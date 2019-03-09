 Омелян 8 марта поработал помощником почтальона в Вите-Почтовой: доставлял пенсии и монетизированные субсидии. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Мининфраструктуры.

"После аэропорта "Борисполь" Владимир Омелян отправился в с. Вита-Почтовая в Киевской области. Министр вручил благодарности работницам "Укрпочты" Марии Михайловне Хамазенко и Руслане Андреевне Ищук, а также отправился обычному маршруту почтальонов и помог с доставкой пенсии и монетизированных субсидий. Цветы, хорошее настроение, а также первый министр, который поработал почтальоном или скорее помощником почтальона - все возможно в один прекрасный весенний день!

Поздравляем всех с весной! Желаем света, тепла и добра, много искренних улыбок и радостей!" - сказано в сообщении.

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Фото: пресс-служба Мининфраструктуры/Facebook