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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:женщины (548) Киев (17259) Корчинский (173) марш (503) Богачук Олег (812)

 "Мусор, п*дор, я тебе зафіксував", - полиция в Киеве задержала троих радикалов, протестующих против Марша женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Сегодня в центре Киева проходит Марш за права женщин. В противовес этому мероприятию на Михайловскую площадь, где собираются участники марша, пришли активисты, отстаивающие традиционные ценности, среди которых члены украинской организации "Братство" Дмитрия Корчинского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео - Олег Богачук

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Так, перед началом шествия, в результате агрессивного поведения некоторых противников марша, их задержали правоохранители.

Марш женщин начался в 12:30 у памятника княгине Ольги на Михайловской площади и планирует пройти до арки Дружбы народов.

Цель марша - выступление против ультраправого, домашнего, сексуального, экономического и психологического насилия. А также против давления и насилия патриархального уклада.

"Наши потребности - это не "женские вопросы", как мы часто слышим от чиновников, СМИ и вообще от общества. Наши потребности - это неотъемлемые права человека", - говорится в сообщении на странице события в Facebook.

Как проинформировал позже Отдел коммуникации полиции Киева, всего в результате агрессивных действий на Марше женщин в Киеве задержли троих человек.

"Сегодня в Киеве на Михайловской площади проходят две акции. Во время сбора участников между представителями возник конфликт и стычки. Правоохранители оперативно вмешались и предотвратили драку. Трех активных участников доставили в управление полиции для дачи объяснений", - говорится в сообщении.

Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала троих радикалов, протестующих против Марша женщин 01
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала троих радикалов, протестующих против Марша женщин 02
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала троих радикалов, протестующих против Марша женщин 03
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала троих радикалов, протестующих против Марша женщин 04
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала троих радикалов, протестующих против Марша женщин 05Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала троих радикалов, протестующих против Марша женщин 06
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала троих радикалов, протестующих против Марша женщин 07
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала троих радикалов, протестующих против Марша женщин 08
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала троих радикалов, протестующих против Марша женщин 09
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала троих радикалов, протестующих против Марша женщин 10
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала троих радикалов, протестующих против Марша женщин 11
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала троих радикалов, протестующих против Марша женщин 12

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3115609
 
 
 Топ комментарии
 
Да и против Порошенко почему то молчат.....Потому что ответить могут....
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А против лжереформ, против коррупции, против необоснованных тарифов, против торговли с врагом, против безвиза с врагом, против всяких Роттердамов с плюсами и минусами, против воровства в оборонной сфере, против всякого рода вранья и мародёрства - это разве не порошенко?
Да вы, батенька, точно умом тронулись!
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Корчинському та компанії треба не з жінками воювати, а з Свинарчуками-Гладковськими під їхніми палацами...
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ну надо же чем то засрать мозги тупому избирателю, отвлечь от проблем насущных. вот и выводят всякую срань типа лгбт или пидеров. а там смотришь и дедушка в свои 85 потребует чтоб у него стоял. демократия *** !
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"Патріоти" корча не те, що не знають, а навіть не здогадуються, що пару сторіч тому українські жінки мали найбільші права серед жінок Європи (а можливо й світу). Козачки навіть мали своє окреме майно, за операції з яким вони не звітували нікому. Навіть своїм "половинам".
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А армия любовниц ,шо не может потерпеть ,теперь за кого : за феминизм чи за по старинке за патриархат ? Как страшно жить - куда бежать , к кому примкнуть ...
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Джонатан Свифт со своими "остроконечниками" и "тупоконечниками" был провидцем разделения социума под предлогом феерического бреда.
Что же этим ущербным с обеих сторон не отдыхается и не гуляется? Нафига им лишний выходной и разрешение на проведение всяких шествий в центре города?
Гоните их на окраины города, чтоб нормальным людям в выходной день не мешали наслаждаться отдыхом. А особо буйных займите работами за нарушение общественного порядка - хоть польза от подобных сборищь будет
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Мусор, п*дор, я тебе зафіксував", - полиция в Киеве задержала троих радикалов, протестующих против Марша женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
 
 
 
 
 
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