EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Происшествия
  5830  182
Материалы по теме:
Все про:взятка (4407) задержание (5310) кандидат (924) Луценко (7348)

 Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты, - Луценко. ФОТО

Генпрокуратура совместно с ГБР и СБУ задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться.

"Сам кандидат в президенты несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ. Злоумышленники задержаны по статье 157 ч 3 (препятствование осуществлению избирательного права). Учитывая известную следствию переписку задержанных исполнителей с политиками, жду гвалта о политических репрессиях", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение генпрокурора Юрия Луценко в Facebook.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После экспертизы возможны новые подозрения в деле поставок на оборонные заводы деталей предприятием "Оптимумспецдеталь", - Луценко

Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты, - Луценко 01
Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты, - Луценко 02
Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты, - Луценко 03
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ предупредила попытки спецслужб РФ организовать хакерские атаки на госучреждения перед выборами. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3115341
 
   
 Топ комментарии
 
Брехня.. Кому потрібен цей петін непотріб, щоб на нього витрачати такі гроші? Брехня від кума югка..
 показать весь комментарий
 
Пэте с сотоварищами очень уж не хочется парашу в зоне нюхать за все их похождения.
 показать весь комментарий
 
Этот "двойник" даже нигде не светится, его роль и так всем здравомыслящим понятна.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Брехня.. Кому потрібен цей петін непотріб, щоб на нього витрачати такі гроші? Брехня від кума югка..
 показать весь комментарий
 
 
Этот "двойник" даже нигде не светится, его роль и так всем здравомыслящим понятна.
 показать весь комментарий
 
 
Его роль сценарист похоже решил расширить. Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты, - Луценко - Цензор.НЕТ 9263
Ой же и дибилы, какие же дибилы.
 показать весь комментарий
 
 
Пэте с сотоварищами очень уж не хочется парашу в зоне нюхать за все их похождения.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А занюхаюте то вы, гречкоеды, всем стадом,вместе с козломордыми, рваные носки Петро Киевского.))Это факт.!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ну про носки не скажу а вот очко у него рваным будет 100%.
 показать весь комментарий
 
 
Ты котика с дивана не спугни, пукая в диванчик,а то сухарь от мышей спасать некому будет)) Когда на фронт лаптей гонять политик комнатный...
 показать весь комментарий
 
 
Хоть бы не позорились, поставили клоуна - однофамильца в бюллетень. Ганьба и олигархический беспредел в Украине. Сразу видно кто во власть лезет, бандюганы с деньгами и без совести, думают что всех купят, не считают уже украинцев за гомо-сапиенс. Голосовать народ будет за тех кто посадит этих олигархов и надолго. Надоели уже.
 показать весь комментарий
 
 
Этот клоун - депутат ВР. Хотя, понятно, зачем его протащили, конечно.
 показать весь комментарий
 
По сравнению с клоуном Зелей этот депутат совсем не клоун.
"Брав активну участь у всіх історичних подіях національно-визвольної боротьби на Прикарпатті з червня 1989 року, в складі «Української Гельсінської спілки», співзасновник товариства «Меморіал» у 1989 році в Коломиї, та учасник, всіх його розкопок, член Коломийської станиці братства вояків ОУН-УПА, член ГФзОГП Коломийське МРО «Народна самооборона Коломийщини».
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
 показать весь комментарий
 
 
Вперше почула про цього самородка,коли виліз на вибори.Був би героєм--поміняв прізвище на Потрошенко.
 показать весь комментарий
 
Может и депутат, но я его за столько лет не видела ни разу и интересно кто о нем знает? Подставная утка без совести.
 показать весь комментарий
 
 
Брехливая Жуля- воровка вам лучше,чем Человек ,который на фронте за Украину жизнью рисковал? Странная Вы женщина.
 показать весь комментарий
 
 
Тоість коли жуля в падучій билась шо той Юра їй дуже заважає й вимагала зняти його з виборів то вона брехала Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты, - Луценко - Цензор.НЕТ 5347
 показать весь комментарий
 
 
И почему югика не интересует, с какого хера Югий Тимошенко решил баллотироваться, и кто за него отдал 2 млн взноса.
Такой примитивщины я даже от БПП ожидать не мог.
На следующие выборы все тимошенки, порошенки и т.п. в очередь станут за 5 млн. Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты, - Луценко - Цензор.НЕТ 6786
 показать весь комментарий
 
 
в фублях рахуєш? Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты, - Луценко - Цензор.НЕТ 8281
покажи тобі 200к "зелені" ти й обтечеш)))
 показать весь комментарий
 
 
У пети последняя надежда.Ну как можно уйти от такого корыта.Присосался
 показать весь комментарий
 
 
Счассссс "задержаные" прослезившись и "осознав" пойдут на сотрудничество со следствием и озвучат "заказчика _____________ (Ю.Тимошенко, Гриценко, Зеленский) нужное подчеркнуть" !!!
А...... что то я торможу!
Задержали 2-х! Значит 2 заказчика _________ и ____________!!!!
 показать весь комментарий
 
Не знаю от кого конкретно брехня,от кума,от самой Юльки,державшей данный козырь до нужного момента.Чтобы он потом стрельнув в эфир убеждая народ,что беднягу брехуху Юлиандру хотят подставить,хотя она сама себя подставляет ежеминутно.Но то шо вот этот персонаж нужен был кому-то именно для данного представления,это понятно было с самого начала.То же самое,что с притырком по фамилии Шевченко,который тырил шапочки где-то там за границей.Для того,чтобы потом,какой нибудь рашистский клоун(в случае выбора Шевченко из"Укропа"президентом)мог нести чушь типа:-"Смотрите,кого хохлы выбрали президентом!Мало им было одного вора шапок,они выбрали себе такого же!При этом,естественно,ни кто из них не даст опровержение о том,что это два разных человека!"Старо,как мир.
 показать весь комментарий
 
 
Пипец, с ума сходят от драки за корыто.
Грохнуть не дешевле?😉
 показать весь комментарий
 
 
Так грохнуть надо барыге тогда саму Юлю.
 показать весь комментарий
 
 
Точно - дуэль! Хотя они даже на дебаты боятся выходить.🙄
 показать весь комментарий
 
завтра не повідомлять, що ті хлопці були від Юлії Тимошенко?
 показать весь комментарий
 
 
Югик,как всегда брешет,ну очень уж не хочет соевая банда отвечать за содеянное. Кандидату в президенты Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться, - Луценко - Цензор.НЕТ 3350
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Баба Юля обеднела ещё на 5 млн. Ничего, у нее щедрые спонсоры - бабушки и пенсионеры! Быстро наверстает.
 показать весь комментарий
 
 
ооочень интересно было бы узнать откуда у него 2, 5 ляма взноса для регистрации кандидатом и сколько отвалят за неприкрытое воровство голосов у жули !!
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко дав хабаря щоб зняти жуліного конкурента з виборів? Ес оф кос)
 показать весь комментарий
 
 
В жизни НЕ ПОВЕРЮ!!! Для нее 5 лимонов это покакать с туалетной бумагой Ив Сер!!! Лоран.
*****, ну неужели нельзя было придумать что-то покрупнее...????
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
фейк что Бохиня ещё на воле. Вот это фейкище!
 показать весь комментарий
 
Луценко уже отмазывает Гладковского ,Ублюдочной корупционной семейке Луценко веры нету - они подхалимы,приспособленцы,кумы президентов,корупционеры ,дорвавшиеся до корыта и вдруг стали миллионерами .А ещё недавно картавый Луценко бегал по майдану в порватой кепке на акции против корупционера Кучмы.
 показать весь комментарий
 
 
а какой эквивалент всучили этому кандидату, что бы он баллотировался ?
 показать весь комментарий
 
 
А сколько этому кандидату заплатили, чтобы он баллотировался?
Вот тут интересный вопрос...
 показать весь комментарий
 
 
...і хто ж то хотів підкупити незалежного, видатного, "чистовипадковоспівпадаючого", РЕАЛЬНО розраховуючого на перемогу кандидата. "І кто же ето мог сдєлать, аяяй. Кто же ето..."
 показать весь комментарий
 
 
Идиоты!!! Сами дали, сами задержали!!!! ЮВТ сделает из них отбивную!!!
 показать весь комментарий
 
 
Олешко - молоток! У донецької сепарні від нього пердаки горять!
 показать весь комментарий
 
 
Так він активний?А у Петра що від нього болить?
 показать весь комментарий
 
Олешко опроверг немало кремлевских фейков. Зрадофилы - сколько вы опровергли фейков - назовите хоть один?
 показать весь комментарий
 
 
Порох регіонал і ворюга...раз 20 писав шоколадному сраколизу Олень
ко,ніразу не опроверг !!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ты Фото к новости не видел? Там пачки с долларами на столе лежат.
 показать весь комментарий
 
я и заглавие читал, не только фото смотрел. А денег там в пределах , это то что видно, как раз где то пять лямов грн.
 показать весь комментарий
 
Сами политтехнологи его под выборы подставили,сами и провокацию замутили.Примитивно.
 показать весь комментарий
 
 
Луценко БРЕХУН и все его заявления чистая ЛОЖЬ ...ПУСТОМЕЛЯ!
 показать весь комментарий
 
 
Всі п"ять років було тихо а перед виборами показало яке гівно нами керує і яке рветься до влади. Юрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты, - Луценко - Цензор.НЕТ 8689
 показать весь комментарий
 
 
))))))) к ванге не ходи! это мог сделать только кто то из его однофамильцев, если не порошенко, то тогда только зеленский!
 показать весь комментарий
 
 
А кто это вообще? И деньги эти оттуда же откуда у него появились 2,5 млн на залог.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нужен кандидат Петя с фамилией Свинорыл. Я бы по приколу проголосовал. Ведь ему альтернатив нет, а остальные кандидаты - это Путен.
 показать весь комментарий
 
