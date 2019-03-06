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Все про:Аваков (2710) вертолет (558) ГСЧС (1968)

 Украинские спасатели первыми начнут использовать вертолеты "H-145" новейшей модификации, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и президент французской компании "Airbus Helicopters" Бруно Ивэн на международной выставке "Heli-Expo 2019", которая проходит во Всемирном конгресс-центре Джорджии в городе Атланта в США, подписали соглашение к коммерческому контракту относительно конфигурации вертолетов "H-145" для Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

"Единая система авиационной безопасности и защиты МВД через несколько лет будет функционировать так, как этого заслуживают люди! 21 - "SuperPuma", 10 - "Н-145" и 24 - "Н-125" - это первые модели, которые мы получим в ближайшее время. Первые поставленные машины "Н-225" произвели фурор в профессиональной среде. Сейчас мы видим новые разработки вертолета. Новейшая модификация "Н-145" - для Украины, и мы очень гордимся этим", - сказал Аваков, выразив благодарность команде Airbus за результативное сотрудничество.

На своей странице в соцсети глава МВД разместил ролик о вертолете Airbus с сообщением об изменениях в контракте с улучшением его условий для Украины.

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Украинские спасатели первыми начнут использовать вертолеты H-145 новейшей модификации, - Аваков 01

Украинские спасатели первыми начнут использовать вертолеты H-145 новейшей модификации, - Аваков 02

Глава МВД также рассказал, что Единая система авиационной безопасности и защиты МВД Украины станет третьей по мощности в Европе, после Франции и Германии. Украинские спасатели и полицейские одни из первых будут использовать передовые вертолеты. Главная цель МВД - обеспечить правоохранителей лучшей техникой для выполнения их нелегкой работы.

Украинские спасатели первыми начнут использовать вертолеты H-145 новейшей модификации, - Аваков 03

"H-125" - единственный вертолет в мире, который достиг вершины Эвереста, поэтому наши горы от 2,5 км - не проблема! С его помощью мы будем спасать наших туристов, которые нередко теряются там или попадают в снежный плен. Также он будет задействован для мониторинга пограничной зоны Украины", - отметил Аваков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": К 2022 году в Украине создадут единую авиационную систему, которая будет включать 55 вертолетов, - Чечеткин. ФОТОрепортаж

Украинские спасатели первыми начнут использовать вертолеты H-145 новейшей модификации, - Аваков 04

В свою очередь, глава ГСЧС Николай Чечеткин добавил, что модернизированные вертолеты будут дежурить в практически всех уголках Украины и обеспечат выполнение всего комплекса задач, которые возложены на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям: "Французские вертолеты обеспечат авиационное покрытие по всей Украине, будут вовремя оказывать медицинскую помощь пострадавшим, осуществлять поисково-спасательные операции и мониторинг территорий в противопожарных целях. Они оборудованы двумя медицинскими модулями для эффективной аэромедицинской эвакуации".

Украинские спасатели первыми начнут использовать вертолеты H-145 новейшей модификации, - Аваков 05

Кроме этого, для вертолетов в Украине вскоре будет создан мощный сервисный центр. Это позволит обслуживать не только наши борта, а и брать заказы от  партнеров Украины из других стран. Для технического обслуживания вертолетов в Украину прибудет группа специалистов из компании Airbus. Они в течение года будут учить украинских специалистов.

Украинские спасатели первыми начнут использовать вертолеты H-145 новейшей модификации, - Аваков 06

"Этот проект - яркий символ эффективного сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной и беспрекословно огромный скачок в техническом обеспечении подразделений МВД", - резюмировал министр внутренних дел.

Украинские спасатели первыми начнут использовать вертолеты H-145 новейшей модификации, - Аваков 07
Украинские спасатели первыми начнут использовать вертолеты H-145 новейшей модификации, - Аваков 08
Украинские спасатели первыми начнут использовать вертолеты H-145 новейшей модификации, - Аваков 09
Украинские спасатели первыми начнут использовать вертолеты H-145 новейшей модификации, - Аваков 10
Фото: сайт МВД

Источник: https://censor.net.ua/p3115206
 
   
 Топ комментарии
 
Скоро эти вертолеты потребуются спасать парашную свору из Украины!
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Це та фішка, на який Мародер з шоблою будуть тікати, коли доведуть країну до прірви?
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Наша армия уже всем обеспечена полностью , даже с избытком , а вот более важная , чем армия структура под управлением умного и благородного Арсена испытывает нужду буквально во всем ! Поэтому надо брать и покупать лучшее и самое дорогое , тем более , что средств у Украины для этого предостаточно...
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))) так уже ж вроде посмеялись все. подвис чувак чи шо?
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Скоро эти вертолеты потребуются спасать парашную свору из Украины!
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))) так я о этом тоже говорил в первой этой же новости.
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Им одного разу мало, да и больше ничего нету. Свои то не могут сделать.
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Дело хорошее, но крайне дорогое для бедной воюющей страны, а это странно. Пусть Бигус покопает.
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Да уж, скоро начнете спасаться, не долго вам еще осталось!
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Це та фішка, на який Мародер з шоблою будуть тікати, коли доведуть країну до прірви?
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Наша армия уже всем обеспечена полностью , даже с избытком , а вот более важная , чем армия структура под управлением умного и благородного Арсена испытывает нужду буквально во всем ! Поэтому надо брать и покупать лучшее и самое дорогое , тем более , что средств у Украины для этого предостаточно...
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Airbus, между прочим, и такие вертолеты производит:
Українські рятувальники першими почнуть використовувати вертольоти "H-145" новітньої модифікації, - Аваков - Цензор.НЕТ 9786
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По Вашей логике... то, не нужно закупать и обновлять парк автомобилей "скорой помощи" закупки новых "пожарных" и другой техники для ГСЧС для спасения людей, поскольку АБСОЛЮТНО ВСЕ финансовые средства должны быть только на финансирования армии?
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У нас в армии все в порядке ? Или считаете , что нашим обновленным парком пусть пользуются кацапы , которые возможно проглотят Украину ? Да и кто писал , что "АБСОЛЮТНО ВСЕ финансовые средства должны быть только на финансирования армии"?
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а накуя нас вертолеты для Евереста?
чтобы цену заломить?
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Украина свои может вертолеты делать и наших конструкторов слушал и они говорят, что то старее вертолеты разработок, чем Украинские и по параметрам Украинские лучше! Почему он спонсирует чужое производство??? 100% Аваков там бабки наворует как то! Цены завысит или еще как то и промежуток завышенный стыбзит! в руководстве плохие менеджеры потому и страна в говне!
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Плохие менеджеры - сказано очень дипломатично. Жулики они . Страна в говне , потому что страной правят люди , которым она нужна для того ,чтобы ее обокрасть...
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не делать в Украине собственный вертолет - преступление против своей страны
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУкраинские спасатели первыми начнут использовать вертолеты "H-145" новейшей модификации, - Аваков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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