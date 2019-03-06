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 Происшествия, Общество
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Все про:драка (1709) Киев (17248) Нацполиция (9027) ГБР (240)

 Пьяный сотрудник полиции охраны применил нож во время драки с патрульным: инспектор госпитализирован с многочисленными ранениями. ФОТО

Следователи киевского территориального управления ГБР расследуют обстоятельства драки двух работников полиции, во время которой один из полицейских нанес другому многочисленные ножевые ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований.

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По предварительной информации, 5 марта полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время драки нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции.

По словам медиков, пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра.

Пьяный сотрудник полиции охраны применил нож во время драки с патрульным: инспектор госпитализирован с многочисленными ранениями 01
Пьяный сотрудник полиции охраны применил нож во время драки с патрульным: инспектор госпитализирован с многочисленными ранениями 02
Пьяный сотрудник полиции охраны применил нож во время драки с патрульным: инспектор госпитализирован с многочисленными ранениями 03

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Степень тяжести телесных повреждений окончательно установит судебно-медицинская экспертиза.

Следователи ГБР задержали работника полиции охраны.

Источник: https://censor.net.ua/p3115175
 
 
 Топ комментарии
 
а ты в рашку сгоняй и теранись с кацапскими мусорами и у тебя "акуй" как рукой снимет П'яний співробітник поліції охорони застосував ніж під час бійки з патрульним: інспектора госпіталізовано з численними пораненнями - Цензор.НЕТ 7758
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таких как ты дятлов П'яний співробітник поліції охорони застосував ніж під час бійки з патрульним: інспектора госпіталізовано з численними пораненнями - Цензор.НЕТ 8270
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Реформа авакова, провалилась, потрібно проводити повторну люстрацію поліції з повторними перевірками на алкогольну та наркотичну залежність співробітників поліції!
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насамперед потрібно провести люстрацію Рюкзака
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ты наверно думаешь что туда в очередь выстраиваются???Там недобор почти треть.А те что есть они же не из космоса.Такие же как и ты украинцы.Маемо те шо маемо.Какая страна,такая и полиция.Лет через двадцать ,тридцать конечно все будет куда лучше.
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Зарплати неконкурентні, потрібно збільшувати зарплати, тоді і конкурс буде.
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зарплати...Молодежью заниматься нужно было все эти годы а не бабло по офшорам тырить и разваливать страну.Упущено больше чем поколение.Теперь нужно начинать с нуля.Придется работать с тем кто есть.В "больной стране" здоровых очень мало.Все построено на коррупции и цинизме.Но это не приговор.Но и рецептов быстрого лечения нет.Это процесс долгий.Поляки вон лет 15-ть выгребали и это при том что они не были так развращены корупцией.Думаю у нас этот процесс будет лет двадцать-тридцать идти.Но дорогу осилит идущий.
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Адекватної нормальної молоді дуже багато, але зарплата поліціянта має бути відповідною 1,5-2 тис. доларів.
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Кто умеет работать - работает,
кто не умеет работать - учит,
кто не умеет учить - руководит,
кто не умеет руководить - управляет,
кто не умеет управлять - правит,
кто не умеет править - идет в реформированную украинскую полицию.
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Дворники - человеческие очистки, не видал хуже народа... (с)
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понабирали гопоту колхозную и назвали копами … дурдом Авакяна
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за старыми скучаешь???
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а ты в рашку сгоняй и теранись с кацапскими мусорами и у тебя "акуй" как рукой снимет П'яний співробітник поліції охорони застосував ніж під час бійки з патрульним: інспектора госпіталізовано з численними пораненнями - Цензор.НЕТ 7758
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Я, в отличии от тебя и твоего кени Николай Петренко a75455fe с мусорами не тру. И они для меня такими на всю дорогу и останутся . А ты судя по твоим высерам с кацапскими трешся шкурой регулярно.
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это потому что ты ниже параши стоишь.Развивайся дырявый
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а ты на уровне параши ? я правильно понял ?
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ничего ты не понял.Понимало у тебя не развито П'яний співробітник поліції охорони застосував ніж під час бійки з патрульним: інспектора госпіталізовано з численними пораненнями - Цензор.НЕТ 1204
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варешку завали , шнырек аваковский.
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Какой жаргон! Видно у тебя неоднократно были проблеммы с ментами. Как говорят, рецедив.
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И что от того ? Ты видел ментов нормальных ? Живи теперь и радуйся. А я вижу и читаю что они чудят в жизни .
