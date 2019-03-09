 На трассе Киев-Чоп перевернулся микроавтобус: одна женщина погибла на месте, еще двое пассажиров доставлены в больницу. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции во Львовской области.
"Сегодня, 9 марта, около 08:00 в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге Киев-Чоп произошло ДТП с потерпевшими. Как предварительно установили правоохранители, возле села Козева Сколевского района водитель микроавтобуса "Мерседес Спринтер", 55-летний житель Черновицкой области, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажирка транспортного средства, личность которой устанавливается. Еще двое пассажиров, 19-летний юноша и 61-летняя женщина получили телесные повреждения", - сказано в сообщении.
По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Проводится досудебное расследование.
лохиводилы годами громыхают по одним и тем же ямам, оплачивая акцизов на топливо на десятки млрд. - факт.
А ямы должны были устранить именно эти твари - с Автодора!
А водилы переворачиваются, гробят подвеску, ругаются, теряют колеса и ...... продолжают ездить.
Особенно меня умиляет когда такие люди тявкают: ой, а Меркель ну тупппааая, не отправила в помойку-Азов немецкие корабли, вот же жмотина и сидит на подсосе у Путина и вообще страшная.
Это типо как бы синий бомж давал уроки трезвости мужику, который два раза в год выпивает.
- Гройсик, тут на форуме Цензора Энивейджигит, ой, как-то так, короче пользователь предложил на дорогах ставить отбойники посредине. Вы не шутите насчет гениальности? Круто, а возьмете его в свои советники, а меня чемоданы носить? Какая еще "есть одна проблема"? Что? Денег на это надо?
эээээ, Энивей, Гройсман к моему удивлению сказал что это дох(много) стоит. Какой "стартап" пропал((((((
що ж до відбійників на двополосній дорозі... ні пдр, ні елементарний інстинкт самозбереження не рятують, а ти ще й такий своєрідний трамплінчик пропонуєш...
А ты о чем - дебилковатый? Там освещение? 4 метровая обочина? разделительный отбойник? ты о чем?