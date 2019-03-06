 Суд отказал нардепу Бригинцу в апелляции: он должен опровергнуть клевету в мой адрес и выплатить судебный сбор, - Гриценко. ДОКУМЕНТ

Об этом Гриценко сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Депутат от БПП Бригинец распространил ложную информацию обо мне (о якобы распродаже вооружений и военной техники) - теперь он должен ее публично опровергнуть да еще и выплатить в мою пользу 1409,60 грн судебного сбора. На решение Днепровского районного суда города Киева от 28 января с.г. Бригинец попытался подать апелляционную жалобу, но не удалось - жалобу ему вернули без рассмотрения. Решение суда вступило в законную силу и должно быть исполнено", - написал он, опубликовав тексты постановлений.







