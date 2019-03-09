 СБУ "похитила" фермера с Херсонщины, чтобы поймать заказчика его убийства. ФОТО

Пресс-центр СБУ раскрыл детали операции на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Оперативники узнали, что уголовник из Запорожья планирует организовать похищение и убийство херсонского фермера. Злоумышленник хотел выкрасть предпринимателя и потребовать за его освобождение $100 000. Сам он заниматься похищением не собирался, и подыскивал для этого исполнителя. Планировалось, что когда деньги окажутся в руках преступников, фермера убьют.

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"Во время операции сотрудники СБ Украины имитировали похищение предпринимателя. Правоохранители задержали заказчика и исполнителя преступления после передачи части "гонорара" в размере сорока тысяч американских долларов", – сказано в сообщении СБУ.

Все участники организованной преступной группировки установлены. Задержанному заказчику сообщили о подозрении ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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