 "И снова мордой в землю": вооруженного бандита по кличке Ариец и его "друзей" задержали в Днепре, - Аброськин. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"В начале 2000-х годов я лично задерживал аналогичным способом - мордой в землю, одного из этих, стремящегося сегодня к "воровскому званию" по прозвищу "Ариец". Он тогда грабил, жег утюгами и издевался над нашими гражданами.
Прошло 18 лет и он снова мордой в землю. Сегодня его вместе с "друзьями" задержали в Днепре, он, как всегда, на модном авто и с соответствующим арсеналом оружия", - написал он.
Аброськин также выразил благодарность полицейским за "поимку этого действительно подонка".
Фото: Аброськин/Facebook
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ja, ja ...natürlich !
https://gorod.dp.ua/news/156863
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свою карьеру в организованной преступности.
- На госслужбе или в частном секторе?" (С)