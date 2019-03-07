 В финальном рейтинге конкурса в Верховный Суд ВККС учла 78% выводов Общественного совета доброчестности. ИНФОГРАФИКА

6 марта 2019 г. Высшая квалификационная комиссия судей Украины завершила второй в истории страны конкурс на должности судей Верховного Суда и назвала его победителей. Таким образом, завершается формирование высшей судебной инстанции, впервые сформирована по результатам конкурса и которая работает с декабря 2017 года, передает Цензор.НЕТ.

Второй конкурс, который был объявлен 2 августа 2018 г., проходил в четыре Кассационные суды Верховного Суда.

В конкурсе, кроме судей, участвовали также адвокаты, ученые и кандидаты с совокупным стажем. В итоге, среди 78 победителей конкурса - 54 судьи (69%), 14 - научных работников (18%), 7 - адвокатов (9%) и 3 с совокупным стажем (4%). Таким образом Комиссия рекомендует на назначение почти 30% кандидатов, ранее не работавших судьями.

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Распределение победителей по кассационным судам ВС по опыту работы следующий:

• Кассационный административный суд (26 должностей): 20 судей, 4 ученых, 1 адвокат и 1 с совокупным стажем;

• Кассационный суд (16 должностей): 11 судей, 2 ученых и 3 адвоката;

• Кассационный уголовный суд (13 должностей) 9 судей, 3 ученых и 1 адвокат;

• Кассационный гражданский суд (23 должности): 14 судей, 5 ученых, 2 адвокатов и 1 с совокупным стажем.

Среди победителей конкурса на занятие вакантных должностей кассационных судов в составе Верховного Суда 30 - кандидатов наук и 5 - докторов наук, женщин - 31, мужчин - 47. Самому молодому победителю конкурса 34 года, а самому старшему - 61. Наибольшее количество победителей из Киева (24) и Харькова (8).

"Украина демонстрирует единственный случай в мире, когда создание двух высших судов - Верховного Суда и Высшего антикоррупционного суда в стране происходит одновременно. Эти процедуры стали возможными в результате судебной реформы. 6 марта Комиссия завершила формирование Верховного Суда, уже год получает положительные отзывы о своей работе. Эта работа показывает, что процедуры ВККСУ доказывают свою эффективность по качественному кадровому наполнению судебных институтов", - отметил Председатель ВККСУ Сергей Козьяков.

Напомним, что Комиссии в проведении конкурса на одном из этапов помогала Общественный совет доброчестности, который устанавливал соответствие кандидата критериям профессиональной этики и доброчесности во время квалификационного оценивания. Относительно кандидатов ОСД подготовил 71 заключение. 78% (56 кандидатов) с выводами не попали в финальный рейтинга.

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"Кандидаты, которые имели негативные выводы, предоставляли соответствующие документы и свои объяснения по вопросам, которые к ним выдвигались. И хотя представители общественного совета не всегда соглашались с объяснениями кандидатов, рекомендация их к назначению означает, что Комиссия сделала тщательную правовую оценку всех материалов, в том числе от многочисленных государственных органов. Категорически некоретним является применение категории "недобросовестные" к тем кандидатам, которые успешно использовали свое право на ответ во время процедуры конкурса", - отметил член ВККСУ Михаил Макарчук.

Напомним, что 2 августа 2018 г. был объявлен второй конкурс в Верховный Суд. Комиссия получила 659 заявлений об участии в конкурсе, а допущены были 566 кандидатов. В составлении анонимного тестирования приняли участие 525 кандидатов, а в написании практической задачи - 316. По результатам специальной проверки к этапу собеседований были допущены 235 кандидатов. За период финального этапа второго конкурса в Верховный Суд "Исследование досье и собеседования" 46 кандидатов из 235 не подтвердили своей способности осуществлять правосудие в Верховном Суде. Таким образом, из 189 кандидатов Комиссия сформировала рейтинг в высшую судебную инстанцию Украины.