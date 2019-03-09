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Все про:Укрпочта (121) 8 марта (88) Омелян (610)

 Омелян 8 марта поработал помощником почтальона в Вите-Почтовой: доставлял пенсии и монетизированные субсидии. ФОТОрепортаж

Министр инфраструктуры Владимир Омелян вручил благодарности работницам "Укрпочты" в селе Вита-Почтовая Киевской области, помог с доставкой пенсий и монетизированных субсидий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Мининфраструктуры.

"После аэропорта "Борисполь" Владимир Омелян отправился в с. Вита-Почтовая в Киевской области. Министр вручил благодарности работницам "Укрпочты" Марии Михайловне Хамазенко и Руслане Андреевне Ищук, а также отправился обычному маршруту почтальонов и помог с доставкой пенсии и монетизированных субсидий. Цветы, хорошее настроение, а также первый министр, который поработал почтальоном или скорее помощником почтальона - все возможно в один прекрасный весенний день!

Омелян 8 марта поработал помощником почтальона в Вите-Почтовой: доставлял пенсии и монетизированные субсидии 01

Поздравляем всех с весной! Желаем света, тепла и добра, много искренних улыбок и радостей!" - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Омелян опубликовал главные инфраструктурные достижения 2018 года

Омелян 8 марта поработал помощником почтальона в Вите-Почтовой: доставлял пенсии и монетизированные субсидии 02
Омелян 8 марта поработал помощником почтальона в Вите-Почтовой: доставлял пенсии и монетизированные субсидии 03
Омелян 8 марта поработал помощником почтальона в Вите-Почтовой: доставлял пенсии и монетизированные субсидии 04
Омелян 8 марта поработал помощником почтальона в Вите-Почтовой: доставлял пенсии и монетизированные субсидии 05
Омелян 8 марта поработал помощником почтальона в Вите-Почтовой: доставлял пенсии и монетизированные субсидии 06
Фото: пресс-служба Мининфраструктуры/Facebook

Омелян 8 марта поработал помощником почтальона в Вите-Почтовой: доставлял пенсии и монетизированные субсидии 07

Источник: https://censor.net.ua/p3115648
 
   
 Топ комментарии
 
cavalier de guerre 06752a31 - это фото характеризует владельца этого дома... - не более...

