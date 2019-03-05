 Львовский чиновник требовал и получил 1% отката с победителей тендера на ремонт улиц в одном из районов города, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нацполиции, чиновник организовал "прозрачный" механизм подписания необходимых документов для дальнейшего выполнения работ победителями тендера.

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Так, было установлено, что за согласование сметной документации на выполнение ремонтно-строительных работ улиц на территории одного из районов Львова мужчина требовал один процент "отката" от общей суммы договора.

Сегодня, 5 марта, оперативники УЗЭ, следователи полиции Львовской области под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области задержали чиновника. Средства, полученные в качестве неправомерной выгоды были изъяты из кармана куртки правонарушителя.

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