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 Киевские новости, Общество, Фоторепортаж
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Все про:женщины (548) Киев (17256) Корчинский (173) марш (503) Богачук Олег (812)

 "Мусор, п*дор, я тебе зафіксував", - полиция в Киеве задержала националистов Корчинского, протестующих против Марша женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня в центре Киева проходит Марш за права женщин. В противовес этому мероприятию на Михайловскую площадь, где собираются участники марша, пришли активисты, отстаивающие традиционные ценности, среди которых члены украинской организации "Братство" Дмитрия Корчинского.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео - Олег Богачук

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Так, перед началом шествия, в результате агрессивного поведения некоторых противников марша, их задержали правоохранители.

Марш женщин начался в 12:30 у памятника княгине Ольги на Михайловской площади и планирует пройти до арки Дружбы народов.

Цель марша - выступление против ультраправого, домашнего, сексуального, экономического и психологического насилия. А также против давления и насилия патриархального уклада.

"Наши потребности - это не "женские вопросы", как мы часто слышим от чиновников, СМИ и вообще от общества. Наши потребности - это неотъемлемые права человека", - говорится в сообщении на странице события в Facebook.

Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала националистов Корчинского, протестующих против Марша женщин 01
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала националистов Корчинского, протестующих против Марша женщин 02
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала националистов Корчинского, протестующих против Марша женщин 03
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала националистов Корчинского, протестующих против Марша женщин 04
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала националистов Корчинского, протестующих против Марша женщин 05Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала националистов Корчинского, протестующих против Марша женщин 06
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала националистов Корчинского, протестующих против Марша женщин 07
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала националистов Корчинского, протестующих против Марша женщин 08
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала националистов Корчинского, протестующих против Марша женщин 09
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала националистов Корчинского, протестующих против Марша женщин 10
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала националистов Корчинского, протестующих против Марша женщин 11
Мусор, п*дор, я тебе зафіксував, - полиция в Киеве задержала националистов Корчинского, протестующих против Марша женщин 12

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/p3115609
 
 
 Топ комментарии
 
а проти свинарчуків Корч чомусь мовчав
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ну и морда у него, когда дарит цветы коломойскому
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Да и против Порошенко почему то молчат.....Потому что ответить могут....
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ну и морда у него, когда дарит цветы коломойскому
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то він до твоєй мами ходив. годинник йому поверни))
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Корчинському та компанії треба не з жінками воювати, а з Свинарчуками-Гладковськими під їхніми палацами...
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Та ні, на передок їх воювати з "іхтамнєтами".
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Навіщо? Щоб з переляку пообсирали усі бліндажі?
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где то согласен с Корчинским радикализм коечно перебор и все же ПОЛОВЫЕ ПРАЗДНИКИ это нонсенс
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ох ты сглотнул знатно! володька оценил 😂
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ну и рожа, да еще с мерзким гнусавым голосом, но зато говорят что умный - только из телевизора говорит

