 На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус: одна женщина погибла на месте, еще двое пассажиров доставлены в больницу. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции во Львовской области.

"Сегодня, 9 марта, около 08:00 в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП с потерпевшими. Как предварительно установили правоохранители, возле села Козева Сколевского района водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер", 55-летний житель Черновицкой области, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажирка транспортного средства, личность которой устанавливается. Еще двое пассажиров, 19-летний юноша и 61-летняя женщина получили телесные повреждения", - сказано в сообщении.

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По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Проводится досудебное расследование.