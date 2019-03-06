 Пьяный сотрудник полиции охраны применил нож во время драки с патрульным: инспектор госпитализирован с многочисленными ранениями. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований.
По предварительной информации, 5 марта полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время драки нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции.
По словам медиков, пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра.
Степень тяжести телесных повреждений окончательно установит судебно-медицинская экспертиза.
Следователи ГБР задержали работника полиции охраны.
кто не умеет работать - учит,
кто не умеет учить - руководит,
кто не умеет руководить - управляет,
кто не умеет управлять - правит,
кто не умеет править - идет в реформированную украинскую полицию.
Если без формы, тогда два гражданина повздорили, и один другому "на почве внезапно возникших неприязненных отношений" нанес ножевые ранения.
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Вот только не во всяком обществе им выдают погоны...