 Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты, - Луценко. ФОТО

"Сам кандидат в президенты несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ. Злоумышленники задержаны по статье 157 ч 3 (препятствование осуществлению избирательного права). Учитывая известную следствию переписку задержанных исполнителей с политиками, жду гвалта о политических репрессиях", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение генпрокурора Юрия Луценко в Facebook.
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+53
Брехня.. Кому потрібен цей петін непотріб, щоб на нього витрачати такі гроші? Брехня від кума югка..
+32
Пэте с сотоварищами очень уж не хочется парашу в зоне нюхать за все их похождения.
+28
Этот "двойник" даже нигде не светится, его роль и так всем здравомыслящим понятна.
Ой же и дибилы, какие же дибилы.
"Брав активну участь у всіх історичних подіях національно-визвольної боротьби на Прикарпатті з червня 1989 року, в складі «Української Гельсінської спілки», співзасновник товариства «Меморіал» у 1989 році в Коломиї, та учасник, всіх його розкопок, член Коломийської станиці братства вояків ОУН-УПА, член ГФзОГП Коломийське МРО «Народна самооборона Коломийщини».
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Такой примитивщины я даже от БПП ожидать не мог.
На следующие выборы все тимошенки, порошенки и т.п. в очередь станут за 5 млн.
покажи тобі 200к "зелені" ти й обтечеш)))
А...... что то я торможу!
Задержали 2-х! Значит 2 заказчика _________ и ____________!!!!
Грохнуть не дешевле?😉
*****, ну неужели нельзя было придумать что-то покрупнее...????
Вот тут интересный вопрос...
Боты выучили украинский. Так что не ведитесь!
ко,ніразу не опроверг !!!!
рейтинг в полной жопе
- Дєвушка вана вже не першої свіжості та і в ліжку нікакая. А цілу ніч слухати її дешевий газ власного виробництва за це вже доплачувати потрібно за шкідливість , а не "спонсорством" займатися ..😃😃😃
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«Установили 49 организаторов этой деятельности. Этими лицами было привлечено, по нашим подсчетам, более 686 тыс. граждан Украины к этой деятельности. Каждый из них должен был привести на избирательный участок по 10 человек, которые должны были проголосовать за конкретного кандидата в президенты… Стоимость этого проекта составляет более 2,22 млрд грн или около $82 млн», - сказал Кононенко в эфире телеканала «Интер» в пятницу.
По его словам, средства могут иметь как внутреннее, так и внешнее происхождение. «В нашем случае это «грязные наличные» легализированные незаконным путем», - пояснил он.
Кононенко отметил, что следственные действия продолжаются. «Мы только на этой неделе выписали 5 тыс. повесток для свидетелей. Их будет намного больше. Когда будут закончены следственные, действия будет и результат», - пояснил он.
неплохим. скоро увидите сами" (С)