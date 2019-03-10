 Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших на Донбассе воинов с 8 марта. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Встреча состоялась в помещении военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Его духовой оркестр и солисты начали мероприятие концертной программой.

От имени мужчин гарнизона женщин стихами поздравил военный комиссар Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Криворучко.

Также офицер отметил, что женщины всегда были гарантами единства поколений, залогом прочности основ семьи и государственности. Их верность, логика и тонкая интуиция всегда способствовали и помогали мужчинам в сложных жизненных ситуациях, особенно сейчас, когда на востоке Украины продолжается война за нашу свободу.

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По случаю Международного женского дня военнослужащие, представители местной власти вручили представительницам прекрасного пола награды, подарки и, конечно же, цветы.













Фото: пресс-служба Минобороны