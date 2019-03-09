 Новый отдельный полк оперативного обеспечения получил 25 образцов спецтехники, - Минобороны. ФОТОрепортаж

По словам командира воинской части полковника Игоря Иванченко, каждый образец прошел необходимую диагностику и восстановительный цикл, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны. Проверка эксплуатационных параметров осуществлялась как на стендовом оборудовании, так и в процессе ходовых испытаний.

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"Представители принимающей стороны высоко оценили качество выполненных работ и профессиональный уровень ремонтников-автомобилистов. За два последних года часть передала в подразделения Вооруженных сил Украины более 100 образцов специальной техники и оборудования", - отмечается в сообщении.







Фото: mil.gov.ua

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