У вас в рашке, с вашей пьянью такое встречается на каждом шагу...
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Я вчера по интернету брала билет на апрель на виз эйр - 600 гр.
почему он гнида? А Кучма, Ющенко, Тимошенко, Коломойский- при которых в Вену можно было долететь только ща 400 евро - КТО?
Омелян- молодец. Он для украинцев сделал больше, чем все жти власть имущие
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Эх, хорошо на селе. Скоро птички на гнездышки свои вернутся.
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" Выйду на улицу, гляну на село, девки гуляют и мне весело..."
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Это все входит в его обязанности? Почему они никто не занимаются своими прямыми обязанностями? Да потому что не умеют и не хотят!
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так вихідний день наче - кожен може собі дозволити робити що заманеться)) чи ви і у вихідні займаєтесь "своими прямыми обязанностями"?)
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.........а він у вихідні займається самопіаром.......але йому це не допоможе! Нехай гіперлуп краще будує! Омелян 8 березня попрацював помічником листоноші у Віті-Поштовій: доставляв пенсії та монетизовані субсидії - Цензор.НЕТ 5049
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він кудись балотується? чи від самопіару у держслужбовців зарплата підвищується?) людина нічого поганого не зробила - тут вже щось побачили не те, та ще й так обзивають наче він комусь борщ зіпсував
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Ви хоч розумієте в чому заключається робота міністра???? Перш за все --- ПИСАТИ закони для тієї отраслі, міністром якої він являється. Все інше -- дешевий самопіар. То він якийсь гіперлуп будує, то з кимось воює, то пенсіонерам щось носить........клоун, одним словом.
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міністр - закони? наче рада законодавчий орган - ні?) міністерства - виконавча гілка влади
і ще раз нагадаю 8 березня - вихідний день - кожен має право робити що заманеться і міністри теж
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Кожне міністерство має ЗАКОНОДАВЧУ ініциативу. Тобто ПИСАТИ закони, котрі приймає ВР. Ну, це так -- для розширення кругозору. Сидить такий Омелько цілими місяцями в кабінеті засипаний купою різних паперів і ніхто не замічає, як він важко працює, а робота ця дійсно важка. І тут він вирішив -- а не піти мені в "народ", поносити бабочкам якісь папірці,нехай всі мене побачуть, який я гарний.........і як це назвати? Ні, не має права робити що заманеться! Він міністр, і нехай займається тим, чим повинен, а не ХЕРНЬОЙ. Хоче носити папірці -- подай у відставку, реєструйся кандидатом в президенти і нема питань, а так -- він просто дешевий балабол.
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інтернет маєте - почитайте хто чим повинен займатися, а про "Сидить такий Омелько цілими місяцями..." - вони не самі себе туди садять а призначаються радою яку "ми" вибираємо - спочатку не ходимо на вибори, або голосуємо по приколу, або продаємося за копійки чи гарні нездійсненні обіцянки - а потім гвалт - чому ж всі не такі і все так погано
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Гнида.
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Я вчера по интернету брала билет на апрель на виз эйр - 600 гр.
почему он гнида? А Кучма, Ющенко, Тимошенко, Коломойский- при которых в Вену можно было долететь только ща 400 евро - КТО?
Омелян- молодец. Он для украинцев сделал больше, чем все жти власть имущие
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Украинцы - народ благодарный, а хохлам все плохо. "Хождение в народ" министра - полезное дело. Тем более, что Омелян - министр энергичный, ставящий задачи и добивающийся результата. В прошлом году сделали отличную дорогу Запорожье - Днепр. Ездил несколько раз -- просто здорово. Читаю комментарии (некоторые) к сообщению о планах Министернства Омеляна соединить областные центры хорошими дорогами: "Дороги НЕ строятся"....
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..........тепер прАкатісь з Дніпра в Миколаїв. Думаю сподобається.
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Одне уточнення! Не дякуючи, а всупереч роботі цього міністра. Чи може вже кримінальна справа щодо "патріота" закрита? І з якого це дива пошта працює в вихідний? Бо туди пан приїхав?
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Неплохо бы почтальонам ВЫДАВАТЬ ВЕЛОСИПЕДЫ. В США же эта тема работает
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а там столб стоит по середине дорожки,что бы не разгонялись почтальоны
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Софа, ну ты определись! "Омелян молодец" и тут же "неплохо бы выдать почтальенам велики'. Так кто выдать должен, я или Омельян?
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БЮДЖЕТ РЕШАЕТ ВР . Пора тебе уже это знать .
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Moj poctalion toze pisma s velosipedom privozyt.U nas pisma pocta domoj prinosyt ne tak kak Ukraine,nado idti v poctu.
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не переживай... оставим тебе местечко!)
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Омеляна можно было бы и на постоянной основе в должности даже не помощника почтальона, а старшего почтальона оставить. На общей картине это бы никак не сказалось. Омелян 8 березня попрацював помічником листоноші в Віті-Поштовій: доставляв пенсії та монетизовані субсидії - Цензор.НЕТ 5899
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а лучше на должность младшего помощника старшего черпальщика при ассенизационном обозе при холерных бараках
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Цирк шапито уехал, а клоуны остались. Надо было на осенизаторе поездить пенсии поразвозить. Полезное с приятным для бабушек сделать.
***** где меня угораздило родиться и жить. кОшмар
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справжня робота для лабудяна ...зарплату йому теж "поштарську" видадуть чи все ж таки міністерську ...чому ми оплачуємо цей ЦИРК ?
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начнём с того, что 8 марта, в праздничный день, никто пенсии не носил. Ради такого случая несчастных почтальонов заставили на работу выйти.
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Я и говорю, совок в Украине никуда не делся! Причем я, старый, совковостью не страдаю, а молодые - на все 100%!
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А ну как ,старый нытик ,скажи когда при совке министры пенсии разносили?
не стыдно мужику так расклеиваться ? И ноешь, и скрыпишь,и кряхтишь,и бубнишь как старая колода)))) масло не маслянное ,соль не соленая
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Лиля, я считал тебя умнее. Извини, ошибся. Больше говорить не о чем. Да, кстати, министра, разносящего пенсии да еще и в праздник, когда надо отдыхать, надо гнать поганой метлой как не соответствующего должности. Жаль, что ты эього не понтмаешь.
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А чего он должен отдыхать? Потому чтот ты так решил?
И снова возрастные признаки старения- не нужно злиться и выставлять так открыто напоказ свои достоинства ,за счет унижения других, это говорит о том ,что тебе уже приходить доказывать ,а не констатировать.
Ну разнес и разнес пенсии ,ни подвига ,ни негатива ,прошелся среди людей,в США министры ,на велосипеде, среди людей не носенс ,там что тоже совок.
Эх ты.... ,бурчун ты и крехтун.
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О-о соєва шушара підтянулась. Давай, лілька, вилизуй омельку! Омелян 8 березня попрацював помічником листоноші у Віті-Поштовій: доставляв пенсії та монетизовані субсидії - Цензор.НЕТ 6982
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Еще одно вылезло показать свой уровень "развития "...
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я вижу что гениталии у тебя не первом месте ,ты ими думаешь,отличительная черта кацапа.
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За Янека цей клєрк-профі кабміну крутив схеми і на них накрутив собі на тачку під 150 тис. дол. Це з зарплатнею у декілька тис. гр. в місяць???!!! Після Майдану Омелян цю тачку продав, бо дуже кидалась в очі. Але красти не припинив. Для цього цей крадун і ізжер поляка Бальчуна, бо той заважав йому красти.
___________________
Кірпа з одного мінтрансу підняв цілу українську економіку, а у крадуна Омеляна мінтранс збитковий. От вам і весь Омелян
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А ти бачив які туфлі Тимошенко носить!
Імпортні і за багато грошей! Це вона накрала.
А аби вона в керзухах та кухвайці ходила і жила в сараї - то можна було б за неї голосувать!

"*********" ©...
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Нехай пан своїй жінці керзухи купує.
___________________
Пан, мабуть, з тих, хто голосувал(о) у другому турі 2010го протифсіх. Протифсіхи янека і привели
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Від таких коментарів нудить:." Кірпа підная економіку".... Чого ж тоді він руки на себе наклав? Про фіктивну аерофотозйомку на 20 млн. гривень (1:5) нагадати?
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Кірпу вбили, він не застреливсь. Кучма йому пообіцяв сприяння у обранні президентом, а кремлю Кірпа в українських лідерах був не потрібний, бо швидко зробив би Україну потужною і заможною. Тому всім було краще, щоб він "застреливсь". Ще правда про це вилізе
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Показалось странным, что для многих то, что село разваливается и вымирает - оказалось сюрпризом. Но, то таке...
А отношение к женщинам-почтальонам прекрасно характеризует вот эта фотография Омелян 8 березня попрацював помічником листоноші у Віті-Поштовій: доставляв пенсії та монетизовані субсидії - Цензор.НЕТ 6639
а в частности спец.куртка почтальона которая по размеру рассчитана на бегемота и поэтому женщине почтальону пришлось подкатывать рукава, что бы не оскорбить достоинство министра на фотографиях. Ну и судя потому, что куртка в состоянии "не целованая", как бы Омельян ее не привез с собою вначале весны (как раз к потеплению), на что можно было бы пожаловаться, если бы он не привез ЦВЕТОЧКИ.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОмелян 8 марта поработал помощником почтальона в Вите-Почтовой: доставлял пенсии и монетизированные субсидии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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