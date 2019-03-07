 Правоохранители Харькова задержали двух чиновников за получение взятки в 20 тысяч гривен. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, сотрудники следственного отдела специальной полиции ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона ОС, совместно с оперативными сотрудниками Управления защиты экономики в Харьковской области задержали злоумышленников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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Оперативные действия проводились в рамках расследования уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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