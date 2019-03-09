 Daewoo врезался в троллейбус в Киеве: есть погибший. ФОТО

Корреспондент LB.ua со слов свидетелей сообщил, что троллейбус остановился на светофоре на красный свет, информирует Цензор.НЕТ. В это время Daewoo, не притормаживая, врезался в заднюю часть троллейбуса.
Один из пассажиров Daewoo получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия. Другого пассажира и водителя легковушки госпитализировали с тяжелыми травмами.
Пассажиры троллейбуса не пострадали.
Обстоятельства ДТП выясняет следственная группа.
Кто выдает права этим обезьянам?
Про дистанцию и интервал написано в начале курса ПДД
ПДД написано что бы сохранить жизни
Март 9, 2019Без рубрикиКомментарии: 4
Столкновения с Нацкорпусом - это четкий знак, что будет на Банковой, если результаты выборы нарисуют под Петра Алексеевича.
Такое мнение высказал менее часа назад политолог Юрий Романенко, реагируя на сегодняшние резонансные события в столице:
- Под АП произошли столкновения Нацкорпуса и полиции. Фоторепортаж и видео
Все плохо для Порошенко, все отложенные решения теперь всплывают.
Пять лет строили потемкинскую деревеньку, но это всего лишь потемкинская деревенька была.
На что надеялись?
Хз.
Брехали, петляли, на что наделялись?
На сетки?
На бюджетников, что в глаза целуют, а за глаза ненавидят?
На томос животворящий?
На байки о защите языка?
На воплях через день, что Путин вот-вот начнет широкомасштабную агрессию? загрузка...
Приїхав, батьку, злазь.
ВСЕ ТІЛЬКИ ПОЧИНАЄТЬСЯ...
Ледокоин Гетьмана added,
⚠Страшный БЕНДЕРовец⚠ @Realuran
Побег мародера Порошенко https://youtu.be/dHlPa_nws9U
полная версия!
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https://site.ua/tanyaadams/18521-takoe-smeshnoe-zavtra/
Такое смешное завтра.
Вы всё поймёте, поймёте потом.
Когда откроете кран, а там не будет воды.
Простой, обычной воды.
И не будет того, кто починит эту воду.
А когда выйдете в магазин за хлебушком, бородатытый ***** вам покажет дулом автомата в сторону дома. ****** обратно, хлебушек вчера.
Вы только потом поймёте, что сказать вслух, на улице, в магазине-это не то, чтобы много. Это важно.
Этого не видишь, пока тебя не грохнут за "сказать вслух".
Вы не сразу поймёте, что менты вас не защитят.
Сначала вы побежите к ним, как к константе, как к спасательному кругу.
А потом вы будете прятать голову в локти и сворачиваться бубликом на асфальте.
И приползя домой, с разбитым черепом и синими рёбрами, вы подумаете, что это апофеоз, что это не может пройти безнаказанно, что им отомстят.
Нет. Им не отомстят. Они в домике.
А вы- нет.
У вас нет воды, вам некуда посрать, деньги кончились вчера, а сосед пишет на вас донос, потому что у вас квартиры отлично объединяются снесением перегородки.
Что?
Да, у меня шиза, ПТСР и такогонеможетбыть.
Есть работа, есть банкомат, есть ДримТаун, в интернетике много смешных ******, которые пишут о смешной такой политике.
А ты- продуманный чувак, у тебя депозит, карьера и чётенькое завтра.
А они ****** смешные. Порох этот, Зеленский, Тимошенко, Путин нападёт, чистая ржака.
Мне дико хочется пнуть ботиком твое обосранное туловище, упавшее от гаубицы в соседнем дворе.
Дико.
И только одно бентежить.
Я обосрусь и упаду рядом с тобой.
А я больше не хочу.»