 Канадские ученые оцифровали уникальную запись первого симпозиума по Голодомору. ВИДЕО+ФОТО

Об этом со ссылкой на "Радіо Свобода" сообщает Цензор.НЕТ.

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Оцифровала архивы конференции команда ученых из Монреаля под руководством Юрия Лугового и Зорянны Гриценко-Луговой. Задачей проекта они называют открытие доступа к материалам "о ранних работах по теме Голодомора" авторства ученных из украинской диаспоры, написанных в то время, когда руководители СССР отрицали геноцид 1932-1933 годов в Украине, а советские архивы были недоступны для научных исследований, отмечает команда проекта.

Длительность документального фильма о конференции 1983-го составляет 14 часов, при этом во время оцифровки ученым приходилось крайне осторожно работать с магнитной пленкой, которая была очень хрупкая.

"Проект реставрации Первого международного симпозиума, который состоялся в 1983 году в г. Монреале, предоставляет современным исследователям о Голодоморе уникальную запись ранних исследований, проведенных учеными из украинской диаспоры. Это было время, когда Советский Союз отрицал факт Голодомора, архивы были закрыты, а те, кто пережил Великий Голод, боялись об этом вспоминать", - пояснил "Радіо Свобода" важность проекта Юрий Луговой.

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Соорганизатор конференции профессор Роман Сербин, вспоминая те события 1983-го, определяет их как уникальные. Едва ли не впервые на таком уровне, ученые, сосредоточившись на теме Голодомора, в своих выступлениях говорили и о проблемах выживания украинской нации и ее элиты.

Роман Сербин

"Уникальность конференции состояла в том, что на ней не только рассмотрено, каким образом Сталин уничтожал голодом украинских крестьян, но и то, как состоялось уничтожения украинских национальных элит, украинской церкви, языка, культуры - всех качеств, которые сделали украинцев нацией", - отметил Сербии.