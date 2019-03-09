 407 бандуристов одновременно исполнили "Заповіт", установив рекорд. ФОТОрепортаж

Музыканты собрались в центре города, на площади у памятника Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
407 бандуристов одновременно исполнили песни "Заповіт" и "Реве и стогне Дніпр широкий" на слова Великого Кобзаря.
В акции приняли участие музыканты из разных районов Львовщины.
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Это достижение зафиксировал представитель Национального реестра рекордов Украины Павел Горишевский.
"В 2016 году в Херсоне установили рекорд Украины, тогда собрались 132 бандуриста. Сегодняшний результат во Львове превзошел это достижение почти в три раза, количество бандуристов и бандуристок – 407. Рекорд Украины установлен", – отметил Горишевский.
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Сертификат об установлении рекорда вручили председателю Львовской ОГА Олегу Синютке.
Сумніви має перший коментатор.
пишаемось такими рекордами - суто україгськими...
Неизвестные по ночам сливают топливо с авто севастопольцев 9.03.2019 14:15
Севастопольцы в соцсетях жалуются на воровство бензина из топливных баков авто по ночам. Один из пострадавших утверждает, что это дело рук парней на скутерах и речь идет о массовом воровстве.
https://primechaniya.ru/home/news/mart-2019/neizvestnye-po-nocham-slivayut-toplivo-s-avto-sevastopolcev/
гарно грали мабуть...
Всі красиві, усміхнені веселі.
Отак потрібно відзначати Шевченкові дні.
От интересно: есть две -- чисто украинских фамилии, от инструментов исполнителя: Кобзар -- от кобзы, Никулин -- от никули... ...а от бандуры -- призвища нема!
А воно ж -- наше! І де воно?
Бандура Віктор Миколайович (1936, Миколаїв) - фахівець у галузі теплофізики та нетрадиційних джерел енергії, доктор технічних наук (1995).
Бандура Альберт (1925) - канадський психолог українського походження.
Бандура Дмитро (псевдо «Глинка», 1923-1948) - учасник національно-визвольних змагань. Член ОУН.
Бандура Джефф (1957) - канадський хокеїст.
Бандура Іван (1901) - український ґрунтознавець.
Бандура Олександр Вікторович (1986) - український футбольний воротар.
Бандура Олександр Іларіонович (1918-2005) - український видавець, перекладач.
Бандура Олександра Михайлівна (1917-2010) - український літературознавець.
...чи Бандуров десь є ? *)
2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
Прізвище: БАНДУРИСТ
Ім'я: МАРЯН
По батькові (за наявності): МИХАЙЛОВИЧ
Податковий номер:
Дата народження:
Зареєстроване місце проживання:
Країна: Україна
Поштовий індекс:
Місто, селище чи село: Львів / Львівська область / Україна
2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
Прізвище: БАНДУРИСТ
Ім'я: ВОЛОДИМИР
По батькові (за наявності): ІВАНОВИЧ
Податковий номер:
Дата народження:
Зареєстроване місце проживання:
Країна: Україна
Поштовий індекс:
Місто, селище чи село: Помічна / Добровеличківський район / Кіровоградська область / Україна
1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД
Щорічна
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік)2017
2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
Прізвище: БАНДУРИСТ
Ім'я: РОСТИСЛАВ
По батькові (за наявності): РУСЛАНОВИЧ
Податковий номер:
Дата народження:
Зареєстроване місце проживання:
Країна: Україна
Поштовий індекс:
Місто, селище чи село: Кропивницький / Кіровоградська область / Україна