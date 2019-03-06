 100 тысяч гривен за имя подонка, 200 тысяч - за сломанную руку: мэр Днепра Филатов объявил войну наркоторговцам. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью наркоторговцы обрисовали своей "рекламой" всю центральную часть города. Включая памятник Александру Полю. Первому почетному гражданину Екатеринослава!!! Они. Обрисовывали. Поля....

Ну, всё, ребята. Мое железное терпение лопнуло. Теперь повоюем", - написал он.



Фото: Филатов/Facebook

Как отметил Филатов, "для начала объявляется премия любому, кто даст достоверную информацию, позволяющую задержать этого подонка": "100 000 гривен за его имя. Если при опознании и задержании у него окажется сломана рука (лучше обе), тогда выплачиваю 200 000. Из мэрского фонда".

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"За каждого следующего пойманного - сумма вознаграждения будет утверждена на ближайшей сессии горсовета", - добавил мэр Днепра.