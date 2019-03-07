EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Фоторепортаж
  3346  55
Материалы по теме:
Все про:Вилкул Александр (342) Гриценко Анатолий (1261) Садовый (400) Тимошенко (24190) фотожаба (8837) Гройсман (4614) Труханов Геннадий (176)

 Непредсказуемая траектория лжи, телевизионный электорат, работа над процентами. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Непредсказуемая траектория лжи, телевизионный электорат, работа над процентами. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Работа над процентами

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Тимошенко работают российские политтехнологи Жириновского, - Луценко

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко и Луценко играют в комедии "Тупой и еще тупее", - Юлия Тимошенко о взятке Юрию Тимошенко

Непредсказуемая траектория лжи, телевизионный электорат, работа над процентами. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Тренд такой...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриценко заявил, что ведет переговоры "по объединению усилий" с Кошулинским, Смешко, Кривенко, Безсмертным и Добродомовым

Читайте на "Цензор.НЕТ": Добродомов решил сняться с выборов в пользу Гриценко

Непредсказуемая траектория лжи, телевизионный электорат, работа над процентами. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

.. вже не наступний

Непредсказуемая траектория лжи, телевизионный электорат, работа над процентами. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Збагачення - це приємно і корисно!

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ закрыло дело Труханова из-за отмены КС статьи о незаконном обогащении

Непредсказуемая траектория лжи, телевизионный электорат, работа над процентами. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Телевизионный электорат

Непредсказуемая траектория лжи, телевизионный электорат, работа над процентами. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Успей до 31 марта!

Непредсказуемая траектория лжи, телевизионный электорат, работа над процентами. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Хочешь?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин объявил конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины"

Непредсказуемая траектория лжи, телевизионный электорат, работа над процентами. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Непредсказуемая траектория лжи

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3115558
 
   
 Топ комментарии
 
І знову - жодної жаби на петю.. Потужно, Цензор! Непредсказуемая траектория лжи, телевизионный электорат, работа над процентами. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8118
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
І знову - жодної жаби на петю.. Потужно, Цензор! Непредсказуемая траектория лжи, телевизионный электорат, работа над процентами. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8118
 показать весь комментарий
 
 
Первая про Петю,"Тупой еще Тупее" не зря таблицы рисовали)))А приходить со здачей,или у Юльки есть мелкие купюры?
 показать весь комментарий
 
 
Не потужно, а страшно... жаби будуть після того, як петро програє вибори, тоді фотошопери відіграються, а пока - зась... (как бы чего не вышло (с) )
 показать весь комментарий
 
 
Непередбачувана траєкторія брехні, телевізійний електорат, робота над відсотками. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4014Правый сектор уже поддержал кандидатуру Мураева на выборах президента 2019 г А ты готов? Непередбачувана траєкторія брехні, телевізійний електорат, робота над відсотками. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6545
 показать весь комментарий
 
 
Мураев Юлин президент! А это два валенка пара Непередбачувана траєкторія брехні, телевізійний електорат, робота над відсотками. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8239
 показать весь комментарий
 
Де і коли Медведчук підтримав Порошенка?
 показать весь комментарий
 
низзя.. а то еще и цензор забанят.. и що бум робыть?
 показать весь комментарий
 
 
Непредсказуемая траектория лжи, телевизионный электорат, работа над процентами. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7239

свічка‏ @svecha62 1 ч.1 час назад

Больше всех понравится иудеям,которые празнывают Рождество

Непредсказуемая траектория лжи, телевизионный электорат, работа над процентами. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1817
 показать весь комментарий
 
 
Юле Маникюр лучше заняться маникюром.
 показать весь комментарий
 
 
Пля... я сразу не понял, думаю: "причём тут Поплавский с очередным студентиком? Непредсказуемая траектория лжи, телевизионный электорат, работа над процентами. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1226 "

 показать весь комментарий
 
 
Что то сынок кого-то мне напоминает...Петра Алексеевича!!?? Ааа вот оно шо.. теперь многое что проясняется...
 показать весь комментарий
 
 
Чуприною пацанюра схожий на актора Задніпровського-молодшого.
 показать весь комментарий
 
а где про Зю? Непредсказуемая траектория лжи, телевизионный электорат, работа над процентами. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2571
Он же самый смешной......
Там и жабы рисовать не нужно.... - просто выставляешь его реальные фотки с концертов или интервью..... - и всем весело сразу....
 показать весь комментарий
 
 
Та ті ;старіки; ж ще в 2015 позамерзали. Насмерть.
 показать весь комментарий
 
 
Мне близка мысль, которую прочитал на ФБ. При Порошенко и Тимошенко ГАРАНТИРОВАНО будет только хуже. При Зеленском непонятно. Возможно лучше, возможно хуже. С этого народ и выходит.
 показать весь комментарий
 
 
предложение "руки и сердца"нужно полагать?))
 показать весь комментарий
 
Приємно дивитись,як у кремлеботів пердаки горять.Нормальний випуск.
 показать весь комментарий
 
 
Правда є така, що Порошенко, як Президент, виконує свої обов`язки найкраще за всю історію новітню України! Чи зрозуміє це Народ України???питання життя і смерті нації...
 показать весь комментарий
 
 
Удалили все картинки Непередбачувана траєкторія брехні, телевізійний електорат, робота над відсотками. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3374 Вперьод к дерьмократии
 показать весь комментарий
 
 
Непередбачувана траєкторія брехні, телевізійний електорат, робота над відсотками. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 953 кремлёкий Фюрер оплачивает портреты президента Украины
 показать весь комментарий
 
Вовчєг зєля, он жеж і каломойський! Но похоже, шо Беня хоче через вовчєга офшорами гратися, шоб Україну оминути... Пуйло буде задоволене.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортажНепредсказуемая траектория лжи, телевизионный электорат, работа над процентами. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
 вверх