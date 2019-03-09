EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Общество, Фоторепортаж
  2209  93
Все про:акция (1884) консульство (361) Россия (72227) Харьков (4196)

 Активисты требовали свободы для коренных народов России у генконсульства РФ в Харькове. ФОТОрепортаж

Свободы полного самоопределения для коренных народов России требовали участники акции у здания генерального консульства Российской Федерации в Харькове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Крымчан поддержали на акции в Киеве

"Мы проводим акцию в знак солидарности с политзаключенными - представителями коренных народов РФ. Недавно из заключения вышел представитель гражданского актива Татарстана Рафис Кашапов, но в тюрьмах остаются другие активисты. Мы поддерживаем их движение "Свободный Идель-Урал" за мирный выход коренных народов из состава РФ, то есть за их полное самоопределение. На сегодня их национальные интересы ущемляются. Так, единственным государственным языком в РФ признан русский, а изучение национального языка в таких автономных республиках, как Коми, Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Чувашия, Марий Эл - проводится в факультативном режиме. В результате, для коренного населения есть опасность ассимиляции, потери своей национальной идентичности", - отметил организатор акции, лидер общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков.

По его словам, подобные акции в поддержку коренных народов России состоялись и в других городах Украины, а также в США, Великобритании, Польше.

В руках участников акции - их пятеро - плакаты: "Россия - концлагерь наций", "Free Idel-Ural", "Kremlin kills native nations". Они также скандируют эти лозунги.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сегодня тебя сфоткал клуб, завтра ты в папках РФ спецслужб": Ультрас Шахтера выступили против билетов по паспортам. ФОТО

Из генконсульства РФ к участникам акции никто не вышел.

Участники акции прикрепили свои плакаты к доске объявлений возле генконсульства и разошлись.

Активисты требовали свободы для коренных народов России у генконсульства РФ в Харькове 01
Активисты требовали свободы для коренных народов России у генконсульства РФ в Харькове 02

Также смотрите: Акция против оккупации Крыма и в поддержку узников Кремля прошла в Берлине. ФОТО

Активисты требовали свободы для коренных народов России у генконсульства РФ в Харькове 03
Активисты требовали свободы для коренных народов России у генконсульства РФ в Харькове 04
Активисты требовали свободы для коренных народов России у генконсульства РФ в Харькове 05
Активисты требовали свободы для коренных народов России у генконсульства РФ в Харькове 06

Смотрите также: В центре Праги прошел флешмоб "Крым - это Украина". ФОТОрепортаж

Активисты требовали свободы для коренных народов России у генконсульства РФ в Харькове 07
Активисты требовали свободы для коренных народов России у генконсульства РФ в Харькове 08
Фото: Вячеслав Мадиевский, Укринформ

Источник: https://censor.net.ua/p3115704
 
   
 Топ комментарии
 
Ну наконец-то! Это та болевая точка, куда давно надо бить рашу. Всячески поддерживать национальных активистов и национальные движения коренных народов внутри РФ. Особенно тех республик, где еще осталось сильное национальное самосознание (Кавказ, Поволжье, Якутия, некоторые фино-угорские и алтайские республики)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Свободу Мокше, Удмуртии и Мордовии !
 показать весь комментарий
 
 
И не только им, а также Эрзянии, Коми, Татарстану, Башкортостану, Якутии, Марий-Эл, Карелии, Вепсландии, Ингрии, Ичкерии, Ингушетии, Осетии, Дагестану, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Чукотке, Ненецкой республике, Чувашии, Алтаю, Тыве, Камчедалии, Бурятии, Водской пядине, Ханты-Мансийской республике, Нанайской республике.
 показать весь комментарий
 
 
Ленина цитируешь? Хотя правильно, таки тюрьма.
 показать весь комментарий
 
Курск - Беларусь, Кубань - Украина, Сибирь - Китай
 показать весь комментарий
 
 
Хрен Беларусам,пусть сначала свои земли удержат
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня скончался великий актёр, фронтовик, любимец Цензора (когда форумчане радуются).
Не помешала бы небольшая заметка.
Активисты требовали свободы для коренных народов России у генконсульства РФ в Харькове - Цензор.НЕТ 8612
 показать весь комментарий
 
 
...а их всего было трое: Этуш, Смоктуновский и Юрский -- великие русские Актёры!
...все ушли ... ...а мы остались...
 показать весь комментарий
 
