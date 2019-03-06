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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 На Одесчине МБАК "Вышгород" провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В северной части Черного моря, экипаж малого бронированного артиллерийского катера Военно-Морских Сил Украины "Вышгород" провел совместные учения типа "PASSEX" с фрегатом "Барбарос" и ракетным катером "Марти" Военно-Морских Сил Турецкой Республики.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Одесчине МБАК Вышгород провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны 01

Как сообщили в командовании ВМС Украины, в ходе совместной тренировки украинский артиллерийский катер и турецкие корабли выполнили задачи по тактическому маневрированию в строю и ордерах, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки по связи в соответствии со стандартами НАТО.

На Одесчине МБАК Вышгород провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны 02

Участие украинского экипажа в совместных учениях является свидетельством системного сотрудничества отечественного флота с флотами стран НАТО. С начала года это первые учения типа "PASSEX" в Черном море с участием украинского корабля.

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После выполнения задач в море МБАК "Вышгород" вернулся к месту постоянного базирования, а турецкие корабли пришвартовались к причальной стенке Одесского морского вокзала.

На Одесчине МБАК Вышгород провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны 03
На Одесчине МБАК Вышгород провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны 04
На Одесчине МБАК Вышгород провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны 05

Согласно программе визита, турецкие военные моряки совершат протокольные визиты, ознакомятся с историческими местами Одесской области. Кроме того, гости и жители Одессы во время стоянки кораблей смогут посетить их с экскурсиями. Визит турецких кораблей продлится до 8 марта.

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На Одесчине МБАК Вышгород провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны 06
На Одесчине МБАК Вышгород провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны 07
На Одесчине МБАК Вышгород провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны 08

Совместные маневры кораблей двух стран проходили на фоне ежегодных морских учений флота Турции "Голубая родина". Следует отметить, что во время нынешних учений, практически одновременно, 67 турецких боевых единиц посетят 40 иностранных портов в Мраморном, Эгейском и Черном морях. В частности, грузинский Батуми посетят фрегат и ракетный катер, в румынскую Констанцу войдут фрегат и минный тральщик, а болгарский порт Варна посетит фрегат и подводная лодка. Кроме того, в российский порт Новороссийск с визитом войдут противолодочный корвет и минный тральщик.

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Источник: https://censor.net.ua/p3115300
 
   
 Топ комментарии
 
Хоч би не ганьбились з своїм нещасним катером, а то, як в прислів*ї, - хоч голий, зате в поясі. На Одесчине МБАК "Вышгород" провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7839
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І що з того ?
Самі подумайте - яка мета цих навчань .
Правильно. Взаємна протидія ворогові. А ворог в нас хто ? Правильно. рф.
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Интересно, фрегат заметил, что с ним провели учения ?
Катер потёрся о якорную цепь фрегата и получил большое удоволствие.
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Хоч би не ганьбились з своїм нещасним катером, а то, як в прислів*ї, - хоч голий, зате в поясі. На Одесчине МБАК "Вышгород" провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7839
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почему вы унижаете все украинское, я обходила ваши комменты стороной, но должен быть какой то предел нелюбви к Украине.
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По Сеньке шапка. Продали крейсер Варяг,порезали Ульяновск и Ту-160. На этом фоне и Турция-супердержава.
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Соромно їй Богу. Ця канонерка менша за портовий буксир, на ній страшно в море виходити! Де Гетьман Сагайдачний? Скільки можна ремонтувати цю лоханку в сухому доку? Такі ремонти під час війни це злочин! Якби Гетьман Сагайдачний супроводжував наші катери в Керченській протоці, то не було б нападу та полону наших моряків! Той хто поставив в доковий ремонт наш флагман під час війни той злочинець! Під час війни всі роботи мають вестись оперативно, з мінімальними витратами часу. Корабель має бути постійно в бойовій готовності, а він вже більше року стоїть в сухому доку!
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Та воно й добре що Сагайдачний завис у сухому доковi а то б і його кацапня відібрала ..
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І що з того ?
Самі подумайте - яка мета цих навчань .
Правильно. Взаємна протидія ворогові. А ворог в нас хто ? Правильно. рф.
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Видели бы вы в реальной жизни размеры этих катеров... это все равно что тренироваться на шлюпке взаимодействию с фрегатом за небольшими исключениями.
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Тут вже писали про ефективність малих суден.
Так що не так все погано.
Звісно, раптом що, то воювати будуть інші, але і ми маємо приймати участь.
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Там рядом стоят пограничные корабли, нормальных размеров, вот и тренировались бы... а так курам насмех((
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Вы как ребёнок, - корабли нормальных размеров не на петиной верфи произведены. Какой прок с их тренировок для выборов?
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Нападение в стиле волчья стая-вот новая стратегия ВМСУ
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Ето катер за пивом гонять. Позорище. На Одесчине МБАК "Вышгород" провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4596
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Вопрос к любителям критики-вы тоже критиковали, когда пускали орков в Севастополь? или когда Армию уничтожали и ядерное оружие? Вы получили ровно то, за что промолчали.
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ну да, ведь тогда не было свободы слова писать что хочу, где хочу и пр. Когда аренда была продлена? И не в это ли время Армия и ядерное анулировалось….
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Все договора по Севастополю сначала подписывались, а потом оглашались.
Народ никто не спрашивал, так что пнх, дорогая валентина.
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К огромному сожалению для армии вернее флота, эти мбаки не способны выполнять какие либо задачи во время шторма на море, они изначально ещё при совке проектировались для реки! Толку от них ни какого, разве что материальный тому кто их продаёт !
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А где петины речные Гюрза лоханки?? Что то их невидно...волной накрыло.)))
Их место в реке Дунай они предназчены только там, но не в черном море, там они бесполезны.
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Ты должен гордиться,ты потомок героев Синопа и Корфу.
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Знакомятся с историческими достопримечательностями...
Могут совершить экскурсии в Измаил,Очаков,Аккерман.
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Интересно, фрегат заметил, что с ним провели учения ?
Катер потёрся о якорную цепь фрегата и получил большое удоволствие.
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Вот-вот ветерок с востока подует и будет подводный човен.
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здесь оппонент доказывал, что раньше аж никак нельзя было решить вопрос Армии ЯО и Севастополя. Мол нас не спрашивали. Тогда как быть с фактом угрозы кацапии после подписания Ющенко о прекращении в 2017 аренды портов Севастополя. Орки ответили сразу, что пересмотрят границы. И на этом фоне все эти Тимошенки и Гриценки уничтожали вооружение, многие и не пикнули, а сейчас критикуют то в чем сами виноваты
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа Одесчине МБАК "Вышгород" провел учения типа PASSEX с двумя кораблями ВМС Турции, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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