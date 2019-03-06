 Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты, - Луценко. ФОТО

"Сам кандидат в президенты несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ. Злоумышленники задержаны по статье 157 ч 3 (препятствование осуществлению избирательного права). Учитывая известную следствию переписку задержанных исполнителей с политиками, жду гвалта о политических репрессиях", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение генпрокурора Юрия Луценко в Facebook.

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Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

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