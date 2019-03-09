 Омелян 8 марта поработал помощником почтальона в Вите-Почтовой: доставлял пенсии и монетизированные субсидии. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Мининфраструктуры.
"После аэропорта "Борисполь" Владимир Омелян отправился в с. Вита-Почтовая в Киевской области. Министр вручил благодарности работницам "Укрпочты" Марии Михайловне Хамазенко и Руслане Андреевне Ищук, а также отправился обычному маршруту почтальонов и помог с доставкой пенсии и монетизированных субсидий. Цветы, хорошее настроение, а также первый министр, который поработал почтальоном или скорее помощником почтальона - все возможно в один прекрасный весенний день!
Поздравляем всех с весной! Желаем света, тепла и добра, много искренних улыбок и радостей!" - сказано в сообщении.
Фото: пресс-служба Мининфраструктуры/Facebook
і ще раз нагадаю 8 березня - вихідний день - кожен має право робити що заманеться і міністри теж
почему он гнида? А Кучма, Ющенко, Тимошенко, Коломойский- при которых в Вену можно было долететь только ща 400 евро - КТО?
Омелян- молодец. Он для украинцев сделал больше, чем все жти власть имущие
***** где меня угораздило родиться и жить. кОшмар
не стыдно мужику так расклеиваться ? И ноешь, и скрыпишь,и кряхтишь,и бубнишь как старая колода)))) масло не маслянное ,соль не соленая
И снова возрастные признаки старения- не нужно злиться и выставлять так открыто напоказ свои достоинства ,за счет унижения других, это говорит о том ,что тебе уже приходить доказывать ,а не констатировать.
Ну разнес и разнес пенсии ,ни подвига ,ни негатива ,прошелся среди людей,в США министры ,на велосипеде, среди людей не носенс ,там что тоже совок.
Эх ты.... ,бурчун ты и крехтун.
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Кірпа з одного мінтрансу підняв цілу українську економіку, а у крадуна Омеляна мінтранс збитковий. От вам і весь Омелян
Імпортні і за багато грошей! Це вона накрала.
А аби вона в керзухах та кухвайці ходила і жила в сараї - то можна було б за неї голосувать!
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Пан, мабуть, з тих, хто голосувал(о) у другому турі 2010го протифсіх. Протифсіхи янека і привели
то був сарказм...
А отношение к женщинам-почтальонам прекрасно характеризует вот эта фотография
а в частности спец.куртка почтальона которая по размеру рассчитана на бегемота и поэтому женщине почтальону пришлось подкатывать рукава, что бы не оскорбить достоинство министра на фотографиях. Ну и судя потому, что куртка в состоянии "не целованая", как бы Омельян ее не привез с собою вначале весны (как раз к потеплению), на что можно было бы пожаловаться, если бы он не привез ЦВЕТОЧКИ.