 
Многих бы добавил к великим. Например Леонов - однозначно.
 показать весь комментарий
 
 
-- я... ...пардон -- не про не евреев, ни слова не сказал! -- я про русских...
 показать весь комментарий
 
Тогда Смоктуновский под вопросом, но обошли вниманием Даля, Гердта, Миронова...
 показать весь комментарий
 
 
-- я, вообще-то -- русских считаю! ..а Вы кого? *)
 показать весь комментарий
 
-- кина хорошая -- помню! Бумбарашка... -- как цыган русака спасал... -- а теперь до хаааатыыыы... *)
 показать весь комментарий
 
 
Гарну працюють - Масковія це дійсно концтабір для всіх націй, (а їх там десь під сотню народів).
масковія розвалиться - коренні народи отримають совбоду, короче еРеФія це Тітанік.
 показать весь комментарий
 
 
А все консульства обносят колючей проволокой? Или это только кацапы свои обносят?
 показать весь комментарий
 
 
коли вже його зачинять то консульство рф у Харкові. В місті багато консульств інших країн, можна і без рф якось жити.
 показать весь комментарий
 
 
Ну наконец-то! Это та болевая точка, куда давно надо бить рашу. Всячески поддерживать национальных активистов и национальные движения коренных народов внутри РФ. Особенно тех республик, где еще осталось сильное национальное самосознание (Кавказ, Поволжье, Якутия, некоторые фино-угорские и алтайские республики)
 показать весь комментарий
 
 
При том, что россия активно пьітается разогнать ету тему в Украине, которая в сравнении с россией по сути МОНОНАЦИОНАЛЬНАЯ страна.
 показать весь комментарий
 
 
Гепа лучше справляется с обязаностями мера чем Огородник. По крайней мере дороги хорошие и не завален мусором как Львов. Старинный европейский город достался тупому клоуну Огороднику!
 показать весь комментарий
 
для Харькова позор иметь мэра- наперсточника!
 показать весь комментарий
 
 
Харьковчане выбрали его и с выбором не ошиблись мер не хуже Кмевского и во много раз лучше Львовского и Одеского! Хотя да репутация у него подмоченная!
 показать весь комментарий
 
 
Коренные народы освободят своии територии, только где тогда руские будет бежать, ведь их будет утилизировать по несколько, каждый день в каждом населённом пункте - к этом всё идёт трёхмильными шагами.
 показать весь комментарий
 
 
"Руские", як прикметник, поосто розсосуться і їх не стане . Росії як такої не має ж? Вона віртуальна. Активисты требовали свободы для коренных народов России у генконсульства РФ в Харькове - Цензор.НЕТ 3403
 показать весь комментарий
 
 
Смешная акция ,но деньги уплачены .Стоит четыре человека ,на бумажках написали на английском языке и прилепили на доску и по домам .А сзади сотня комунальщиков и полиции Активисты требовали свободы для коренных народов России у генконсульства РФ в Харькове - Цензор.НЕТ 8644 .
 показать весь комментарий
 
 
Может для кого и нормальная,а мне смешно смотрится,примитивно
 показать весь комментарий
 
Чем то отличается от акций по самоопределению крымчан и донбасян?
Нормальный тролинг.
Тролить надо европейцев.
Для пущего эффекта такие акции надо регулярно организовывать в европейских столицах под рашистскими посольствами.
Можно специальных украинцев организовать и заявить в ООН о нарушении прав украинцев.
Хоть и не коренные народы но имеем право.
 показать весь комментарий
 
 
В Шотландии был законный референдум, на котором жители Шотландии высказались за то чтобы остаться в Соединенном Королевстве. А вот власти Испании поступают некрасиво и недемократично по отношению к народу Каталонии.
 показать весь комментарий
 
Соедененное королевство это федерация выход из которой разрешен их конституцией,а Испания унитарное государство.
 показать весь комментарий
 
я не знаю что такое "коренной народ " на изгойке 404 но я точно знаю что оосновные рассы в этом североазиатском отстойнике это мордва и удмурты. И они реально должны прекратить называться рузькими лудьми и конечно не должны платить ясак карликовому педофильному вепсу и прочим обетателям каганата моксель.
 показать весь комментарий
 
 
Наверно, правильно.. но все одно как то странно - я б, скорей всего, в нашей ситуации, пошла с другими лозунгами к этой куче лайна)
 показать весь комментарий
 
Только со Шмелем. Слов кацапы не понимают.
 показать весь комментарий
 
 
Ну последний кто требовал,це Ичкерия.Що с ней зараз?Под колпаком героя Рашки.Следующий кто потребует,получит войну,колпак шута от Рашки Активисты требовали свободы для коренных народов России у генконсульства РФ в Харькове - Цензор.НЕТ 147
 показать весь комментарий
 
Ичкерия требовала независимости и она получила ее теперь от русни там ничего не зависит мордва только дань нохчи платит. А итиль - урал это название коллаборантов во время второй мировой войны созданое из жителей самых диких и отсталых территорий рашки и оно было в составе сс.
 показать весь комментарий
 
Ичкерия разве не автономией была при СССРе?
Кацапам надо или трусы надеть или крестик снять.
Свои внутрикрымские телодвижения они обосновывали тем что Крым как автономия ( референдум они проводили если вы не помните) имеет право на самоопределение отдельно от республик в составе которых они были.
Если Крым имеет право,то и Ичкерия имеет право и Татарстан.
 показать весь комментарий
 
В конце , до развала совка Ичкерия к стати была уже на правах союзной республики и имела свою конституцию еще до принятия ее русней. А крысм не имел такого права т.к. хоть и фактически имел конституцию но она не должна была противоречить Конституции Украины. А на счет отделения Ичкерии от засрашки изгойки так хер хто их заставит выйти. они лохов мордовских стрегут по полной. а какдыркина они сами сковырнут.
 показать весь комментарий
 
Крым знаешь когда свою конституцию принял? И стал на правах союзной республики. Ну это я к тому что не было еще конституции Украины когда крым свою принял. Не манипулируйте юридическими фактами.
 показать весь комментарий
 
я не только знаю что тогда происходило на крысме я это видел. видел на жд и трассах платформы с бтр ами с кировоградскими десантниками , видел обосравшихся коммуняк и руснявого мешкова. Видел как потом по тв показывали его жену - чмошницу ( полный аналог жинкы ххх лиття) , не еще страшнее. видел как она рассказывала что мешков ее кинул и сбежал на рашку. Так что не нужно нам рассказывать.
 показать весь комментарий
 
Ты что принимал участие в референдуме 20 января 1991 года, и то что вс украины принял закон про востановление крымской автономии, и то что татары были против потому что они хотели сделать свою крымскотатарскую автономию отдельно и от Украины и от кацапии. Я это к тому что вы привели пример с ичкерией, так вот крым свою автономию самы первый выбил. Там еще до Мешкова было как до москвы рачки
 показать весь комментарий
 
Ичкерия в составе русни,и её Рамзан пехотинц неверных
 показать весь комментарий
 
 
>>А итиль - урал это название коллаборантов во время второй мировой войны созданое из жителей самых диких и отсталых территорий рашки и оно было в составе сс.<<
Дорослі свідомі люди мають право вирішувати на чиєму боці воювати. Уся різниця між фаши і коммі - фаши знищували чужі народи, а коммі - свій народ.
 показать весь комментарий
 
не только коми ( с одной М) но и хакассы и чуваши и прочие свинособаки очень плодотворно уничтожали своих соплеменников в совке. Правда в этой тюрьме и страдали другие порабощенные народы, не относящиеся к засрашке.
 показать весь комментарий
 
Ну ты ж понимашь,що у Мордо царя,с лидером мусульман,не может быть интересов,кроме тех,которые им выгодны обоим? Активісти вимагали свободи для корінних народів Росії біля генконсульства РФ у Харкові - Цензор.НЕТ 5047
 показать весь комментарий
 
правильно. и поэтому вопрос - кто кого поглатил и управляет. моксель чичню круто или Ичкерия поработила залещан.
 показать весь комментарий
 
Ну, это до того момента,пока кошке,не надоест играться с мышкой.То,шо Мордор вливает в Чечню,не делает Чечню независимой.
 показать весь комментарий
 
У нас же й світа, як не те -
Одна Сибір неісходима,
А тюрм! а люду!.. Що й лічить!
Од молдованина до фінна
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує!