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какие проблемы??? он видно школу еще не закончил.В СЛОВЕ )(уй три ошибки делает П'яний співробітник поліції охорони застосував ніж під час бійки з патрульним: інспектора госпіталізовано з численними пораненнями - Цензор.НЕТ 6647
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зашквар, черкани номер телефона или адресок, к тебе ученик приедет . Расскажешь как ты в )(уй без ошибок чалишся.
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понятно, обычное диванное п@дрило ...
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Так они вместе бухали, потом поспорили у кого пагоны больше и кому за водярой идти. бывает.
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Я художнік нє меєстний. Порісую і поєду!
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Собаков уходи уже в отставку,а лучше застрелись
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так они были при исполнении или просто вместе бухали?
Если без формы, тогда два гражданина повздорили, и один другому "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" нанес ножевые ранения.
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странно, что на "цензоре" ни слова о Сумах. тут у нас целый районный отдел мусоров накрыли. повязали всех, начиная с начальника райотдела. и всех увезли в Киев, тут даже меру пресечения избирать не стали.
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видать такие же как ты "любители путина и русского мира".Вот и повязали.Так ша ты тоже не расслабляйся П'яний співробітник поліції охорони застосував ніж під час бійки з патрульним: інспектора госпіталізовано з численними пораненнями - Цензор.НЕТ 992
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вот скажи зашквар тупорылейший, какого хера ты вылазишь на цензор ? ты же срань паровозная дальше своей конуры выйти боишься, всю дорогу дураком прожил. И только тут ты "вяликий" и только на ветке ты ХЕРой, которого когда начинают чмырить тут же админу жалуется …
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чмырить ты можешь только девочек в песочнице,обсосок поросячий.Иди учись ******** малолетний.Чего на тебя жаловаться,ты и без того жалкий и убогий. П'яний співробітник поліції охорони застосував ніж під час бійки з патрульним: інспектора госпіталізовано з численними пораненнями - Цензор.НЕТ 4658
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как чмяря можно еще и чмырить ? видишь мундель, ты даже не отрицаешь что ты жалуешься …
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ты даже смысл прочитанного не усваиваешь."Чего на тебя жаловаться,ты и без того жалкий и убогий." Попытайся еще разок,только соплями здесь не брызгай П'яний співробітник поліції охорони застосував ніж під час бійки з патрульним: інспектора госпіталізовано з численними пораненнями - Цензор.НЕТ 3838
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запомни кацап вонючий, нет никакого путина. то, что для тебя путин - для всех остальных *****. нормальные люди, в отличии от вас, лишнехромосомных, только так говорят
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ну нормальные может и говорят,а ты то тут при чем???а то что ты "кацап вонючий" я запомнил П'яний співробітник поліції охорони застосував ніж під час бійки з патрульним: інспектора госпіталізовано з численними пораненнями - Цензор.НЕТ 7872
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Та Вы шо? Такая новость! Ее только Корреспондент и показал. Аж за 5000 грн взяли начальника!
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ага 5000 грн. только начальник райотдела почему то катался на машинке стоимостью около 75 тыс. долларов. в гривенки сам переведешь?
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И что? А взяли за 5000 грн. Сам в доллары переведешь?
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дуоачек, зачем говорить то, о чем не имеешь понятия?
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Пидарок, я описал факт, который есть в инете. А ты на что ссылаешься?
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а что за пять нужно было еще и премию в пять ? Ты вообще пальнутый ?
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Енто блин сотрудники право а верней вороохранительных органов Пьяный сотрудник полиции охраны применил нож во время драки с патрульным: инспектор госпитализирован с многочисленными ранениями - Цензор.НЕТ 5497,что уж тут говорить о простых гражданах ..
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ты ответь ему на вопрросы "чей Крым" и "как путина зовут" он и не будет тебя удалять П'яний співробітник поліції охорони застосував ніж під час бійки з патрульним: інспектора госпіталізовано з численними пораненнями - Цензор.НЕТ 5106
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"Ольгинские". Скажите шо нибудь про Порошенка.
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***** , небольшая рокировка букв и получается *****
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Працювати не хочу, красти боюсь піду в поліцію наймусь.
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В любом обществе есть "здоровый" процент идиотов!
Вот только не во всяком обществе им выдают погоны...
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а поза у него узнаваемая, видно, привычная...
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"На цьому місці поліція побилася з поліцією. Перемогла поліція." (с)
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПьяный сотрудник полиции охраны применил нож во время драки с патрульным: инспектор госпитализирован с многочисленными ранениями. ФОТО
 
 
 
 
 
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