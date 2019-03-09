 Новый отдельный полк оперативного обеспечения получил 25 образцов спецтехники, - Минобороны. ФОТОрепортаж

По словам командира воинской части полковника Игоря Иванченко, каждый образец прошел необходимую диагностику и восстановительный цикл, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. Проверка эксплуатационных параметров осуществлялась как на стендовом оборудовании, так и в процессе ходовых испытаний.
"Представители принимающей стороны высоко оценили качество выполненных работ и профессиональный уровень ремонтников-автомобилистов. За два последних года часть передала в подразделения Вооруженных сил Украины более 100 образцов специальной техники и оборудования", - отмечается в сообщении.
шо за хрень они показали??хлам совдепии с НЗ 80годов???
Уничтожены разоружателями почти в с е .
Машина радиационной, химической, биологической разведки БРДМ-2РХБ.
За 40 лет еще хорошо сохранилась .. Видно Военная Приемка в Союзе была на высоте и мародеры получали лет по 10 ..
Вот Обощ был **********, так ********** - ни копейки не украл, правда и армии при этом никакой не было. Ну, то ж таке...
А Порох, все ворует в армии ворует, а она все сильнее и сильнее становится.
И как так получается...?
То зпт что не успели
сдать в металлолом и построить вилы в Испании ..
Городок Аталая-Исдабе в муниципалитете Эстепона на юге Испании .
Лично ясчитаю его конфетки вторыми после Свиточа, все остальные АВК-Миллениумы и прочие Злагоды - говно.
Мы готовимся к хим атакам?И этот хлам будет работать? А вообще то - петя пробил в очередной раз дно.
Хватит! 23 года не готовились!
Мы готовимся к хим атакам?И этот хлам будет работать? А вообще то - петя пробил в очередной раз дно.
Кстати, спасибо дорогому Леониду Ильичу за такую помощь. Просто себе представляю сайт МОУ с фото новых колес для пидвод и дышла нового образца.
Неужели до такой степени все украли? Нет денег даже на самую похабную китайскую технику??????????
Как будто откопали ее...