Украина, это наш будущий Президент? "Мусор, п*дор, я тебе зафіксував", - поліція в Києві затримала націоналістів Корчинського, які протестують проти Маршу жінок - Цензор.НЕТ 2937
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Если, даже имбецилы его и выберут, то атошники с ВСУ его в Ростов прогонят.
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Доктор Комаровский правильно сказал: сейчас у нас президент, который максимально подготовлен к этой должности, побывал на многих руководящих постах, отлично разбирается в государственных делах. Но где результат!?
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Пусть Петя и дальше ворует, лишь бы Путин не напал?
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а чого?! в нього є результат, він до цього все життя ішов - гроші його все! "Мусор, п*дор, я тебе зафіксував", - поліція в Києві затримала націоналістів Корчинського, які протестують проти Маршу жінок - Цензор.НЕТ 8334
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а проти свинарчуків Корч чомусь мовчав
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пришли активисты, отстаивающие традиционные ценности Источник: https://censor.net.ua/v3115609
Так там шо, марш лесбиянок проходил? Если так, то я за активистов, хотя и искренне считаю их отпетыми тунеядцами.
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А чем тогда мы отличаться будем от "русского мира"?
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ти ще сечею вмивайся,щоб не бути там на когось схожим
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Понятия не имею. Но, я просто не люблю лесбиянок.
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Они сами себя любят, как и гомики, но мне они жить не мешают. Нормальных то всё равно больше, нехватки не наблюдается.
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Но! Это не мешает мне быть на стороне активистов таки.
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Только все эти "корчинские" - не активисты, они - пассивисты, работающие по найму.
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Может быть, я этого наверняка не знаю. Однако! Настаиваю на своем: если они, сегодня, были против гомиков, лесбиянок и остальной подобной братии, то я их поддержал бы, попадись мне этот движ, по пути.
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Монстрация людей з особими потребами.А гомики Корча - особенные на голову!!
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а що то на фото за дегенерат з кольоровим лайно-прапорцем?
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Да и против Порошенко почему то молчат.....Потому что ответить могут....
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Против Порошенко?
Вы умом тронулись?
Выступать против возрождения армии, безвиза, ассоциации с ЕС, автокефалии ПЦУ?
Ну, разве что, отъявленным имбецилам, такое простительно...
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А против лжереформ, против коррупции, против необоснованных тарифов, против торговли с врагом, против безвиза с врагом, против всяких Роттердамов с плюсами и минусами, против воровства в оборонной сфере, против всякого рода вранья и мародёрства - это разве не порошенко?
Да вы, батенька, точно умом тронулись!
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Рюзьке миру нужен реванш за Майдан , а не Томос и армия . .
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Рузьке миру нужна нищета и безысходность от коррумпированных чиновников, миграция из страны молодых, здоровых, умных людей, которые не только бы смогли поднять экономику, но и в нужный момент встать на защиту страны от агрессора, потому, что стариков, инвалидов и пенсионеров можно взять и без боя...
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"Мусор, п*дор, я тебе зафіксував", - полиция в Киеве задержала националистов Корчинского, протестующих против Марша женщин - Цензор.НЕТ 9892Дмитро Корчинський
42 хв. ·

Свині на конях.
"Мусор, п*дор, я тебе зафіксував", - полиция в Киеве задержала националистов Корчинского, протестующих против Марша женщин - Цензор.НЕТ 2257

Дмитро Корчинський
23 хв. ·

На християнській акції протидії сатаністам мєнти заарештували християн: Олексія Середюка, Андрія Ватолкіна та Тараса Карпюка. Вони - учасники бойових дій. Олексій та Тарас поранені на фронті.
Сатаністи - феміністки й збоченці іншої статі висувають антихристиянські та антиукраїнські гасла.ВИДЕО
https://www.facebook.com/borgeze.alex/videos/2112965355452508/



