 Пьяный сотрудник полиции охраны применил нож во время драки с патрульным: инспектор госпитализирован с многочисленными ранениями. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований.

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По предварительной информации, 5 марта полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время драки нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции.

По словам медиков, пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра.







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Степень тяжести телесных повреждений окончательно установит судебно-медицинская экспертиза.

Следователи ГБР задержали работника полиции охраны.