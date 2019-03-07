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 Ракеты для ПТУР, реактивные гранаты, 30-мм снаряды, взрывчатка и 5 тыс. патронов, - СБУ задержала межрегиональную группировку с оружием из зоны ООС. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией в рамках мероприятий, направленных на недопущение срыва выборов Президента Украины, разоблачили организованную межрегиональную группировку на незаконном хранении оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Ракеты для ПТУР, реактивные гранаты, 30-мм снаряды, взрывчатка и 5 тыс. патронов, - СБУ задержала межрегиональную группировку с оружием из зоны ООС 01

Оперативники спецслужбы установили, что участники группы противоправно вывозили военные средства поражения из района проведения операции Объединенных сил. Из переправленного оружия злоумышленники делали "закладки" на территории Киевской и Запорожской областей. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности участников группировки.

Ракеты для ПТУР, реактивные гранаты, 30-мм снаряды, взрывчатка и 5 тыс. патронов, - СБУ задержала межрегиональную группировку с оружием из зоны ООС 02

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Ракеты для ПТУР, реактивные гранаты, 30-мм снаряды, взрывчатка и 5 тыс. патронов, - СБУ задержала межрегиональную группировку с оружием из зоны ООС 03
Ракеты для ПТУР, реактивные гранаты, 30-мм снаряды, взрывчатка и 5 тыс. патронов, - СБУ задержала межрегиональную группировку с оружием из зоны ООС 04

Также злоумышленники хранили средства поражения в собственных домах.

Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили в укромных местах и ​​по месту жительства фигурантов дела 11 противотанковых управляемых ракет ПТУР "Метис" в пусковом контейнере, 3 реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, 12 реактивных гранат ПГ-7В, 13 ручных гранат, 52 30-мм артиллерийских снаряда, 18 взрывателей, 3 гранаты, более полутора килограммов взрывчатки и почти 5 тысяч патронов.

Ракеты для ПТУР, реактивные гранаты, 30-мм снаряды, взрывчатка и 5 тыс. патронов, - СБУ задержала межрегиональную группировку с оружием из зоны ООС 05

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Ракеты для ПТУР, реактивные гранаты, 30-мм снаряды, взрывчатка и 5 тыс. патронов, - СБУ задержала межрегиональную группировку с оружием из зоны ООС 06
Ракеты для ПТУР, реактивные гранаты, 30-мм снаряды, взрывчатка и 5 тыс. патронов, - СБУ задержала межрегиональную группировку с оружием из зоны ООС 07

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Мариуполе из гаража изъят арсенал с оружием, похищенным из луганского отделения полиции в 2014 г., - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3115547
 
 
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І яка ціна того добра? А то ніколи вартість майна виявленого не вказують. Ракеты для ПТУР, реактивные гранаты, 30-мм снаряды, взрывчатка и 5 тыс. патронов, - СБУ задержала межрегиональную группировку с оружием из зоны ООС - Цензор.НЕТ 1160
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Юляботи зараз почнуть верещати, що СБУ само себе піймало для реклами Порошенка.
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Зараз гімноиксперди розкажуть нам,що і до чого... Далі буде...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРакеты для ПТУР, реактивные гранаты, 30-мм снаряды, взрывчатка и 5 тыс. патронов, - СБУ задержала межрегиональную группировку с оружием из зоны ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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