 
юлька зашкварилась по полной:}

рейтинг в полной жопе Юрію Тимошенку намагалися вручити еквівалент 5 млн грн за відмову балотуватися в президенти, - Луценко - Цензор.НЕТ 3966
 показать весь комментарий
 
 
Ну, а "рейтинг" той хоч прєдохраняєтся? А то мало що "там" ще можна підчепити.. Ходи потім по дохторах з "новим курсом"...😷😷😷
 показать весь комментарий
 
Если бы этот бурдюк картавил как алкан, то был Югик Тимошенко и был бы выше Йульки в бюллетене. А так, до сраки кари очи. Соевые аморалы этой низкой и подлой рыговской аферой откусят у Йуьки 0.001%
 показать весь комментарий
 
 
Абідєлі старушку, панімаєш.. А що поробиш?......
- Дєвушка вана вже не першої свіжості та і в ліжку нікакая. А цілу ніч слухати її дешевий газ власного виробництва за це вже доплачувати потрібно за шкідливість , а не "спонсорством" займатися ..😃😃😃
 показать весь комментарий
 
 
Этот лопух отказался от 5 миллионов, Да, не поверю никогда. Или Луцик предложил 6?
 показать весь комментарий
 
а Луценку сколько посулили за отмазку Порошенка в деле Свинарчука?
 показать весь комментарий
 
 
От я дурак. Нужно было поменять ФИО на Юлия Тимошенко и зарегиться кандидатом. Ну меньше 2,5 лямов баксов за снятие кандидатуры я бы не взял. Юрію Тимошенку намагалися вручити еквівалент 5 млн грн за відмову балотуватися в президенти, - Луценко - Цензор.НЕТ 8685
 показать весь комментарий
 
плюс ще получив що 5 лямів ,що пішов балатируватися
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ой, а кто это сделал?
Юрію Тимошенку намагалися вручити еквівалент 5 млн грн за відмову балотуватися в президенти, - Луценко - Цензор.НЕТ 719


 показать весь комментарий
 
 
Зрада зрада масоны и порох подставляют бахиню. Жуля ж никогда и вот опять. Ботва кацапская со зрадой что б вы ни мандели порох будет президентом.
 показать весь комментарий
 
 
Люля ничем не брезгует, бабка свихнулась на власти - тупо на всё готова. Думаю это последний шанс воровки...
 показать весь комментарий
 
 
Юлин клоун Юра!Кроме самой Тимошенчихе,это чучело нафиг ни кому не надо!Баба Юля заберайте с собой из власти бабу Натаху Королевскую и пиндуйте на хер из украинской политики!Достали!
 показать весь комментарий
 
Где эти доблестные Нацдружины. Почему не пикетируют 1+1 с требованием показать сюжет?
 показать весь комментарий
 
 
Финансирование, выявленное Службой безопасности Украины, так называемой избирательной пирамиды составляет почти $82 млн. Об этом сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, пишет Интерфакс-Украина.
«Установили 49 организаторов этой деятельности. Этими лицами было привлечено, по нашим подсчетам, более 686 тыс. граждан Украины к этой деятельности. Каждый из них должен был привести на избирательный участок по 10 человек, которые должны были проголосовать за конкретного кандидата в президенты… Стоимость этого проекта составляет более 2,22 млрд грн или около $82 млн», - сказал Кононенко в эфире телеканала «Интер» в пятницу.
По его словам, средства могут иметь как внутреннее, так и внешнее происхождение. «В нашем случае это «грязные наличные» легализированные незаконным путем», - пояснил он.
Кононенко отметил, что следственные действия продолжаются. «Мы только на этой неделе выписали 5 тыс. повесток для свидетелей. Их будет намного больше. Когда будут закончены следственные, действия будет и результат», - пояснил он.
 показать весь комментарий
 
"на самом деле 2018 год был
неплохим. скоро увидите сами" (С)
 показать весь комментарий
 
А чому не взяли тих,хто давав гроші цьому Юрику,щоб він пішов в президенти??? Коли вже це 31-ше березня??? Задовбали ці ворюги і гниди властні !!!!
 показать весь комментарий
 
Логічно, що відібрати якийсь відсоток голосів він міг у ЮВТ ініціали яких співпадають ,тому затримали скоріш за все представника від "батьківщини" .Відчайдушний крок через те, що юлія в останні тижні відчутно втрачає підтримку та не попадає у гіпотетичний другий тур виборів.
 показать весь комментарий
 
 
А что это за кандидат кто то читал его программу, сколько он законов написал будучи депутатом ???какой он президент с 2-я классами образования там еще один в Раде есть Гаврилюк кажись тоже 2 класса образования но уже разъезжает на Мерине который волонтеры приобрели для АТО
 показать весь комментарий
 
В нормальной стране, кандидат должна снять свою кандидатуру, а не переть как свинья - в наглую
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЮрию Тимошенко пытались вручить эквивалент 5 млн грн за отказ баллотироваться в президенты, - Луценко. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх