 На встречу с Тимошенко в Буче автобусами привезли пенсионеров из соседних городков, платили по 30 гривен в час, - "ЧЕСНО". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на общественное движение "ЧЕСНО", освещающее информацию об агитационной кампании кандидатов в президенты.

По словам горожан, площадь, которая была почти пустой к началу мероприятия, мгновенно наполнилась людьми, в основном, пожилого возраста. Как выяснилось, на встречу с Тимошенко в Буче привезли сторонников "Батькивщины", преимущественно из Вышгорода и Тетерева.

"Мы насчитали около 10 автобусов, на лобовом стекле которых была табличка с надписью "Киевская областная организация "Батькивщина",Вышгород". Они стояли у "Эко-маркета", неподалеку от "Новуса" и на Варшавской трассе", – отмечает бучанка Наталья Шевчук.

Женщины, приехавшие на этих автобусах, поделились впечатленями о выступлении Тимошенко.

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Кроме того, один из жителей города рассказал журналистам движения "ЧЕСНО", что людям, которых привезли на это мероприятие, платили по 30 грн в час.

В кулуарах, за сценой, Тимошенко встречал мэр Бучи – экс-регионал Анатолий Федорук, которого судят за хищение бучанского леса в особо крупных размерах.

Кроме Федорука, Тимошенко ждали депутаты из бучанской "Батькивщины" – лоббист перевозчиков Олег Сотников и Олег Квашук, который оформлял земли в Бучанском лесу на подставных лиц для экс-нардепа, коммуниста Игоря Калетника, а также председатель Киевского облсовета Анна Старикова и глава Киевской парторганизации ВО "Батькивщина" Константин Бондарев.

Бучанцы, которые присутствовали на мероприятии, не смогли задать свои вопросы Тимошенко из-за кордона ее охранников.

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"Я прыгала и кричала, просила разрешить мне поставить Юлии Тимошенко один вопрос: почему депутаты Бучанского совета от "Батькивщины" голосуют вместе с партией БПП за уничтожение леса в Буче, но мне так и не позволили подойти, а Тимошенко делала вид, что меня не слышит. Вечером я свой вопрос написала в личных сообщениях на странице Тимошенко, но меня мгновенно заблокировали. Вот такая открытость и искренность Тимошенко", – рассказала бучанка Елена Лысенко.