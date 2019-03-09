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Все про:Львов (3400) рекорд (197) Шевченко Тарас (230)

 407 бандуристов одновременно исполнили "Заповіт", установив рекорд. ФОТОрепортаж

Во Львове 407 бандуристов установили рекорд Украины по одновременному исполнению "Заповіту".

Музыканты собрались в центре города, на площади у памятника Шевченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

407 бандуристов одновременно исполнили песни "Заповіт" и "Реве и стогне Дніпр широкий" на слова Великого Кобзаря.

В акции приняли участие музыканты из разных районов Львовщины.

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Это достижение зафиксировал представитель Национального реестра рекордов Украины Павел Горишевский.

"В 2016 году в Херсоне установили рекорд Украины, тогда собрались 132 бандуриста. Сегодняшний результат во Львове превзошел это достижение почти в три раза, количество бандуристов и бандуристок – 407. Рекорд Украины установлен", – отметил Горишевский.

Также на Цензор.НЕТ: Крымчан поддержали на акции в Киеве

Сертификат об установлении рекорда вручили председателю Львовской ОГА Олегу Синютке.

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407 бандуристов одновременно исполнили Заповіт, установив рекорд 02
407 бандуристов одновременно исполнили Заповіт, установив рекорд 03
407 бандуристов одновременно исполнили Заповіт, установив рекорд 04
407 бандуристов одновременно исполнили Заповіт, установив рекорд 05
407 бандуристов одновременно исполнили Заповіт, установив рекорд 06
407 бандуристов одновременно исполнили Заповіт, установив рекорд 07
407 бандуристов одновременно исполнили Заповіт, установив рекорд 08
407 бандуристов одновременно исполнили Заповіт, установив рекорд 09

Источник: https://censor.net.ua/p3115692
 
   
 Топ комментарии
 
файно! прекрасно і душевно!
пишаемось такими рекордами - суто україгськими...
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https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Бандура_(прізвище)
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Бандура Віктор Миколайович (1936, Миколаїв) - фахівець у галузі теплофізики та нетрадиційних джерел енергії, доктор технічних наук (1995).
Бандура Альберт (1925) - канадський психолог українського походження.
Бандура Дмитро (псевдо «Глинка», 1923-1948) - учасник національно-визвольних змагань. Член ОУН.
Бандура Джефф (1957) - канадський хокеїст.
Бандура Іван (1901) - український ґрунтознавець.
Бандура Олександр Вікторович (1986) - український футбольний воротар.
Бандура Олександр Іларіонович (1918-2005) - український видавець, перекладач.
Бандура Олександра Михайлівна (1917-2010) - український літературознавець.
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А что может быть круче? Помнить свою историю, своих кобзарей, своё исскуство, свой инструмент!
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Так я і не проти.
Сумніви має перший коментатор.
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406 бандуристов это сила.кого угодно бандурами забить смогут
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файно! прекрасно і душевно!
пишаемось такими рекордами - суто україгськими...
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Любі маі! Абіцяю збільшити кількість бандуристів вдвічі!😋
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https://www.facebook.com/groups/BloodyPastor/?multi_permalinks=2070323146414648&notif_id=1551989929049564&notif_t=group_highlights
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А тем временем в Ватостополе все значительно покращилось до уровня 1995 года примерно
Неизвестные по ночам сливают топливо с авто севастопольцев 9.03.2019 14:15
Севастопольцы в соцсетях жалуются на воровство бензина из топливных баков авто по ночам. Один из пострадавших утверждает, что это дело рук парней на скутерах и речь идет о массовом воровстве.

https://primechaniya.ru/home/news/mart-2019/neizvestnye-po-nocham-slivayut-toplivo-s-avto-sevastopolcev/
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шкода, відео немає, я би послухала.
гарно грали мабуть...
Всі красиві, усміхнені веселі.
Отак потрібно відзначати Шевченкові дні.
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407 бандуристов одновременно исполнили

От интересно: есть две -- чисто украинских фамилии, от инструментов исполнителя: Кобзар -- от кобзы, Никулин -- от никули... ...а от бандуры -- призвища нема!

А воно ж -- наше! І де воно?
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є трохи модифікований Степан Бандера😉
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-- та понятно -- всі бандуристи -- Кобзарі! *)
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Бандура Віктор Миколайович (1936, Миколаїв) - фахівець у галузі теплофізики та нетрадиційних джерел енергії, доктор технічних наук (1995).
Бандура Альберт (1925) - канадський психолог українського походження.
Бандура Дмитро (псевдо «Глинка», 1923-1948) - учасник національно-визвольних змагань. Член ОУН.
Бандура Джефф (1957) - канадський хокеїст.
Бандура Іван (1901) - український ґрунтознавець.
Бандура Олександр Вікторович (1986) - український футбольний воротар.
Бандура Олександр Іларіонович (1918-2005) - український видавець, перекладач.
Бандура Олександра Михайлівна (1917-2010) - український літературознавець.
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Призвище Бандурист -- де?

...чи Бандуров десь є ? *)
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2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ
Прізвище: БАНДУРИСТ
Ім'я: МАРЯН
По батькові (за наявності): МИХАЙЛОВИЧ
Податковий номер:
Дата народження:
Зареєстроване місце проживання:
Країна: Україна

Поштовий індекс:

Місто, селище чи село: Львів / Львівська область / Україна

2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Прізвище: БАНДУРИСТ

Ім'я: ВОЛОДИМИР
По батькові (за наявності): ІВАНОВИЧ

Податковий номер:

Дата народження:

Зареєстроване місце проживання:
Країна: Україна

Поштовий індекс:

Місто, селище чи село: Помічна / Добровеличківський район / Кіровоградська область / Україна

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД

Щорічна
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік)2017

2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

Прізвище: БАНДУРИСТ

Ім'я: РОСТИСЛАВ
По батькові (за наявності): РУСЛАНОВИЧ

Податковий номер:

Дата народження:

Зареєстроване місце проживання:
Країна: Україна

Поштовий індекс:

Місто, селище чи село: Кропивницький / Кіровоградська область / Україна
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-- таки да! Я попал! -- в историческо-фамильный парадокс...*)
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А где новость, что корпусные дружины едут в Черкасы? Или как в анекдоте:"Ша! Уже никто никуда не идёт"?
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да они там на задворках потыкались возле Дружбы и не ясно вроде бы местные нацики, надрали морду главному менту города и фото есть, а вот , думаю, Порошенко их не увидел, опаздали активисты-наемники. Скажите, как после такого можно настоящих активистов воспринимать по настоящему?
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Солоденькі ідіоти! То ми тими бандурами всіх корупціонерів позабиваєм насмерть, а потім візьмемось за Путіна!(
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Цензор.НЕТФотоОбщество407 бандуристов одновременно исполнили "Заповіт", установив рекорд. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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