Т.Г. Шевченко
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Рафис Кашапов был освобожден из мест лишения свободы в конце декабря 2017 года, после чего в феврале 2018 года эмигрировал на Украину.
Где объявил себя преследуемым по политическим признакам !, и эмигрировал в Лондон 23 мая. В настоящий момент он просит политического убежища в Великобритании.
Кстати, В 2003 году после американского вторжения Ирак Рафис Рафаилович организовал митинг в поддержку Ирака. Активисты требовали свободы для коренных народов России у генконсульства РФ в Харькове - Цензор.НЕТ 5086
Такой же проходимец, что и Бабченко.
 показать весь комментарий
 
Чому ми повинні думати за корінні народи РФ? Може їм подобається? Он, буряти із задоволенням їздять на "воєнторговських" танках в Україну. Нехай самі розбираються у своєму болоті. А нам потрібно думати за українських громадян, що в заручниках у РФ.
 показать весь комментарий
 
Ви хочете розвалу РФ? Я навіть не уявляю, які процеси запустяться після цього. А знаючи, який рівень агресії громадян РФ, буде дуже важко уникнути наслідків, які торкнуться і нас. Десятки дрібних країн, кожна з яких має ядерну зброю, армію та голодних і злих військових. Як вважаєте, нас не зачепить?
 показать весь комментарий
 
Вам потрібні потоки біженців? В Україну та Білорусь такий поток лайна піде із усіх відбірних сортів вати, що буде нам весело.
 показать весь комментарий
 
Возьмем пример с европы.
Не будем их принимать потому что это внутрироссийский конфликт.
 показать весь комментарий
 
Так ЄС приймає біженців. Навіть квоти по країнам Європи розподіляють. Недавній приклад: пюнаші прикордонники пропустили авто з героїном. Водій- громадянин Нідерландів Нусрі. Нусрі!!!
 показать весь комментарий
 
Приймають, якщо є достатні докази переслідування владою по політичним чи ідеологічним поглядам. У Бельгію раніше простіше всього було виїхати.
А з України не приймають переселенців з тимчасово окупованих територій, бо вони можуть оселитись на неокупованій частині. Араби та негри їм ближчі.
 показать весь комментарий
 
Ну вот.
И мы не будем принимать.
Конфликт же внутрироссийский.
Пусть расселяются по россии.
 показать весь комментарий
 
Для цього потрібен паркан, і не такий, який Яценюк будував, а такий, як у Грі Престолів. І хай вони за тим муром що хочуть, те й роблять. Чхав я і на якутів, і на бурятів, і на тупих уральців.
 показать весь комментарий
 
нет. поток русни легко перекрывается одним пулеметным расчетом полка азов.
 показать весь комментарий
 
 
Нет.
Он будет занят своими самоопределяющимися.
 показать весь комментарий
 
Ви це мені розповідаєте? Я до 91-го жив у Могойтуйському районі, так як батько військовий. І повірте, там є степи, тайга і болота.
 показать весь комментарий
 
дивно, а в США є штати з корінною назвою племені індіанців які населяли ті землі споконвіку? В Росії є - Башкоркостан, Республіка Тива, Республіка Саха (Якутія) і т.д. І мови корінні викладаються в школах.
 показать весь комментарий
 
А до чого тут США? Чи на любе питання потрібно відповідати: А сша негрів вішають!!!
 показать весь комментарий
 
от-от, до чого тут корінні народи Росії? Нехай ці ситі, рожевощокі страждальці допоможуть корінним українцям. Дрова там бабцям в селах порубати, та хоча б втішити стареньких розмовою . А ці дурні понти біля посольства ні до чого - туфта повна
 показать весь комментарий
 
 
Абсолютно з Вами згоден. Корінні народи РФ- це останнє, чим ми повинні перейматись.
 показать весь комментарий
 
 
В США реальна федерація, а не паперова як в мордорі. Кожна індіанська резервація має настільки широкі права на самоврядування, до яких жодному з корінних народів РФ як до неба рачки.
 показать весь комментарий
 
і в чому це конкретно проявляється? Вибач, але наразі і в Криму три офіційні мови.
 показать весь комментарий
 
Глобалищация, думаю в будующем все на английском говорить будут
 показать весь комментарий
 
нет, распространение языка зависит от достижений страны в культурном развитии. Английский достиг апогея, далее постепенный спад. А в Україні для розвитку культури потрібні гроші і здоровий ентузіазм, а їх нема. Все на деталі, на детальну зачистку влади від криміналу
 показать весь комментарий
 
Можно было бы просто подойти и плюнуть под это посольство . И не устраивать представление . Камеры всё равно это запишут , а киселёвы-соловьёвы моментально разнесут в рашасвиноTV .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоАктивисты требовали свободы для коренных народов России у генконсульства РФ в Харькове. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх