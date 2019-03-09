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 Общество, Фоторепортаж
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 Новый отдельный полк оперативного обеспечения получил 25 образцов спецтехники, - Минобороны. ФОТОрепортаж

На Центральной базе ремонта и хранения техники Войск РХБ защиты на Полтавщине ​​передали 25 образцов специальной техники для нужд нового отдельного полка оперативного обеспечения.

По словам командира воинской части полковника Игоря Иванченко, каждый образец прошел необходимую диагностику и восстановительный цикл, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. Проверка эксплуатационных параметров осуществлялась как на стендовом оборудовании, так и в процессе ходовых испытаний.

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"Представители принимающей стороны высоко оценили качество выполненных работ и профессиональный уровень ремонтников-автомобилистов. За два последних года часть передала в подразделения Вооруженных сил Украины более 100 образцов специальной техники и оборудования", - отмечается в сообщении.

Новый отдельный полк оперативного обеспечения получил 25 образцов спецтехники, - Минобороны 01
Новый отдельный полк оперативного обеспечения получил 25 образцов спецтехники, - Минобороны 02
Новый отдельный полк оперативного обеспечения получил 25 образцов спецтехники, - Минобороны 03
Фото: mil.gov.ua

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Источник: https://censor.net.ua/p3115703
 
   
 Топ комментарии
 
Че за херня,свинарчуки на российских металлоломных базах порылись и по десять лимонов за каждую машину минобороны впаяли?
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О,новая партия металлолома по цене космических кораблей.. Новый отдельный полк оперативного обеспечения получил 25 образцов спецтехники, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6781свинство одним словом продолжается.
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Ну что можно сказать, только - ЗРАДА.
Вот Обощ был препиздент, так препиздент - ни копейки не украл, правда и армии при этом никакой не было. Ну, то ж таке...
А Порох, все ворует в армии ворует, а она все сильнее и сильнее становится.
И как так получается...? Новый отдельный полк оперативного обеспечения получил 25 образцов спецтехники, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9054
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Че за херня,свинарчуки на российских металлоломных базах порылись и по десять лимонов за каждую машину минобороны впаяли?
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особенно первое фото Новый отдельный полк оперативного обеспечения получил 25 образцов спецтехники, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7608
шо за хрень они показали??хлам совдепии с НЗ 80годов???
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А как это "образцы", т.е. не настоящее, для показухи?
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Надеюсь, что этот хлам не понадобится, Я за Пороха, но за это реально стыдно.
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Этим 66 ребятам на вскидку 50 лет. На колодках отстояли лет по 40! Но другого нет.
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На таких Уралах ещё шмаляли Градами по о. Даманскому. Авто не плохое---но жрёт люто и тесно, холодно.
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В данном сообщении не расшифровано слово РХБ. Затуманивают читателям мозги. Чтобы никто из нормальных людей не смог понять суть дела. Отсюда вывод: новость выеденного яйца не стоит. Одним словом - болтовня.
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Бывшие базы радиационно - химической защиты .
Уничтожены разоружателями почти в с е .
Машина радиационной, химической, биологической разведки БРДМ-2РХБ.
За 40 лет еще хорошо сохранилась .. Видно Военная Приемка в Союзе была на высоте и мародеры получали лет по 10 ..

