 Глава ПЦУ Епифаний стал почетным доктором НПУ им. Драгоманова. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Рomisna.info.

Диплом Почетного доктора митрополиту вручил ректор НПУ им. Драгоманова Виктор Андрущенко.





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После вручения Митрополит Епифаний выступил с речью: "Спасибо всем вам за эту великую честь быть Почетным доктором славного Национального педагогического университета имени Драгоманова и надеюсь, что в дальнейшем мы будем углублять наше сотрудничество", - сказал глава ПЦУ.

"Мы до сих пор делали много хороших дел в направлении развития украинской богословской мысли, в этом университете неоднократно проводились конференции, дискуссии, мы сотрудничали и в дальнейшем будем сотрудничать ради нашего общего будущего", - заверил Епифаний.

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В церемонии принял участие Президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко и Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки.

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