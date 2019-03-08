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 Происшествия, Общество
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Все про:граница (3189) Польша (4704) угон (229)

 Украинец пытался выехать из Польши на угнанном в Швейцарии Lamborghini Urus: его задержали на границе. ФОТО

Сотрудники Бужского бюро пограничной охраны задержали украинца, который 7 марта пытался выехать из Польши на угнанном Lamborghini Urus 2019 года выпуска.

Об этом сообщила пресс-служба пограничной службы Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

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По данным ведомства, 37-летний гражданин Украины хотел пересечь границу в пункте пропуска Дорогуск-Ягодин. Во время проверки документов пограничники обнаружили, что автомобиль разыскивают в Швейцарии.

Спикер Надбужанского отдела пограничной службы Дариуш Сеницкий сообщил "Польскому Радио", что автомобиль разыскивала компания, которая владеет им. По его словам, украинец пользовался машиной, но не имел права выезжать на ней за пределы Евросоюза.

Автомобиль изъяли, а угонщика допросили.

Украинец пытался выехать из Польши на угнанном в Швейцарии Lamborghini Urus: его задержали на границе 01
Украинец пытался выехать из Польши на угнанном в Швейцарии Lamborghini Urus: его задержали на границе 02

Lamborghini Urus - самый дорогой из всех автомобилей, возвращенных пограничной службой и один из самых дорогостоящих внедорожников мира, отмечают в ведомстве. Его стоимость составляет 1,4 млн злотых, что эквивалентно 9,7 млн грн.

Источник: https://censor.net.ua/p3115618
 
 
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Указывайте цены в твёрдых, стабилных валютах!
Долго считать.😊
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злотый - стабильная и твёрдая валюта


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І як він його збирався продати? Такі авто у контейнерах переправляють на замовлення клієнта, із проплатою усім перевіряючим. А це якийсь дилетант, напевно картоплю з города збирався возити, або вудку з дівчатами.
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Он бы его в самоделку переделал.😉 Понтануться перед бабами хотел.
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видимо в этой ситуации кто то попал на бабосы)
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У меня что-то с животом от смеха. Сказать що то ,нема.
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Это шо было? Взял в прокат... лайба понравилась... и, на основании этого, остро вспыхнувшего чувства любви- не смог из неё вылезти. Чи пожалеть его...
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Капец новость -- пользоваться имел право только на територии ЕС !!! А как же 8 марта по Украине непогасать ??? Поляки бандита словили . хоть бы непозорились Украинец пытался выехать из Польши на угнанном в Швейцарии Lamborghini Urus: его задержали на границе - Цензор.НЕТ 3204
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Гнал под заказ, надо было проследить, у какого политика он бы оказался.
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Как скучно я живу и да, это зубожиння)))
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9,7 млн грн.
за такие бабки можно било б левиофан собрать из ланосов
Українець намагався виїхати з Польщі на викраденому в Швейцарії Lamborghini Urus: його затримали на кордоні - Цензор.НЕТ 8606
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Это прецедент на возврат визового режима, Пэтя скажет люди сами виноваты, не так себя повели за границей, а собственноручная отмена им борьбы с коррупцией не причем Українець намагався виїхати з Польщі на викраденому в Швейцарії Lamborghini Urus: його затримали на кордоні - Цензор.НЕТ 9758 Шоколадные многоходовочки. Даже если это не так, то зная Петю, с его репутацией, других вариантов на ум не приходит.
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Нічого йому не буде. Хлопець чесно-прозоро працює в Швейцарії, де йому видали службовий Lamborghini і він, наслухавшись повідомлень про невпинні перемоги нашої євроінтеграції, просто поїхав відвідати батьків-пенсіонерів у Горішніх Плавнях, не зауваживши, що кордон ЄС все ще знаходиться з іншого боку України.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУкраинец пытался выехать из Польши на угнанном в Швейцарии Lamborghini Urus: его задержали на границе. ФОТО
 
 
 
 
 
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