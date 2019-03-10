 На украинско-венгерской границе задержан гражданин Турции, пытавшийся провезти более 30 кг героина, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным ведомства, наркотики были обнаружены пограничным нарядом Мукачевского отряда совместно с сотрудниками таможни в пункте пропуска "Лужанка". Наркокурьер, 35-летний гражданин Турции, перевозил товар в тайнике, оборудованном под задним сиденьем автомобиля "Рено" немецкой регистрации.

"Всего в тайнике найдено 59 брикетов с веществом. По результатам экспресс-анализа установлено, что в брикетах находилось 30 кг 750 г героина", - сказано в сообщении.

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В следственный отдел УСБУ в Закарпатской области направлено сообщение для внесения в ЕРДР сведений об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.305 УК Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров).

Сейчас гражданин Турции вместе с изъятым веществом и транспортным средством задержан сотрудниками УСБУ в порядке ст.208 УПК.



Фото: пресс-служба Госпогранслужбы