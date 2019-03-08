EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Общество, За рубежом
  2973  28
Все про:архив (114) Голодомор (865) Канада (1224)

 Канадские ученые оцифровали уникальную запись первого симпозиума по Голодомору. ВИДЕО+ФОТО

Канадские ученые полностью оцифровали архивы посвященной Голодомору 1932-1933 годов конференции, которая работала 25-26 марта 1983 года в г. Монреале (Университет Квебека) при участии ведущих ученых.

Об этом со ссылкой на "Радіо Свобода" сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Мемориалы Героям Небесной Сотни, жертвам Бабьего Яра и Голодомора - объединительные факторы, формирующие украинское общество, - Нищук. ФОТО

Оцифровала архивы конференции команда ученых из Монреаля под руководством Юрия Лугового и Зорянны Гриценко-Луговой. Задачей проекта они называют открытие доступа к материалам "о ранних работах по теме Голодомора" авторства ученных из украинской диаспоры, написанных в то время, когда руководители СССР отрицали геноцид 1932-1933 годов в Украине, а советские архивы были недоступны для научных исследований, отмечает команда проекта.

Длительность документального фильма о конференции 1983-го составляет 14 часов, при этом во время оцифровки ученым приходилось крайне осторожно работать с магнитной пленкой, которая была очень хрупкая.

"Проект реставрации Первого международного симпозиума, который состоялся в 1983 году в г. Монреале, предоставляет современным исследователям о Голодоморе уникальную запись ранних исследований, проведенных учеными из украинской диаспоры. Это было время, когда Советский Союз отрицал факт Голодомора, архивы были закрыты, а те, кто пережил Великий Голод, боялись об этом вспоминать", - пояснил "Радіо Свобода" важность проекта Юрий Луговой.

Смотрите также: "Есть что-то действительно сенсационное. Об этом должны узнать!" - первый эксклюзивный фрагмент фильма о Голодоморе "Гарет Джонс". ВИДЕО

Соорганизатор конференции профессор Роман Сербин, вспоминая те события 1983-го, определяет их как уникальные. Едва ли не впервые на таком уровне, ученые, сосредоточившись на теме Голодомора, в своих выступлениях говорили и о проблемах выживания украинской нации и ее элиты.

Канадские ученые оцифровали уникальную запись первого симпозиума по Голодомору 01

Роман Сербин

"Уникальность конференции состояла в том, что на ней не только рассмотрено, каким образом Сталин уничтожал голодом украинских крестьян, но и то, как состоялось уничтожения украинских национальных элит, украинской церкви, языка, культуры - всех качеств, которые сделали украинцев нацией", - отметил Сербии.

Канадские ученые оцифровали уникальную запись первого симпозиума по Голодомору 02

Источник: https://censor.net.ua/p3115612
 
   
 Топ комментарии
 
Ну вот, еще 1 документ обличающий нелюдей запоребриковых поклоняющихся нынче сралину и прочим ублюдкам ботоксным..
Спасибо канадским ученым за труд!!
 показать весь комментарий
 
параша по ходу будет платить контрибуцию не только по войне но и еще голодомору.
 показать весь комментарий
 
Нечего не изменилось, некоторые хотят миллионы Зеленских, и ноль украинцев.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
параша по ходу будет платить контрибуцию не только по войне но и еще голодомору.
 показать весь комментарий
 
 
Ні, ці мерзоти ніколи не визнають себе винними. У них є цап(цар)-відбувайло.
 показать весь комментарий
 
Ну вот, еще 1 документ обличающий нелюдей запоребриковых поклоняющихся нынче сралину и прочим ублюдкам ботоксным..
Спасибо канадским ученым за труд!!
 показать весь комментарий
 
 
Нечего не изменилось, некоторые хотят миллионы Зеленских, и ноль украинцев.
 показать весь комментарий
 
 
Хотеть не вредно! Зеленских на планете всего 16,5 млн. В Украине 100 000. Они дегенераты и активно вырождаются. Украинцев на планете 92-98 млн.. Так что "ноль украинцев" как то в ближайшее время не предвидится.
 показать весь комментарий
 
Во время Голодомора национальность в селах не спрашивали.
И из сел никого не выпускали.
Помирали все одинаково - украинцы, евреи, молдаване, русские, греки.
Так что заткни хайло если не знаешь.
 показать весь комментарий
 
 
Мордорианин, у нас кажуть -"Стули пельку".
 показать весь комментарий
 
Да, но только сёла эти, из которых никого не выпускали, в подавляющем большинстве своём были на территории УКРАИНЫ!! И везли разную дрянь, в тех самых пресловутых 322 эшелонах, на место убитых, заморенных голодом и выселенных в Сибирь УКРАИНЦЕВ!
 показать весь комментарий
 
А некоторые даже будки не хотят построить в Украине.
 показать весь комментарий
 
 
славный будкостроитель у нас один..
 показать весь комментарий
 
 
Та да, вообще, не ровня безбудочным.
 показать весь комментарий
 
Ви хвостом не крути, сер ... Кажи коротко - скільки будок побудував ?? Канадські вчені оцифрували унікальний запис першого симпозіуму з Голодомору - Цензор.НЕТ 5172
 показать весь комментарий
 
 
По праву баллотироваться в президенты Украины.
 показать весь комментарий
 
+5
Але ...
Право є у всіх. Можливості (ресурси і натхнення) - у деяких.
 показать весь комментарий
 
Одно не понятно: почему у них магнитная плёнка 1983 года очень хрупкая? У меня тоже есть магнитная плёнка с тех времён, и никакой хрупкости я не замечаю - бери и спокойно оцифровывай.
 показать весь комментарий
 
Може "покриття" ? Основа може бути еластичною, а покриття злазить.
 показать весь комментарий
 
......склоняю голову , перед ЛЮДЬМИ замученными голодом ((((( виновникам прощения НЕТ !!!
 показать весь комментарий
 
 
ВЫ ПРОСТО НЕ ТРОГАЙТЕ ЗЕМЛЮ УКРАИНЫ И ВСЕ !!! ОНА НЕ ВАША !!!
 показать весь комментарий
 
 
"говорили и о проблемах выживания украинской нации и ее элиты"

Уважаемые профессора и учоные делили украинцев на "элиту" и простых смертных.
 показать весь комментарий
 
У любого народа есть своя элита.
Как бы этого не отрицали большевики.
У вас наверное еще партбилет припрятан?
 показать весь комментарий
 
 
С точки зрения генетики никакой "элиты" не существует. Отец Ньютона был крестьянином, Ломоносова рыбаком, Рокфеллера недалеким лесорубом.
 показать весь комментарий
 
Так, вони вийшли з народу і піднялись на прошарок еліти. Це умовний термін, який означає місцезнаходження у функціоналі країни (держави).
 показать весь комментарий
 
Впервые, осознанно, о Голодоморе я услышал в 1985 году как раз в Канаде, Галифакс. От наших соотечественников
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоКанадские ученые оцифровали уникальную запись первого симпозиума по Голодомору. ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх