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 Общество, Фоторепортаж
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 В преддверии 8 марта в Украине выпустили сгущенку в честь жен Бандеры, Коцюбинского и Скоропадского. ФОТО

Ичнянский молочно-консервный комбинат выпустил сгущеное молоко в честь жен Степана Бандеры, Павла Скоропадского и Михаила Коцюбинского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба компании на своей странице в Facebook.

"Украинские женщины настолько невероятные, что о них хочется слагать легенды, петь песни и снимать фильмы. Но, готовясь к 8 марта, мы обратили внимание на тех, о ком редко пишут, восхищаясь примерами их выдающихся мужчин. Поэтому, давайте вспомним истории жизни Веры Коцюбинской, Ярославы Бандеры, Александры Скоропадской и будем всегда помнить о том, что все украинцы, независимо от пола, - это немалая сила!", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Я скептически отношусь к предложению возвращения звания Героя Украины Бандере", - Вятрович

В преддверии 8 марта в Украине выпустили сгущенку в честь жен Бандеры, Коцюбинского и Скоропадского 01
Фото: Facebook компании

В преддверии 8 марта в Украине выпустили сгущенку в честь жен Бандеры, Коцюбинского и Скоропадского 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Праздники 8 марта и 9 мая нужно отменить, законопроект уже подготовили, - Вятрович

Напомним, ранее компания выпустила лимитированную партию крафтовой сгущенки "Сгущенка боевая" в поддержку Вооруженных Сил Украины.

В преддверии 8 марта в Украине выпустили сгущенку в честь жен Бандеры, Коцюбинского и Скоропадского 03
Фото: Facebook компании

Источник: https://censor.net.ua/p3115164
 
   
 Топ комментарии
 
Тушенка " Порошенко" и Петя на этикетке улыбается
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вважаю абсолютно недоречним зображувати видатних жінок на банці зі згущенкою, якийсь совок та бачення у жінці насамперед кухарки. Банка відкривається, згущенка використовується, а потім банка з видатним портретом летить у смітник. Чи сподобалося б це цим жінкам?
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то як у рашистів "тушенка \\плоть господня\\ " ))
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Порохоботам.....За петю галочка бесплатно палочка!
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Напоминает религиозное действо,когда священник дает кусочки мацы и говорит"тело Христово",а тут сгущенка от женщин
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Надо было ботаксную старушку на банке нарисовать....йульки всю партию в раз раскупили...😀
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та не буде завод працювати в збиток Напередодні 8 березня в Україні випустили згущенку на честь дружин Бандери, Коцюбинського і Скоропадського - Цензор.НЕТ 9155, хіба що армії в тридорога продадуть
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Это не сюр...это бред...калька с того что делают в паРаше на день победобесия...
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Ну тип того.Я сразу про поклонение трупу в мавзолее подумал.
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Листай ниже.Там есть лучше порiвняння на картинке.
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це добре, коли людина знає свій діагноз, але погано, що не лікується
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хто прибрав попередній пост, не розуміє іронії.
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а там же ничего криминального и не было...просто про тушенку...
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Тушенка " Порошенко" и Петя на этикетке улыбается
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Коли свині побачать фото Пертуся,передохнуть віз заздрощів))Таке рило відгодувати,та носити нелегка праця))
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Був би виторг, а заради прибутку можна і Пєтю в одяг Керенського передягнути.
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серія лімітована і буде відправлена на фронт. Але ви продовжуйте поливати Пороха, в тему чи не в тему. Вам для того приводу не потрібно
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без ГМО и не из нормализированного "молока"??????????????
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Сгущенка из пальмового масла?
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а с какого места выжимали сгущенку у этих женщин?
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идея хорошая. жаль только, что в сгущенном "ичня" молока нет. от слова совсем.
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вважаю абсолютно недоречним зображувати видатних жінок на банці зі згущенкою, якийсь совок та бачення у жінці насамперед кухарки. Банка відкривається, згущенка використовується, а потім банка з видатним портретом летить у смітник. Чи сподобалося б це цим жінкам?
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Не кипятитесь так обычная реклама. А совок это когда проводят такую логическую цепочку.
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хто так вважає, хай рекламує свою фізіономію на сміттєвих баках, а хто подумає про це щось погане - той совок Напередодні 8 березня в Україні випустили згущенку на честь дружин Бандери, Коцюбинського і Скоропадського - Цензор.НЕТ 8275
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Прекрасная штука... Фактически, подобным способом идёт популяризация имён и личностей в украинской истории... А то "задолбали" уже "русские богатыри" да "Супермены" с "Микки Маусами" и "Санта Клаусами"... А так, глядя на портреты и надписи, люди будут знать своих людей...
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Віра Коцюбинська виростила 4-х дітей, всі воювали проти українців у червоному козацтві. Отака ще магера.
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Где можно купить? Хотя Ичнянская сгущенка не фантан! Янарабу куплю пусть у ваты покуны порвет! Напередодні 8 березня в Україні випустили згущенку на честь дружин Бандери, Коцюбинського і Скоропадського - Цензор.НЕТ 4189
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то лімітована серія, вона не буде продаватись в магазинах, а піде на фронт
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не нравится? собирай манатки и вали к своему *****!!
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Чем мы уподобляемся русским что херню несешь? Я бы вобще выпустил серию с важными историческими датами!
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Ну и в чем принципиальное различие с дегенератами выпускающими такой "шоколад"?

Напередодні 8 березня в Україні випустили згущенку на честь дружин Бандери, Коцюбинського і Скоропадського - Цензор.НЕТ 1953
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Яр Холодний

Прекрасная штука... Фактически, подобным способом идёт популяризация имён и личностей

=============
Панимаишь?
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Осталось выпустить майонез "Шевченко с нами", горчицу "Гоголь" - и ждать, что одухотворенное именами великих писателей украинская общественность будет с удовольствием жрать культурку, возвышаясь и эстетически поднимаясь с каждым перистальтическим сокращением пищевода!

Я начинаю подозревать, что украинские вышиватники - действительно неисправимые идиоты.
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" Виключно бандерівський сніданок!) З добрим ранком, Хунта! Слідкуйте за своїм раціоном. Гарного дня " (с)

Напередодні 8 березня в Україні випустили згущенку на честь дружин Бандери, Коцюбинського і Скоропадського - Цензор.НЕТ 8961
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А как же декоммунизация? Как бы не называлось это мероприятие, но на поверхности отмечается совковый праздник - да это гремучая смесь!
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Вятрович в шоке. Он в поте лица добивается отмены 8 марта, а тут сгущенка с женой Бандеры в честь 8 марта Напередодні 8 березня в Україні випустили згущенку на честь дружин Бандери, Коцюбинського і Скоропадського - Цензор.НЕТ 7833
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нужно єту сгущенку продавать в южных областях Украины, там где скупаются крысчане,
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точно! или в багажник подкидывать...нехай русопогранцы и ФСБешники... порадуются...
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нє зачот! нєту самок снігєрєй в сгущонкє
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ преддверии 8 марта в Украине выпустили сгущенку в честь жен Бандеры, Коцюбинского и Скоропадского. ФОТО
 
 
 
 
 
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