 Активисты требовали свободы для коренных народов России у генконсульства РФ в Харькове. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы проводим акцию в знак солидарности с политзаключенными - представителями коренных народов РФ. Недавно из заключения вышел представитель гражданского актива Татарстана Рафис Кашапов, но в тюрьмах остаются другие активисты. Мы поддерживаем их движение "Свободный Идель-Урал" за мирный выход коренных народов из состава РФ, то есть за их полное самоопределение. На сегодня их национальные интересы ущемляются. Так, единственным государственным языком в РФ признан русский, а изучение национального языка в таких автономных республиках, как Коми, Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Чувашия, Марий Эл - проводится в факультативном режиме. В результате, для коренного населения есть опасность ассимиляции, потери своей национальной идентичности", - отметил организатор акции, лидер общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков.
По его словам, подобные акции в поддержку коренных народов России состоялись и в других городах Украины, а также в США, Великобритании, Польше.
В руках участников акции - их пятеро - плакаты: "Россия - концлагерь наций", "Free Idel-Ural", "Kremlin kills native nations". Они также скандируют эти лозунги.
Из генконсульства РФ к участникам акции никто не вышел.
Участники акции прикрепили свои плакаты к доске объявлений возле генконсульства и разошлись.
Не помешала бы небольшая заметка.
...все ушли ... ...а мы остались...
Ты мне слово я те два
А бумажечку твою
Я махорочкой набью...
масковія розвалиться - коренні народи отримають совбоду, короче еРеФія це Тітанік.
Нормальный тролинг.
Тролить надо европейцев.
Для пущего эффекта такие акции надо регулярно организовывать в европейских столицах под рашистскими посольствами.
Можно специальных украинцев организовать и заявить в ООН о нарушении прав украинцев.
Хоть и не коренные народы но имеем право.
Кацапам надо или трусы надеть или крестик снять.
Свои внутрикрымские телодвижения они обосновывали тем что Крым как автономия ( референдум они проводили если вы не помните) имеет право на самоопределение отдельно от республик в составе которых они были.
Если Крым имеет право,то и Ичкерия имеет право и Татарстан.
Дорослі свідомі люди мають право вирішувати на чиєму боці воювати. Уся різниця між фаши і коммі - фаши знищували чужі народи, а коммі - свій народ.
Одна Сибір неісходима,
А тюрм! а люду!.. Що й лічить!
Од молдованина до фінна
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує!
Т.Г. Шевченко
Где объявил себя преследуемым по политическим признакам !, и эмигрировал в Лондон 23 мая. В настоящий момент он просит политического убежища в Великобритании.
Кстати, В 2003 году после американского вторжения Ирак Рафис Рафаилович организовал митинг в поддержку Ирака.
Такой же проходимец, что и Бабченко.
Не будем их принимать потому что это внутрироссийский конфликт.
А з України не приймають переселенців з тимчасово окупованих територій, бо вони можуть оселитись на неокупованій частині. Араби та негри їм ближчі.
И мы не будем принимать.
Конфликт же внутрироссийский.
Пусть расселяются по россии.
Он будет занят своими самоопределяющимися.