 Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, чиновник организовал "прозрачный" механизм подписания необходимых документов для дальнейшего выполнения работ победителями тендера.
Так, было установлено, что за согласование сметной документации на выполнение ремонтно-строительных работ улиц на территории одного из районов Львова мужчина требовал один процент "отката" от общей суммы договора.
Сегодня, 5 марта, оперативники УЗЭ, следователи полиции Львовской области под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области задержали чиновника. Средства, полученные в качестве неправомерной выгоды были изъяты из кармана куртки правонарушителя.
Да таких чиновников надо на руках носить и молится на них.
1% , да меньше чем за 20% никто даже говорить не вами не будет.
Вручите ему орден и назначьте главой комиссии по поощрению добродетели и удержанию от порока!!!