EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
  6364  101
Все про:Днепр_город (2620) наркотики (1466) вандализм (408) Филатов (281)

 100 тысяч гривен за имя подонка, 200 тысяч - за сломанную руку: мэр Днепра Филатов объявил войну наркоторговцам. ФОТО

Городской голова Днепра Борис Филатов поделился фотографиями изуродованных памятников города "рекламой" магазинов наркотиков. В связи с этим он объявил вознаграждение в сумме 100 тысяч гривен за имя вандала.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью наркоторговцы обрисовали своей "рекламой" всю центральную часть города. Включая памятник Александру Полю. Первому почетному гражданину Екатеринослава!!! Они. Обрисовывали. Поля....

Ну, всё, ребята. Мое железное терпение лопнуло. Теперь повоюем", - написал он.

100 тысяч гривен за имя подонка, 200 тысяч - за сломанную руку: мэр Днепра Филатов объявил войну наркоторговцам 01
Фото: Филатов/Facebook

Как отметил Филатов, "для начала объявляется премия любому, кто даст достоверную информацию, позволяющую задержать этого подонка": "100 000 гривен за его имя. Если при опознании и задержании у него окажется сломана рука (лучше обе), тогда выплачиваю 200 000. Из мэрского фонда".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция открыла уголовное производство по факту уничтожения в метро выставки портретов Шевченко

"За каждого следующего пойманного - сумма вознаграждения будет утверждена на ближайшей сессии горсовета", - добавил мэр Днепра.

100 тысяч гривен за имя подонка, 200 тысяч - за сломанную руку: мэр Днепра Филатов объявил войну наркоторговцам 02

Источник: https://censor.net.ua/p3115185
 
   
 Топ комментарии
 
Поліція йому не дозволить. Так можна бізнес втратити... 100 тысяч гривен за имя подонка, 200 тысяч - за сломанную руку: мэр Днепра Филатов объявил войну наркоторговцам - Цензор.НЕТ 3109
 показать весь комментарий
 
радикально, но справедливо... наркота -- это реально очень страшно.
 показать весь комментарий
 
Купи топор у Свинарчука,кажуть Петро йому свій продав))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А теперь оборотная сторона: какая-нибудь гопота, желающая заработать 100-200 тысяч, ловят рандомного человека, просто идущего поздно вечером, избивают его с переломом рук, подбрасывают в карман наркоту - и сдают в полицию.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины100 тысяч гривен за имя подонка, 200 тысяч - за сломанную руку: мэр Днепра Филатов объявил войну наркоторговцам. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх