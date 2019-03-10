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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Госпогранслужба (3203) Закарпатье (1542) наркотики (1470)

 На украинско-венгерской границе задержан гражданин Турции, пытавшийся провезти более 30 кг героина, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Более 30 килограммов героина обнаружено в ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками Госпогранслужбы, СБУ и ГФС, вчера днем ​​на украинско-венгерской границе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, наркотики были обнаружены пограничным нарядом Мукачевского отряда совместно с сотрудниками таможни в пункте пропуска "Лужанка". Наркокурьер, 35-летний гражданин Турции, перевозил товар в тайнике, оборудованном под задним сиденьем автомобиля "Рено" немецкой регистрации.

"Всего в тайнике найдено 59 брикетов с веществом. По результатам экспресс-анализа установлено, что в брикетах находилось 30 кг 750 г героина", - сказано в сообщении.

На украинско-венгерской границе задержан гражданин Турции, пытавшийся провезти более 30 кг героина, - Госпогранслужба 01

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В следственный отдел УСБУ в Закарпатской области направлено сообщение для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.305 УК Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

На украинско-венгерской границе задержан гражданин Турции, пытавшийся провезти более 30 кг героина, - Госпогранслужба 02

Сейчас гражданин Турции вместе с изъятым веществом и транспортным средством задержан сотрудниками УСБУ в порядке ст.208 УПК.

На украинско-венгерской границе задержан гражданин Турции, пытавшийся провезти более 30 кг героина, - Госпогранслужба 03
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Источник: https://censor.net.ua/p3115731
 
   
 Топ комментарии
 
Показательное выступление обосравшихся прикордонников-мразей, хабарников и предателей!
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Цього разу без сканера знайшли наркоту. Підсрачників надавали за минулий випадок, то зразу прикордонники прозріли і у митників собачий нюх з'явився. Як казали класики марксизму:"Битье определяет сознание."
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Предвыборная героиновая гонка На украинско-венгенрской границе задержан гражданин Турции, пытавшийся провезти более 30 кг героина, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6878 ?? Точно власть смениться
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Показательное выступление обосравшихся прикордонников-мразей, хабарников и предателей!
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Если мальдивский главнокомандующий делает бабки на государстве, то и каждый погранец стремится к этому. Посмотрите на дворцы у чиновников, генералов, таможенников. Не зря же соя отменила закон о незаконном обогащении. Не зря в новый Верховный Суд протаскивают старых воров и их ставленников.
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Никогда такого не было и вот опять!
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Я с презрением отношусь абсолютно ко всем чиновникам разного ранга, и к сое и к другим особям криминально-политической Ылите. Но факт остается фактом, 99% прикордонников это хабарники, предатели и мрази. И нечего искать оправдания в лице одного конченого чиновника, если народец наш заслуживает их всех! Начинать нужно с себя в первую очередь, а не искать оправдания, мол это не мы такие, это жизнь такая! Только личная ответственность каждого может что-то поменять в нашей стране иначе этому государству придет конец!
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"с себя" это типа написать явку с повинной или утопиться?
а может пойти наесться чэрвячкив? )
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В нормальной стране за такой объем или высшая мера или пожизненное,у нас лет через 5 отпустят.
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какая страна нормальная? Норвегия? Это там где Брейвик убил 77 человек и получил 21 год тюрьмы? Расея ? За репост три года зоны? Или Таиланд.? Где за тайский массаж можно пятерочку получить? А можешь определить возраст тайской массажистки, есть ей 18 или нет?

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С тайскими "массажистками" иногда даже пол (настоящий) невозможно определить, а ты говоришь о возрасте ))
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любитель тайского массажа, чем тебе Норвегия ненормальная?
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Для улучшения показателей предлагаю перевезти эти 30 кг вместе с турком в другой пункт пропуска и там ещё раз задержать.
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Админ , сколько исправлять редакцию ЛУЖАНКА , а не Лужники
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О сразу задержали, если б голландцы проехали благополучно, и эти бы проехали. А тут дело такое надо показать что то было досадное недоразумение, а работать мы типа можем.
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Голландцы тоже на Рено ехали вроде ? 😀😀😀 и тоже вроде двух дверная .
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А до этого схема ещё как работала...толи "честных" таможенников за пукан взяли,толи стукачек нарисовался...
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честными они не стали, просто им нужна была эта "палка", перевозчику просто не повезло, он должен был проехать, но....
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Здесь нет серий. Это префикс района к которому привязано авто.
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Цього разу без сканера знайшли наркоту. Підсрачників надавали за минулий випадок, то зразу прикордонники прозріли і у митників собачий нюх з'явився. Як казали класики марксизму:"Битье определяет сознание."
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Вы можете себе представить СКОЛЬКО раша через закарпатье прогнала наркоты и сигарет?
Почему Лужанка?
Потому что на жтом пункте почти сразу попадаешь но новейший автобан в сторону Италии Хорватии и Австрии
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Два года назад венгры полностью подогнали всю инфраструктуру для расширения пограничного перехода Лужанка. А со стороны Украины и конь не валялся. Хотя европейцы дали деньги . Мало тог о , что дорога для ФУР вообще не построена , в отличии от венгров, так еще и просто дорога в ПОЗОРНОМ СОСТОЯНИИ
АВАКОВ, где гроши ?
А МОЖЕТ ЖТО НАРКОМАФИЯ ТОРМОЗИТ ПРИВЕДЕНИЕ В ПОРЯДОК ПОГРАНИЧНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПУНКТОВ?????
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Ну, как хорошо... "Взбодрили" "плетюганами", и пошла результативная работа... Если-бы такое "взбадривание" регулярным было, а не "кампанейщиной", то, может быть, и порядка больше стало...
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А иностранец явно Цензор не читает😁. Иначе бы знал, что сейчас таможня после пендаля может и работать, а не имитировать.
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а зачем таможне работать, если и так 2 зарплаты в день
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А куда вёз?Если транзитом в рашку,дЫк я только за!А если к нам,то по максимуму тварь садить надо!Передайте гуманитсрочку в Ордло.Им в самый раз будет.Я бы вооюще всё палёное бухло и наркоту туда отправляла.Быстрее повыдохнут мрази!
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То на Нафтогазі, а тут інша служба. Враховуючи об'єми, то може бути в зелених президентах США....
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Головне, не образить хлопців, « щоб не крали «
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Судячи по цих останніх інцидентах на кордоні постає питання а звідкіля в Україні береться так величезна кількість героїну це не макова соломка чи конопля - це героїн. Що Україна помаленьку у європейську Колумбію перетворюється?
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Та років з 30 Україна-транзитна країна для наркоти.Це ніби як не секрет ?
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Взагалі наша країна після Естонії та Росії третя по споживанню наркотиків в Європі. До слова так звані наркомани голландці немає навіть і серед 15-ти...
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Отак на Цензорі.Пропустили-зрада,затримали-зрада.Як зі сварливою жінкою жити.
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тра всіх 30 мільонів зраднюків вигнати к іпіням, шоб нє мєшалі пакращенню!!!
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теперь петя с наркокартелями не расплати, и те начнут кашмарить его кондитерскую ымперию
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа украинско-венгерской границе задержан гражданин Турции, пытавшийся провезти более 30 кг героина, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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