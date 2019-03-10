EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Общество, Фоторепортаж
  264  2
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (5646) поздравление (722) 8 марта (90)

 Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших на Донбассе воинов с 8 марта. ФОТОрепортаж

Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших воинов, отдавших жизнь во время выполнения боевого задания на Донбассе, с Международным женским днем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Встреча состоялась в помещении военно-музыкального центра Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Его духовой оркестр и солисты начали мероприятие концертной программой.

От имени мужчин гарнизона женщин стихами поздравил военный комиссар Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Александр Криворучко.

Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших на Донбассе воинов с 8 марта 01

Также офицер отметил, что женщины всегда были гарантами единства поколений, залогом прочности основ семьи и государственности. Их верность, логика и тонкая интуиция всегда способствовали и помогали мужчинам в сложных жизненных ситуациях, особенно сейчас, когда на востоке Украины продолжается война за нашу свободу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В преддверии 8 марта в Украине выпустили сгущенку в честь жен Бандеры, Коцюбинского и Скоропадского. ФОТО

По случаю Международного женского дня военнослужащие, представители местной власти вручили представительницам прекрасного пола награды, подарки и, конечно же, цветы.

Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших на Донбассе воинов с 8 марта 02
Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших на Донбассе воинов с 8 марта 03
Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших на Донбассе воинов с 8 марта 04
Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших на Донбассе воинов с 8 марта 05
Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших на Донбассе воинов с 8 марта 06
Военнослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших на Донбассе воинов с 8 марта 07
Фото: пресс-служба Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/p3115720
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Дивне свято..
Є як прихильники, так і противники.
Лишити як є, чи наповнити дату дещо іншим змістом.
Наприклад назвати днем матері ?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоВоеннослужащие Черниговского гарнизона поздравили матерей и жен погибших на Донбассе воинов с 8 марта. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх