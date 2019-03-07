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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "И снова мордой в землю": вооруженного бандита по кличке Ариец и его "друзей" задержали в Днепре, - Аброськин. ФОТОрепортаж

В Днепре задержали вооруженного преступника по прозвищу "Ариец".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"В начале 2000-х годов я лично задерживал аналогичным способом - мордой в землю, одного из этих, стремящегося сегодня к "воровскому званию" по прозвищу "Ариец". Он тогда грабил, жег утюгами и издевался над нашими гражданами.

Прошло 18 лет и он снова мордой в землю. Сегодня его вместе с "друзьями" задержали в Днепре, он, как всегда, на модном авто и с соответствующим арсеналом оружия", - написал он.

И снова мордой в землю: вооруженного бандита по кличке Ариец и его друзей задержали в Днепре, - Аброськин 01

Аброськин также выразил благодарность полицейским за "поимку этого действительно подонка".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В привычной позе - лицом к земле": криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей. ФОТОрепортаж

И снова мордой в землю: вооруженного бандита по кличке Ариец и его друзей задержали в Днепре, - Аброськин 02
И снова мордой в землю: вооруженного бандита по кличке Ариец и его друзей задержали в Днепре, - Аброськин 03
И снова мордой в землю: вооруженного бандита по кличке Ариец и его друзей задержали в Днепре, - Аброськин 04

Фото: Аброськин/Facebook


И снова мордой в землю: вооруженного бандита по кличке Ариец и его друзей задержали в Днепре, - Аброськин 05

Источник: https://censor.net.ua/p3115433
 
   
 Топ комментарии
 
И опять отпустят, он скорее всего помощник депутата? "И снова мордой в землю": вооруженного бандита по кличке Ариец и его "друзей" задержали в Днепре, - Аброськин - Цензор.НЕТ 209
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Рус, ловят менты, отпускают суды.
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"Ариец", фик дищь. Шайзе он, нихт ариец.
К стенка аус штайн ставиль унд МР-40 зондеркоманда пиф-паф "И снова мордой в землю": вооруженного бандита по кличке Ариец и его "друзей" задержали в Днепре, - Аброськин - Цензор.НЕТ 5874
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И опять отпустят, он скорее всего помощник депутата?
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https://www.youtube.com/watch?v=TTV7PtOddmQ

Курс и ожидания Белого дома, предвыборный слив и желания Трампа. HELGI`s NEWs
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Та в них завжди одне на одного скидається. "Ми зловили, суд відпустив. Суд винуватий.". "Ми відпустили, бо погано зловили з поганими доказами. Піліція винувата". Нема з кого спитати.
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"Погані докази" це завдяки прокураторі. В нас прокурори не представники народу, як це задумано, а окремі царьки.
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Ну в цей любовний трикутник ще прокурорів додаємо. Суть не змінюється.
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Можливо, бо в Опоблоці таких вистачає.
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а такую мразь как мертвечук, хоть бы тока мордой в гамно, слабо? ну хоть перед самыми выборами,
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Какой хороший милиционер этот Аброськин.
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Какое у арийчика личико доброе, так и просит утюга и паяльника.
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"Ариец", фик дищь. Шайзе он, нихт ариец.
К стенка аус штайн ставиль унд МР-40 зондеркоманда пиф-паф
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только не аrt, a in den Arsch ))))( хотя канешно я не граммнаци)) )
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))) из личных наблюдений, первое немецкое слово выученное любым иностранцем, оказавшимся в шпраховой среде и до этого не имевшим представления о шпрахе это - "шайзэ!" )
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Полагаю, он уже много лет будет ходить не дальше чем на прогулку под конвоем.
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)))) тут недалеко от мну маутхаузен, там есть и сегодня именно та каменная стенка, у которой по легенде заморозили карбышева. но один местечковый, бывший ребёнком тогда, рассказывал совсем другую версию этой советской легенды
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Проблему можно решить на раз , два , три. Те кто живёт криминалом, надо только отправлять на принуждительное лечение, с изоляцией от обстоятельства . В Дании например , те иностранцы что ТОЛЬКО являются членами банд их только за это уже лишают вида на жительства в Дании и отправляют на родину .
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Тут они социально близкие чекистам,без них рухнет система
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у Німеччині не обов,язково бути членом банди, а просто достатньо з кимось побитися (незалежно від вашої правоти) і ви з 99% вірогідністю пакуєте валізи. Тобто за просту ********* навіть - головне засвітитися хоч якось в поліції і все, ауфвідерзейен.
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Номера то с бэхи уже убрали на сайте Вилкула.
Регион СВ.
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Завтра выяснится, что он к Нарику в гости приехал. Сразу отпустят и извинятся.
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Ну да, Нарик теперь государственный деятель, Томос помогал получать.
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в "законники" метит? Можно и гуманно: закантачить и отпустить.
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шо скаже "Нарік"?)))менти ваще ахрінєлі довірених лиць гідранта мордою в землю класти)))хоче бл щоб путін напав?)
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а аБроськин не хочет рассказать кто и в какой спайке контролирует все потоки контробанды на укранско(черновицких) кпп на границе с румынами....- кто из опг , и кто из кабинетных и каких структур....- а там на лярды в год товар "ходит"....
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Руцкий мир надо искоренять.Все правильно.Мордой в пол!
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"- Отец, я решил делать
свою карьеру в организованной преступности.
- На госслужбе или в частном секторе?" (С)
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Пока ихотстреливать прямо на месте не начнут, толку не будет
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Мордой арийца абасвальт хорошо прошлись , лобик поцарапали . Зато вспомнил , как в детстве с лисапеда падал .
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"И снова мордой в землю": вооруженного бандита по кличке Ариец и его "друзей" задержали в Днепре, - Аброськин. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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