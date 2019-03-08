 Погибшего на Донбассе воина Богдана Гаврылива похоронили в Калуше. ФОТОрепортаж

Богдан Миронович Гаврылив, 20.04.1999 года рождения, солдат, разведчиком-дальномерщик 1-го батальона 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который погиб 4 марта в результате минометного обстрела вблизи села Лебединское Волновахского района Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

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В шесть утра противник со стороны оккупированной Ужовки начал обстрел из танков, артиллерии, минометов и ПТРК. Солдат Гаврылив передал на командно-наблюдательный пункт координаты. Около 7:40 непосредственно на наблюдательном посту, где он находился, разорвалась мина. 19-летний воин получил минно-взрывные травмы, несовместимые с жизнью.

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Как сообщает местное издание "Галицкий корреспондент" 7 марта "Десятки священников и тысячи горожан и побратимов собрались во дворце культуры "Минерал", чтобы попрощаться в последний раз с разведчиком 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Траурная процессия отправилась к холму, где в церкви Сретения Господня состоялось последнее прощание с 19-летним Богданом Гаврыливым.

Юный калушанин самостоятельно принял решение заключить контракт с ВСУ, никому об этом не сообщив. Просто "рвался" защищать страну, говорят побратимы.

В памяти родных, друзей и коллег останется искренним, любящим, надежным и уверенным. Мечтал сделать карьеру в спорте", - говорится в сообщении.













