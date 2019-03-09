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 Пьяный подросток на угнанной машине устроил ДТП в Киеве, протаранив машину патрульных полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 9 марта в Киеве по адресу улица Антоновича, 165 произошло ДТП. Столкнулись Lancia и патрульный автомобиль Toyoya Prius.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Информатор".

Авария случилась около 23:50. 

По предварительной информации, Lancia была угнана ранее. Патрульные заметили автомобиль, попадающий под ориентировку, и пытались его остановить. Однако водитель проигнорировал требование и продолжил движение.

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Началась погоня, легковушка ехала по улице Антоновича в сторону Лыбедской площади. Перед перекрестком с улицей Загородней патрульные ехали параллельно с Lancia. В этот момент водитель преследуемой машины резко повернул влево и снес машину правоохранителей. От удара оба автомобиля вылетели с проезжей части и остановились в парапете.

Пьяный подросток на угнанной машине устроил ДТП в Киеве, протаранив машину патрульных полицейских 01

В результате столкновения пострадал один патрульный. К счастью, его травмы незначительные. Водителя Lancia удалось задержать.

Пьяный подросток на угнанной машине устроил ДТП в Киеве, протаранив машину патрульных полицейских 02

На месте он прошел тест на содержание алкоголя в крови. Прибор показал 0,78 промилле, что превышает допустимую норму почти в 4 раза. Также выяснилось, что задержанный несовершеннолетний, 2002 года рождения.

Пьяный подросток на угнанной машине устроил ДТП в Киеве, протаранив машину патрульных полицейских 03
Пьяный подросток на угнанной машине устроил ДТП в Киеве, протаранив машину патрульных полицейских 04
Пьяный подросток на угнанной машине устроил ДТП в Киеве, протаранив машину патрульных полицейских 05
Пьяный подросток на угнанной машине устроил ДТП в Киеве, протаранив машину патрульных полицейских 06
Фото: сайт "Информатор"

Источник: https://censor.net.ua/p3115665
 
 
 Топ комментарии
 
Ну , вот... один призывник уже есть! Пьяный подросток на угнанной машине устроил ДТП в Киеве, протаранив машину патрульных полицейских - Цензор.НЕТ 986
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Нет, нельзя его в армию... Угонит БТР и поедет кататься.
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Жалко родителей, мало того что сын придурок так теперь еще и ремонт оплачивать.
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Нет, нельзя его в армию... Угонит БТР и поедет кататься.
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Ну,якщо сєпарський--то ще й премію отримає!
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Ну , вот... один призывник уже есть!
Не спешите - может это киевский Зайченко или там Насиров - младший...
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у насирова дети мин. на кубике будут кататся
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Жалко родителей, мало того что сын придурок так теперь еще и ремонт оплачивать.
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А покушение на жизнь полицейского при исполнении это херня собачья?!
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Большие у меня сомнения в том, что за рулём сидел сын слесаря и дворничихи...
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Сопляк наигрался в ГТА напился и решил что он в игре
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Так это от весеннего приказа о призыве "уклонялся". Только уехать далеко не успел, "уклонился" в машину полицаев. Пьяный подросток на угнанной машине устроил ДТП в Киеве, протаранив машину патрульных полицейских - Цензор.НЕТ 2714
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причем тут евробляхер? это просто дебил. уверен, что 90% водителей имели опыт управления в нетрезвом состоянии, и я в том числе, но если так---сел, закоулками, на скорости 20км, домой и спать. тогда не расстрельная статья. а если рысачить и понтоваться, на 150 км, то значит права купил, мозги забыл.
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как только простой смертный так и лицо можно не скрывать, а как мажорчик так сразу наглая рожа в кубиках.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный подросток на угнанной машине устроил ДТП в Киеве, протаранив машину патрульных полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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