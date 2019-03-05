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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Сотрудники управления защиты экономики во Львовской области Национальной полиции задокументировали противоправную деятельность руководителя одного из управлений Львовского городского совета.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, чиновник организовал "прозрачный" механизм подписания необходимых документов для дальнейшего выполнения работ победителями тендера.

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Так, было установлено, что за согласование сметной документации на выполнение ремонтно-строительных работ улиц на территории одного из районов Львова мужчина требовал один процент "отката" от общей суммы договора.

Сегодня, 5 марта, оперативники УЗЭ, следователи полиции Львовской области под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области задержали чиновника. Средства, полученные в качестве неправомерной выгоды были изъяты из кармана куртки правонарушителя.

Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция 01

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Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция 02
Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция 03
Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3115113
 
   
 Топ комментарии
 
Потому и взяли. Нехрен демпинговать.
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1% Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9176 Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9176 Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9176
Вручите ему орден и назначьте главой комиссии по поощрению добродетели и удержанию от порока!!! Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9176
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Был единственный "почти честный" чиновник, и того сожрали. Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2779
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Садовой сегодня останется без ужина 😂
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Деньги Львова на ремонт улиц в Киев..？ Шо ты куриш？😀
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какой ремонт,шо ты куришь? Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8779На Мальдивы все идет
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1% !!!!!!!!!!!!!! Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6580

Да таких чиновников надо на руках носить и молится на них.
1% Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6580 , да меньше чем за 20% никто даже говорить не вами не будет.
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Потому и взяли. Нехрен демпинговать.
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Был единственный "почти честный" чиновник, и того сожрали.
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Це підтверджує, що Садовий чесніший за інших, задовільняється меншим. Тому чесний полковник злився з ним
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1% Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9176 Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9176 Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9176
Вручите ему орден и назначьте главой комиссии по поощрению добродетели и удержанию от порока!!! Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9176
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1%? Взяли за то, что слишком мало просил?
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Ну если не брать то как жить ?Надо соответствовать.
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Згадалась пісня Слєпакова, "Газпром", там де він просив лише 1%
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Памятник при жизни надо ставить чиновнику. Даже америкосы два процента откатов в Украине дают)
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Учні - підлеглі Садового... Вони то вміють ! Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8974
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЛьвовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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