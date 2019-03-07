 Ракеты для ПТУР, реактивные гранаты, 30-мм снаряды, взрывчатка и 5 тыс. патронов, - СБУ задержала межрегиональную группировку с оружием из зоны ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что участники группы противоправно вывозили военные средства поражения из района проведения операции Объединенных сил. Из переправленного оружия злоумышленники делали "закладки" на территории Киевской и Запорожской областей. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности участников группировки.
Также злоумышленники хранили средства поражения в собственных домах.
Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили в укромных местах и по месту жительства фигурантов дела 11 противотанковых управляемых ракет ПТУР "Метис" в пусковом контейнере, 3 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, 12 реактивных гранат ПГ-7В, 13 ручных гранат, 52 30-мм артиллерийских снаряда, 18 взрывателей, 3 гранаты, более полутора килограммов взрывчатки и почти 5 тысяч патронов.