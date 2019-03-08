 "Мусор, п*дор, я тебе зафіксував", - полиция в Киеве задержала националистов Корчинского, протестующих против Марша женщин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео - Олег Богачук
Так, перед началом шествия, в результате агрессивного поведения некоторых противников марша, их задержали правоохранители.
Марш женщин начался в 12:30 у памятника княгине Ольги на Михайловской площади и планирует пройти до арки Дружбы народов.
Цель марша - выступление против ультраправого, домашнего, сексуального, экономического и психологического насилия. А также против давления и насилия патриархального уклада.
"Наши потребности - это не "женские вопросы", как мы часто слышим от чиновников, СМИ и вообще от общества. Наши потребности - это неотъемлемые права человека", - говорится в сообщении на странице события в Facebook.
Фото - Олег Богачук
Украина, это наш будущий Президент?
Так там шо, марш лесбиянок проходил? Если так, то я за активистов, хотя и искренне считаю их отпетыми тунеядцами.
Вы умом тронулись?
Выступать против возрождения армии, безвиза, ассоциации с ЕС, автокефалии ПЦУ?
Ну, разве что, отъявленным имбецилам, такое простительно...
Да вы, батенька, точно умом тронулись!
42 хв. ·
Свині на конях.
Дмитро Корчинський
23 хв. ·
На християнській акції протидії сатаністам мєнти заарештували християн: Олексія Середюка, Андрія Ватолкіна та Тараса Карпюка. Вони - учасники бойових дій. Олексій та Тарас поранені на фронті.
Сатаністи - феміністки й збоченці іншої статі висувають антихристиянські та антиукраїнські гасла.ВИДЕО
https://www.facebook.com/borgeze.alex/videos/2112965355452508/
А, якщо цьому кремлівському Корчинському зробите інвалідність - за ментів життя віддам.
фенімістом, сексистом чи гімністом?
Праздник от Клары Цеткин и Розы Люксембург
А начался он в Чикаго
где проститутки требовали уровнять их права с ткачихами
проститутки за 130 лет, где-то потерялись
а ткачихи остались
В начале двадцатого Клара и Роза
также подрывала в Германии шествия проституток
но это забылось
Женский день это прекрасно
Смените совковую дату.
Степан Бандера і Ярослав Стецько були авторами Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року. 5 липня 1941 року Бандеру помістили під домашній арешт, а з 15 вересня 1941 року - в центральну Берлінську в'язницю. З початку 1942 року по серпень 1944 року перебував у концтаборі Заксенгаузен в бункері «Целленбау»[3]. У вересні 1944 року його звільнили і запропонували участь в керівництві антирадянського збройного руху в тилу Червоної армії[4][5], однак Бандера відхилив пропозицію і на співпрацю не погодився[6][7].
Радянський уряд уповноважив КДБ вчинити вбивство Степана Бандери в Мюнхені, ФРН. Це здійснив радянський агент Богдан Сташинський 15 жовтня 1959 року[8].
Цей твіт дворічної давнини.
Що цікаво - твіттер зачистив всі ретвіти і лайки, які на ньому були.
І виникла думка, що справа не лише у Фройді.
Комерція теж не хоче втрачати нагоди, щоб робити продажи на гендерних папуасах.
Тим більш, коли ці папуаси - самі не проти...)
Еще и уродца какого-то прилепили на гос. флаг.
А причем тут бох на надписи? И какой из миллионов их? Иудейский? Так **** вы, чмошники тогда недовольны что в Раде иудеев мягко говоря "слегка больше" чем среди населения?
Веропитеки - в Европу хотим, но чтобы оставаться совковым мусором.
Баба = кухня.
Мужик = бутылка, то есть станок
Полезайте в пещеры, деграданты. Шефок их - кореш Дугина вообще то. Как же задолбал этот совок! Смешанный с запахом тухлых мощей, "украшенный" ыконками изображающими выдуманных персонажей др. иуд. комиксов. Да и то - украденными у египтян, шумеров и т.д.
Как же отвратительно! Выпейте яду, стадо быдла.
Нам мало политики, давайте еще по гендерному признаку протесты устраивать.
Или для рашевского телевидения давно картинок с драками не было?
Недоумы
Ну что за стадо обправослабившегося биомусора? Подавитесь мощами лучше, дикари совковые. Метеорит небольшой туда упал бы или шо)