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 На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус: одна женщина погибла на месте, еще двое пассажиров доставлены в больницу. ФОТОрепортаж

В Сколевском районе на Львовщине в результате опрокидывания микроавтобуса погибла женщина. Еще двое пассажиров получили телесные повреждения и доставлены в больницу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции во Львовской области.

"Сегодня, 9 марта, около 08:00 в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП с потерпевшими. Как предварительно установили правоохранители, возле села Козева Сколевского района водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер", 55-летний житель Черновицкой области, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажирка транспортного средства, личность которой устанавливается. Еще двое пассажиров, 19-летний юноша и 61-летняя женщина получили телесные повреждения", - сказано в сообщении.

На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус: одна женщина погибла на месте, еще двое пассажиров доставлены в больницу 01

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По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус: одна женщина погибла на месте, еще двое пассажиров доставлены в больницу 02

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Проводится досудебное расследование.

Источник: https://censor.net.ua/p3115679
 
 
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а отбойник между направлениями движения нет мозгов поставить, дабы оградить встречные потоки, снизить аварийность? Автодор не причем. Омелян не причем. Аваков не причем Никто не виноват - а людей хоронят
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Власть скрывает от нас фамилию водителя Спринтера. Скорее всего это Омелян или Аваков, а может и сам Автодор.
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Но то что все лохи водилы годами громыхают по одним и тем же ямам, оплачивая акцизов на топливо на десятки млрд. - факт.
А ямы должны были устранить именно эти твари - с Автодора!
А водилы переворачиваются, гробят подвеску, ругаются, теряют колеса и ...... продолжают ездить.
Особенно меня умиляет когда такие люди тявкают: ой, а Меркель ну тупппааая, не отправила в помойку-Азов немецкие корабли, вот же жмотина и сидит на подсосе у Путина и вообще страшная.
Это типо как бы синий бомж давал уроки трезвости мужику, который два раза в год выпивает.
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(звонит Гройсмэну)
- Гройсик, тут на форуме Цензора Энивейджигит, ой, как-то так, короче пользователь предложил на дорогах ставить отбойники посредине. Вы не шутите насчет гениальности? Круто, а возьмете его в свои советники, а меня чемоданы носить? Какая еще "есть одна проблема"? Что? Денег на это надо?

эээээ, Энивей, Гройсман к моему удивлению сказал что это дох(много) стоит. Какой "стартап" пропал(((((( На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус: одна женщина погибла на месте, еще двое пассажиров доставлены в больницу - Цензор.НЕТ 3101
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а ти придивись уважно - на фото чітко видно розкурочений відбійник, який встановлено по всій протяжності повороту... до чого тут зустрічний рух?
що ж до відбійників на двополосній дорозі... ні пдр, ні елементарний інстинкт самозбереження не рятують, а ти ще й такий своєрідний трамплінчик пропонуєш...
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Я сам езжу больше 20 лет. И Когда я вижу разметку, освещение, отбойники, знаки - нога сама к тормозу тянется. потому что ГОСУДАРСТВО выполнило свою задачу и обеспечило хорошее движение, и я не хочу нарушать, как бы не торопился.
А ты о чем - дебилковатый? Там освещение? 4 метровая обочина? разделительный отбойник? ты о чем?
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Какой отбойник? Вы ездили по этой так называемой "трассе"? Там и без отбойника дорога узкая, поворот на повороте, куда там еще отбойник лепить... Каждый раз, когда домой еду, так диву даюсь: это надо же эту горную тропку "Чоп-Киев" трассой обозвать... А она, эта "трасса", еще и международная, во как! Там более-менее человеческая дорога начинается уже ближе к Стрыю, а в Карпатах пародия одна.
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хорошо, что там ваще дорога есть, если бы Европа не дала денег и людей на ремонт, то до сих пор катались бы по пояс в ямах, как 2003-2004!! В той местности расширить дорогу, ля разделения на потоки отбойниками нереально, если не село то рельеф местности желает лучшего.
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А Европа дала денег именно на этот кусок дороги? или на все дороги Украины. Что-то я не заметил по дорогам, где я живу, что Европа вообще что-то давала. Либо Европа мало дала( твари конченные и жадные) , Либо автодор, то бишь государство воровало за всю страну. И в итоге не хватило и там где выделили, и там где не выделили
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус: одна женщина погибла на месте, еще двое пассажиров доставлены в больницу. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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