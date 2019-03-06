EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  641  27
Все про:Бригинец (353) Гриценко Анатолий (1257) иск (488) суд (21914)

 Суд отказал нардепу Бригинцу в апелляции: он должен опровергнуть клевету в мой адрес и выплатить судебный сбор, - Гриценко. ДОКУМЕНТ

Днепровский районный суд Киева отклонил жалобу народного депутата от БПП Александра Бригинца относительно решения суда, в соответствии с которым он должен был опровергнуть неправду, сказанную в адрес кандидата в президенты и лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко.

Об этом Гриценко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Суд частично удовлетворил иск Гриценко о защите чести против нардепа Бригинца: Недостоверную информацию опровергнуть. ДОКУМЕНТ

"Депутат от БПП Бригинец распространил ложную информацию обо мне (о якобы распродаже вооружений и военной техники) - теперь он должен ее публично опровергнуть да еще и выплатить в мою пользу 1409,60 грн судебного сбора. На решение Днепровского районного суда города Киева от 28 января с.г. Бригинец попытался подать апелляционную жалобу, но не удалось - жалобу ему вернули без рассмотрения. Решение суда вступило в законную силу и должно быть исполнено", - написал он, опубликовав тексты постановлений.

Суд отказал нардепу Бригинцу в апелляции: он должен опровергнуть клевету в мой адрес и выплатить судебный сбор, - Гриценко 01Суд отказал нардепу Бригинцу в апелляции: он должен опровергнуть клевету в мой адрес и выплатить судебный сбор, - Гриценко 02


Суд отказал нардепу Бригинцу в апелляции: он должен опровергнуть клевету в мой адрес и выплатить судебный сбор, - Гриценко 03

Суд отказал нардепу Бригинцу в апелляции: он должен опровергнуть клевету в мой адрес и выплатить судебный сбор, - Гриценко 04

Источник: https://censor.net.ua/p3115313
 
   
 Топ комментарии
 
Что можно сказать об этом Бригинце. Перекотиполе чмошное и под небритого бомжа канает.
 показать весь комментарий
 
Это не тот шо с хвостиком, если он, то кол ему в ж....... пу. ШВАЛЬ.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Что можно сказать об этом Бригинце. Перекотиполе чмошное и под небритого бомжа канает.
 показать весь комментарий
 
 
Анатолий Гриценко это тот, который полковник-дезертир ?
 показать весь комментарий
 
Бригинець може взяти собі влучне прізвище Брехунець.
 показать весь комментарий
 
 
Первая (и последняя) блестящая победа Генералиссимуса Анатоля Суд отказал нардепу Бригинцу в апелляции: он должен опровергнуть клевету в мой адрес и выплатить судебный сбор, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7690
 показать весь комментарий
 
 
ото як раз їх стільки після виборів і залишиться, бо інші порозбігаються
 показать весь комментарий
 
 
Возрадуйся Пантолоний...это максимум того...чего ты сможешь добиться на этих выборах...😀
 показать весь комментарий
 
 
А дівоче призвище Брегінця не Брехунець?
 показать весь комментарий
 
 
Это не тот шо с хвостиком, если он, то кол ему в ж....... пу. ШВАЛЬ.
 показать весь комментарий
 
 
Анатолий дави этих шоколадных подхалимов
 показать весь комментарий
 
 
Странно, журналистские расследования, депутатские комиссии показывают с документами, что Гриценко давал министерское "добро" на продажу военного имущества, в том числе и многих гектаров земли, а суд ничего не видит? Вопрос к суду, к Гриценко вопросов нет, так как у него совести нет. Как брехливый президент Гриценко развалит армию быстро и надежно, тем более опыт и связи имеются.
 показать весь комментарий
 
 
Просто докопалися до формульювання "Гриценко продав...". Якби було "під час керівництва Гриценком МО продало...", усе було б гаразд. Імхо.
Але ще є друга апеляція. Подивимось це кіно далі.
 показать весь комментарий
 
Толя, главное пистолет не доставай! ТОЛЯН, НЕ НАДО!
 показать весь комментарий
 
 
Хай достает и застрелится - на одного недоумка меньше станет.
 показать весь комментарий
 
 
Онотоле ты ж только на днях визжал про судебный геноцид в Украине, про то что все суды работают на Порошенко и тут суд выносит решение в твою пользу!!.... Эт как понимать министр распродаж армии??? Шо то не стыкуеца с твоим звездежом, а как же судебный геноцид, ну и вот это всё, вот это...вот о чём ты с таким упоением визжал??
 показать весь комментарий
 
 
Та не продавав він нічого. То його жінка.
 показать весь комментарий
 
 
І жінка не продавало. Продавало МО. Він тільки ним керував...
 показать весь комментарий
 
Бить того не может, - "самий корумпирований суд в мире" где, как известно, без звонка порошенка в сортир не ходят заступился за грицацуя. Чудо)))
 показать весь комментарий
 
Просто Крысы бегут с корабля. А ты плавать не умеешь. И потому непременно утонешь, Крысак Суд отказал нардепу Бригинцу в апелляции: он должен опровергнуть клевету в мой адрес и выплатить судебный сбор, - Гриценко - Цензор.НЕТ 7591
 показать весь комментарий
 
Бригинець - це такий БлоПеПошний мародер, котрий зайшов в Раду після того, як ЦВК Охендовського незаконно позбавила мандатів Томенка і Фірсова.
Його легко пізнати по немитому грязному волоссі, зібраному в "хвіст" і постійно одягненій (навіть поверх пальта) вишиванці. Неприємний і аморальнй тип.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСуд отказал нардепу Бригинцу в апелляции: он должен опровергнуть клевету в мой адрес и выплатить судебный сбор, - Гриценко. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх