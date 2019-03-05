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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Капитан полиции на Николаевщине, который собирал "дань" с продавцов сигарет, задержан на получении 12 тысяч гривен, - НПУ. ФОТОрепортаж

Работники внутренней безопасности НПУ и ГБР, под процессуальным руководством Генпрокуратуры, уличили в вымогательстве и получении неправомерной выгоды одного из сотрудников Ингульского отдела николаевской полиции.

По материалам Николаевского управления Департамента внутренней безопасности НПУ следователями ГБР было начато уголовное производство по ч.3 ст.368 и ч.1 ст.204 УК Украины по факту противоправных действий сотрудника сектора криминальной полиции Ингульского ОП ГУНП в области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции.

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Капитан полиции требовал взятки с предпринимателей, занимающихся сбытом табачных изделий, а также - на передаче сигарет без акцизных марок этим лицам с целью дальнейшего сбыта.

34-летний оперуполномоченный полиции был задержан оперативниками внутренней безопасности НПУ, следователями ГБР и ГПУ на получении очередной суммы "дани" - 12 тысяч гривен. На основании ст.208 УПК Украины он помещен в ИВС.

В ближайшее время ему будет объявлено подозрение и избрана мера пресечения. Дальнейшую судьбу полицейского определит суд.

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Капитан полиции на Николаевщине, который собирал дань с продавцов сигарет, задержан на получении 12 тысяч гривен, - НПУ 01
Капитан полиции на Николаевщине, который собирал дань с продавцов сигарет, задержан на получении 12 тысяч гривен, - НПУ 02
Капитан полиции на Николаевщине, который собирал дань с продавцов сигарет, задержан на получении 12 тысяч гривен, - НПУ 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3115117
 
 
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Капитан зажрался, подакцизные товары это вотчина как минимум майора нач.райотдела.
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какая неожиданность , подумал капитан....
а ведь майор дал добро ….
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКапитан полиции на Николаевщине, который собирал "дань" с продавцов сигарет, задержан на получении 12 тысяч гривен, - НПУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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