 Daewoo врезался в троллейбус в Киеве: есть погибший. ФОТО

Корреспондент LB.ua со слов свидетелей сообщил, что троллейбус остановился на светофоре на красный свет, информирует Цензор.НЕТ. В это время Daewoo, не притормаживая, врезался в заднюю часть троллейбуса.

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Один из пассажиров Daewoo получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия. Другого пассажира и водителя легковушки госпитализировали с тяжелыми травмами.

Пассажиры троллейбуса не пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняет следственная группа.

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Фото: Виталий Мирошниченко