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У них в голове каша. На кого они работают? Или просто пида@асы?
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у этого корчинского в его братстве хоть одна женщине есть?
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Шавки Авакова давно уже перевертни
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Просто Афигеть-всякое колхозное быдло понаехавшее оскорбляет полицию.
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Чё то непонятно чем этому любителю Януковича женщины не угодили? Неужели уже геем стал?
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ех питухов на вылазило.сщас начнут петя виноват
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какая безнравственность!!! Вы что, из пробирки все?
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А мародёрство Свинарчука националистов Корчинского абсолютно не волнует. Их волнует сотня феминисток с плакатами на Михайловской площади. Что еще раз доказывает - все националисты полностью под контролем власти олигархов Порошенка и Авакова "Мусор, п*дор, я тебе зафіксував", - поліція в Києві затримала націоналістів Корчинського, які протестують проти Маршу жінок - Цензор.НЕТ 3312
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Если не *****, как утверждает Антиколорадос.
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Ой! Менти! Будь ласка! Дайте цим пітарасам-братчикам звіздюдєй! Буду за вас горой завжди!
А, якщо цьому кремлівському Корчинському зробите інвалідність - за ментів життя віддам.
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Иван ,обрати внимание на 4е фото сверху,де ,,Заборонити" .Оцих треба бити,пока погоны ФСБ не покажутся.
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НАЦІОНАЛІЗМ поза законом, в Україні цього анахронізму не повинно бути.
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Не вам це вирішувати! У нас демократія? Демократія! Якщо є ліві сили, то чому не може бути націоналістичних? Чи вам так кортить запровадити ліву диктатуру???
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Пан хоче сказати, що кияни - дебіли? Бо обрали Пєдаліка? Хм.
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А ты кого обрав? Выпскныка Гарварда чи Оксфорда, вумнык?
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Четвёртое фото сверху.Ребята от ФСБ.У этих должна быть альтернатива-мобилизация или тюрьма!!СБУ просто забило на ФСБ или сотрудничает.Людей на этом фото надо бить.Пока из мацквы не закричат хватит
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людям свойственно в жизни меняться...но есть упертые: как начал говном, так ним и заканчивает...вот корчинский ,пиховшек, тарасик чорновол из этой плеяды - конкретных лизунов...
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это все потому..что медведчуки не наказаны..
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Феминизм - одна из разновидностей левацкого мракобесья..
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Более того, возник он не случайно, а для развала западных стран.
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возможно..демографическая бомба замедленного действия..
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Мусорские "националисты" против мусоров? Милые ругаются, только тешатся ...
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Корч - двойной агент.ФСБ-СБУ
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Не понял а что националистам женщины не нравятся? Или нет нежней влагалища чем очко товарища?!
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Коли Генпрокугог України на весь світ оголосив політтехнологшу Юлі лесбіанкою, то ким він є,
фенімістом, сексистом чи гімністом?
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О ,нашли достойного противника ,женщин.Срочно вручить орден ?
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Праздник 8 марта
Праздник от Клары Цеткин и Розы Люксембург
А начался он в Чикаго
где проститутки требовали уровнять их права с ткачихами
проститутки за 130 лет, где-то потерялись
а ткачихи остались
В начале двадцатого Клара и Роза
также подрывала в Германии шествия проституток
но это забылось

Женский день это прекрасно
Смените совковую дату.
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Эта сходка феминистов кому то была нужна?
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Жаль. Националистов использовали для прихода к власти, и выбросили как использованное резиновое изделие.
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За які такі "традиційні цінності" виступило сьогодні "Братство" Корчинського? За цінності кацапофільного мудака Бузини - "Верните женщинам гаремы!"? Це дурні провокатори і ніякі не націоналісти! Справжні українські націоналісти понад усе шанують людську гідність! ... От взяти б за яйця того мудака який обзивав поліцая "підором" і змусити "відповісти за базар", то він би відразу обісрався... Кожен недолугий невдаха тепер оголошує себе "націоналістом" бо для мудака національність єдина можливість вимагати до себе уваги. Ну от поважайте його лише за те що він українець і патріарх в своїй родині, а не якесь там демократично-ліберальне "чмо". А те що в усіх інших аспектах він лайно - бідне, дурне, без освіти і роботи, ледаче падло, то це таке - головне "традиційні цінності!" як індульгенція для паразитів... і жінка має його обслуговувати - це ж наше усьо! - традиція. А хто ж іще ледачому трутню картоплину почистить і панчохи випере...
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Корчинський до Бандери має таке ж відношення, що й Симоненко. Бандера боровся за незалежність України, а Корчинський з початку 90-хх створював картинку кровожерливого націоналіста. Скажіть, хоч щось корисне Корчинський зробив?
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1989 - один із фундаторів і керівників «Спілки незалежної української молоді» (СНУМ). Брав участь в організації перших масових антикомуністичних акцій в Києві: екологічні, антивоєнні мітинги. Неодноразово затримувався і піддавався адміністративному арешту за політичну активність
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Мосійчук був в УНА-УНСО, ким він є зараз- Ви бачите
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Степа́н Андрі́йович Банде́ра (1 січня 1909, с. Старий Угринів, нині Калуського району, Івано-Франківська область, Україна - 15 жовтня 1959, Мюнхен, Баварія, ФРН) - український політичний діяч, один із чільних ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX століття[1], після розколу Організації українських націоналістів - голова Проводу ОУН-Б[2].
Степан Бандера і Ярослав Стецько були авторами Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. 5 липня 1941 року Бандеру помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року - в центральну Берлінську в'язницю. З початку 1942 року по серпень 1944 року перебував у концтаборі Заксенгаузен в бункері «Целленбау»[3]. У вересні 1944 року його звільнили і запропонували участь в керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії[4][5], однак Бандера відхилив пропозицію і на співпрацю не погодився[6][7].
Радянський уряд уповноважив КДБ вчинити вбивство Степана Бандери в Мюнхені, ФРН. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року[8].
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А когда день негра будет? Хочу поздравлять негров, что они негры. Глупость? А поздравлять женщин, с тем , что они женщины - норм?
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Корчинський звичайнісінький провокатор, якого дістають з кишені лише тоді, коли зливним бачкам потрібно показати розгул "фашизму" в Україні. До речі, 4-те фото показове, ***** також заборонив ці організації у РФ прирівнявши їх до іноземних агентів.
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"Мусор, п*дор, я тебе зафіксував", - поліція в Києві затримала націоналістів Корчинського, які протестують проти Маршу жінок - Цензор.НЕТ 7707Hanna ☀‏ @HannaGun 32 мин.32 минуты назад
Цей твіт дворічної давнини.
Що цікаво - твіттер зачистив всі ретвіти і лайки, які на ньому були.
І виникла думка, що справа не лише у Фройді.
Комерція теж не хоче втрачати нагоди, щоб робити продажи на гендерних папуасах.
Тим більш, коли ці папуаси - самі не проти...)

"Мусор, п*дор, я тебе зафіксував", - поліція в Києві затримала націоналістів Корчинського, які протестують проти Маршу жінок - Цензор.НЕТ 5429
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"я вообще не против *********, но пусть они сидят у себя там в раде, правительстве, руководстве партий, .... и не высовываются" (С)
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Ублюдки, попробуйте, как это было раньше - выдать мужику 14 детей и целый день обхаживать их, а бонусом - возле скотины все сделать и т.д.
Еще и уродца какого-то прилепили на гос. флаг.
А причем тут бох на надписи? И какой из миллионов их? Иудейский? Так **** вы, чмошники тогда недовольны что в Раде иудеев мягко говоря "слегка больше" чем среди населения?
Веропитеки - в Европу хотим, но чтобы оставаться совковым мусором.
Баба = кухня.
Мужик = бутылка, то есть станок "Мусор, п*дор, я тебе зафіксував", - поліція в Києві затримала націоналістів Корчинського, які протестують проти Маршу жінок - Цензор.НЕТ 5605
Полезайте в пещеры, деграданты. Шефок их - кореш Дугина вообще то. Как же задолбал этот совок! Смешанный с запахом тухлых мощей, "украшенный" ыконками изображающими выдуманных персонажей др. иуд. комиксов. Да и то - украденными у египтян, шумеров и т.д.
Как же отвратительно! Выпейте яду, стадо быдла.
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Мне блзка идея украинского национализма но не с этими клоунами!
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Вот только на 8 марта еще демонстраций и антидемонстраций не было.
Нам мало политики, давайте еще по гендерному признаку протесты устраивать.
Или для рашевского телевидения давно картинок с драками не было?
Недоумы
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Семейка корчинских еще те Адымсы...жонка волонтерша у Ляшка, а муженек разбойничает потихоньку....при соевых всяка дрянь навиду!
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Жаль Корчинского..пока помоложе был снимался еще ничего, а потом вообще с катушек съехал..."Мусор, п*дор, я тебе зафіксував", - поліція в Києві затримала націоналістів Корчинського, які протестують проти Маршу жінок - Цензор.НЕТ 7029
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Далеко зайдем - толпа обезьян сделала "правильную" картинку для европейцев. А раша-"сми" ее раскрутят. Причем съемки будут максимально качественными("случайно").
Ну что за стадо обправослабившегося биомусора? Подавитесь мощами лучше, дикари совковые. Метеорит небольшой туда упал бы или шо)
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не могу понять! людям делать НЕЙУХ? выходной, гуляйте с собачкой, кошечкой, девушкой, женой, пейте пиво, водку, шампань....читай книги, смотрите кино!!! нет, стадо дебилов мешает жить кому то постороннему. оно вам надо, пи@ры, не пи@ры ... вы сами латентные пи@ры. вам этот вопрос вам покоя не дает.
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости"Мусор, п*дор, я тебе зафіксував", - полиция в Киеве задержала националистов Корчинского, протестующих против Марша женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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