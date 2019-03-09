 Спасатели за неделю разминировали 33 гектара территории возле КПВВ на Донбассе, обезвредив 147 взрывоопасных предметов. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС, в течение недели силы и средства подразделений ГУ ГСЧС Украины в Донецкой и Луганской областях из состава Объединенных сил привлекались к тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, пиротехнических работ, обеспечению функционирования пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах контрольных пунктов въезда-выезда на территории Донецкой и Луганской областей.
В частности, ликвидировано 117 пожаров, очищено 33 га территории, обнаружено и обезврежено 147 взрывоопасных предметов, на КПВВ оказана помощь 411 лицам.
Армія і каже - Ну що, дотринділися?