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Все про:заказное убийство (54) СБУ (13293) Херсонщина (764)

 СБУ "похитила" фермера с Херсонщины, чтобы поймать заказчика его убийства. ФОТО

Служба безопасности Украины провела операцию по задержанию организатора и исполнителя заказного убийства предпринимателя из Херсонской области. Для этого сотрудникам Службы пришлось имитировать похищение бизнесмена.

Пресс-центр СБУ раскрыл детали операции на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Оперативники узнали, что уголовник из Запорожья планирует организовать похищение и убийство херсонского фермера. Злоумышленник хотел выкрасть предпринимателя и потребовать за его освобождение $100 000. Сам он заниматься похищением не собирался, и подыскивал для этого исполнителя. Планировалось, что когда деньги окажутся в руках преступников, фермера убьют.

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"Во время операции сотрудники СБ Украины имитировали похищение предпринимателя. Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части "гонорара" в размере сорока тысяч американских долларов", – сказано в сообщении СБУ.

Все участники организованной преступной группировки установлены. Задержанному заказчику сообщили о подозрении ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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СБУ похитила фермера с Херсонщины, чтобы поймать заказчика его убийства 01
СБУ похитила фермера с Херсонщины, чтобы поймать заказчика его убийства 02
СБУ похитила фермера с Херсонщины, чтобы поймать заказчика его убийства 03

Источник: https://censor.net.ua/p3115697
 
   
 Топ комментарии
 
Ты опять кавно на вентилятор, смайлик ты ольгинский.)
Любая хорошая новость в Украине тебя расстраивает лишнехромосомное.
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Вату от этой темы конкретно рвёт!
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Ещё раз галоши спалил,лишнехромосома.) Они тоже любую новость сплетают как манду и бороду.....давай про бузину хвашисты убили.
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В итоге окажется,что заказал тот кого похитили,того которого задержали . СБУ "похитила" фермера с Херсонщины, чтобы поймать заказчика его убийства - Цензор.НЕТ 427
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В ході спецоперації 60 штук не дорахувалися
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Не, ну молодцы, хорошая работа.Тут не к чему придраться.
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Ты опять кавно на вентилятор, смайлик ты ольгинский.)
Любая хорошая новость в Украине тебя расстраивает лишнехромосомное.
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Помню,помню хорошую новость про ожившего Бабченко и раскрытую сеть ватных убивцев, СБУ "похитила" фермера с Херсонщины, чтобы поймать заказчика его убийства - Цензор.НЕТ 2751теперяче на тюрма для них местов не хватат . СБУ "похитила" фермера с Херсонщины, чтобы поймать заказчика его убийства - Цензор.НЕТ 2751
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Ещё раз галоши спалил,лишнехромосома.) Они тоже любую новость сплетают как манду и бороду.....давай про бузину хвашисты убили.
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бабченко -вечно живой,бабченко всегда с тобой, в жару или зной,вечно живой
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100 000 ))) то ли дело стадо свынарчуков!!! и никакого риска!
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Кто разрушает Украину ? и привёл своей продажностью войну в Украину? ответ простой - олигархи и продажные корупционеры судьи .
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а там других не бывает - не приживаются
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Друзів примирило СБУ. Це дорогого варте.
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Привет, Леха Косой, С прошедшими праздниками. НАХУ ....... ся, Кто виноват? БАБы. Ну без них никуда.
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а что там про кировоградскую область и донбасс - когда люди сами вооружились? СБУ "похитила" фермера с Херсонщины, чтобы поймать заказчика его убийства - Цензор.НЕТ 5075
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А не слишком ли много за одного фермера?
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Хорошо канешно, если все было так как написано...
Но шо-то мало веры стало сбу.
Создается впечатление, шо вместо выполнения своих служебных обовязков, они занимаются всем, но только не тем шо щас нужно стране.
Фильмы снимать и сценарии писать - по-моему у их лучше получается, чем страну защищать.
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как говорит один из кандидатов:" Это какие-то игрища!"
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Неужели это дело для Службы безопасности Украины? Как убийство фермера могло повлиять на безопасность страны? Такими делами полиция должна заниматься.
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А если полиция замешана и/или власть на местах?
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Вот же дурак: выкрасть.. убить...
В депутаты иди, в черной икре будешь купаться..
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на капоте на фото даже какая-то медалька в футляре - не иначе "за взятие Крыма"!)
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Как-то мудрено описано. Фермера хотел похитить уголовник, так? У него был исполнитель, так? Однако, фермера "похитили" СБУ-шники, так? Ну, а вот далее- непонятка: если фермера похитили, то каким образом он этому уголовнику бабло выплачивал??? Его же похитили! Ладно, запишем в разряд загадок.
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Уголовник не захотел участвовать в деле или планируемое раскрыли и уголовника припугнули...
Такое может быть?
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Да все просто: уголовник-заказчик искал исполнителя. И нашел. Правда это были СБУшники. А дальше инсценировка и получение денег за якобы похищение. Иначе привязать заказчика к этому сложно. Расплатился и его повязали.
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Вот этот вариант- подходящий и единственный, если исходить из текста.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ "похитила" фермера с Херсонщины, чтобы поймать заказчика его убийства. ФОТО
 
 
 
 
 
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