции Здолбуновского отделения полиции благодаря камерам видеонаблюдения установили личность преступника. Им оказался ранее судимый за половые преступления в отношении несовершеннолетних 32-летний местный житель", - сказано в сообщении.
Отмечается, что его разыскали неподалеку от места жительства и поместили в изолятор временного содержания в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В полиции добавили, что в 2013 году обвиняемого в трех аналогичных преступлениях приговорили к пяти годам лишения свободы. Тогда правоохранители по результатам обыска в его квартире изъяли личный компьютер, где обнаружили видео порнографического содержания с участием детей.
В 2016 году за примерное поведение и в соответствии с "Законом Савченко" злоумышленник вышел на свободу.
Сегодня следователи Здолбуновского отделения полиции сообщили ему о подозрении по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.
С девочкой сейчас работают психологи и работники ювенальной полиции.
Напомним, 26 ноября 2015 года Верховная Рада поддержала законопроект "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания", более известный как "закон Савченко". Согласно документу, один день пребывания в СИЗО засчитывается за два дня лишения свободы в случае вынесения заключенному обвинительного приговора. 18 мая 2017 года депутаты отменили этот закон.
В зонах -- идейные.
2. Але основне те, що умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений сумлінною поведінкою і ставленням до праці довів своє виправлення. Це повинно доводитись характеристикою та довідкою.
3. Колонія ніколи без грошей (на шару) не видасть довідку - характеристику про виправлення...а суд без довідки не буде звільняти.
Основне в цьому випадку не "Закон Савченко", а питання хто та за що (за скільки) йому видав довідку та характеристику про виправлення.
а ничего, что еще в совейском союзе закон Савченко -- работал в полный рост, и день в КПЗ засчитывался за два...
Уточню: он более-менее совпадает с биологической зрелостью?
Потому что старые формулировки в духе "педофилия с 16-летней" - это рукалицо. Девушка в 16 лет... прям у-сю-сю, какая масенькая фефачка, блин.
І я навіть не про поняття в'язнів (у буцигарні півня руками бити - зашквар), а про елементарну бридливість.
Почему никто слово не скажет про тюрьмы, зоны и места лишения свободы?
Там не перевоспитывают, там делают из людей ещё хуже!
...а ещё раньше, было "по закону Керенского"
а впоследствии -- "за, шо помер"...
Вообще, пизбец! -- выпускать на Волю воров, грабителей и бандитов... -- в Честь Торжества демократии! ...я валяюсь...*)