Новий окремий полк оперативного забезпечення отримав 25 зразків спецтехніки, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4950
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как можно получить полученое лет 40 назад
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Ну что можно сказать, только - ЗРАДА.
Вот Обощ был **********, так ********** - ни копейки не украл, правда и армии при этом никакой не было. Ну, то ж таке...
А Порох, все ворует в армии ворует, а она все сильнее и сильнее становится.
И как так получается...? Новый отдельный полк оперативного обеспечения получил 25 образцов спецтехники, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9054
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А так и получается..Порох чем больше ворует тем больше в армию вкладывает... Новый отдельный полк оперативного обеспечения получил 25 образцов спецтехники, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6556 Это флешмоб такой Новый отдельный полк оперативного обеспечения получил 25 образцов спецтехники, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6556
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Тут зрада не проходит. Тут хуже. Истинное лицо армии на сегодня. Много можно на последних нацепить---но завал пошёл 28 лет назад и по нарастающей. Знали все. Но в разной степени.
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О,новая партия металлолома по цене космических кораблей.. свинство одним словом продолжается.
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Чуда не сталося--передали не нові зразки техніки,а рухлядь сесерівських часів.Такої вже й у Китаї давно нема.
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петька сраться начал. технику себе в поддержку выгоняет.
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https://censor.net.ua/video_news/414493/nezadeklarirovannye_villy_poroshenko_kononenko_i_gladkovskogo_nashli_v_ispanii_shemy_videofotoreportaj Незадекларированные виллы Порошенко, Кононенко и Гладковского нашли в Испании, - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж Приближенные президента Петра Порошенко нардеп Игорь Кононенко и замсекретаря СНБО Олег Гладковский владеют виллами в Испании.
То зпт что не успели

сдать в металлолом и построить вилы в Испании ..
Городок Аталая-Исдабе в муниципалитете Эстепона на юге Испании .

Новый отдельный полк оперативного обеспечения получил 25 образцов спецтехники, - Минобороны - Цензор.НЕТ 764
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народ, а он вообще-то и был не бедным....
Лично ясчитаю его конфетки вторыми после Свиточа, все остальные АВК-Миллениумы и прочие Злагоды - говно.
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Дайте полторасраку в особисте користування це лайно
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Войска радиационной, химической и биологической защиты - РХБ

Мы готовимся к хим атакам?И этот хлам будет работать? А вообще то - петя пробил в очередной раз дно.
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То есть "мы готовимся"?! А что, не надо? "Брат" не применит?
Хватит! 23 года не готовились!
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Будет. У нас в части в семидесятые годы были такие машины, очень надежные.
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а чего оно должно не работать? В кунге химлаборатория..Может даже самая современная.а то вчем она ездит то таке...Главное что ездит.
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Войска радиационной, химической и биологической защиты - РХБ

Мы готовимся к хим атакам?И этот хлам будет работать? А вообще то - петя пробил в очередной раз дно.
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Эти раннебрежневская техника еще себя покажет! Реально у руских такого отстоя уже нет. Стрельба по своим исключена!
Кстати, спасибо дорогому Леониду Ильичу за такую помощь. Просто себе представляю сайт МОУ с фото новых колес для пидвод и дышла нового образца.
Неужели до такой степени все украли? Нет денег даже на самую похабную китайскую технику??????????
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Я на такой сраной спецтехнике служил больше чем 30 лет тому назад , это позор какой то.
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Раньше хоть на краску не жлобились еще пару лет назад.
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О ... Набежали, навалили "кактусов", и хоть-бы один вопрос задал: "А что такое РХБ"? А что за "спецтехника"? Написано -же, "русским по-белому" - "восстановленная техника"... А РХБ защита - радиационная, химическая, биологическая... Ничего нового, за это время, не придумано, станции и их комплектация были разработаны в 50-60-е годы... Радиометры, приборы хим. разведки, биолаборатории... Или вы думаете, что "чашки Петри" и пробирки стали сейчас другой формы?. Возрождают специальную в/ч, потому что неизвестно, что может "бахнуть в голову" "духовноскрепным"...А вы и тут "зраду" отыскали... Надо было комплектующие переложить в "Варты", "барсы", или "Дозоры"?? Вам от этого легче стало-бы?
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Цю техніку соромно показувати, вона хіба компроматом на суді може бути проти тих, хто її купив.
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Вопрос: Участвовали ли эти машины в Афганской войне ?
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а эта техника случайно не с Чернобыльского могильника?
Как будто откопали ее...
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Вигоріла,як від радіації.Надіюсь--сонячної.
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Яка ж армія з цими древніми коритами стає сильніша? А де ще аеропляни і диріжаблі ? У порошкових мізки повсихали.
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Запоребрики, не хвилюйтеся так. Україні потрібен Порох.
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Цензор.НЕТФотоОбществоНовый отдельный полк оперативного обеспечения получил 25 образцов спецтехники, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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