 На встречу с Тимошенко в Буче автобусами привезли пенсионеров из соседних городков, платили по 30 гривен в час, - "ЧЕСНО". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на общественное движение "ЧЕСНО", освещающее информацию об агитационной кампании кандидатов в президенты.
По словам горожан, площадь, которая была почти пустой к началу мероприятия, мгновенно наполнилась людьми, в основном, пожилого возраста. Как выяснилось, на встречу с Тимошенко в Буче привезли сторонников "Батькивщины", преимущественно из Вышгорода и Тетерева.
"Мы насчитали около 10 автобусов, на лобовом стекле которых была табличка с надписью "Киевская областная организация "Батькивщина",Вышгород". Они стояли у "Эко-маркета", неподалеку от "Новуса" и на Варшавской трассе", – отмечает бучанка Наталья Шевчук.
Женщины, приехавшие на этих автобусах, поделились впечатленями о выступлении Тимошенко.
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Кроме того, один из жителей города рассказал журналистам движения "ЧЕСНО", что людям, которых привезли на это мероприятие, платили по 30 грн в час.
В кулуарах, за сценой, Тимошенко встречал мэр Бучи – экс-регионал Анатолий Федорук, которого судят за хищение бучанского леса в особо крупных размерах.
Кроме Федорука, Тимошенко ждали депутаты из бучанской "Батькивщины" – лоббист перевозчиков Олег Сотников и Олег Квашук, который оформлял земли в Бучанском лесу на подставных лиц для экс-нардепа, коммуниста Игоря Калетника, а также председатель Киевского облсовета Анна Старикова и глава Киевской парторганизации ВО "Батькивщина" Константин Бондарев.
Бучанцы, которые присутствовали на мероприятии, не смогли задать свои вопросы Тимошенко из-за кордона ее охранников.
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"Я прыгала и кричала, просила разрешить мне поставить Юлии Тимошенко один вопрос: почему депутаты Бучанского совета от "Батькивщины" голосуют вместе с партией БПП за уничтожение леса в Буче, но мне так и не позволили подойти, а Тимошенко делала вид, что меня не слышит. Вечером я свой вопрос написала в личных сообщениях на странице Тимошенко, но меня мгновенно заблокировали. Вот такая открытость и искренность Тимошенко", – рассказала бучанка Елена Лысенко.
Юлькі це вміють добре, в ницості поступаються лише своїй бохіні.
пенсам тяжело ходить вот их и приперли...шо в Буче не может быть симпатиков Йульки?
с пенсами спокойнее...они хотя бы витрины бить не будут...покатаются...потусуются у трибуны и домой...на лавочку или в АТБ... прошиковать заработанный полтинник...
а если серьезно...все так печально...
и массовка есть у всех... без исключения...
ХТО оплчує банкет ? ХТО отримає дивіденди у випадку приходу до влади цієї шахрайки ?
Может в нашей стране, имеет смысл возрастное ограничение на участие в выборах?
П.С - і Пецю вони також обирали ...
за 30 хоть в жопу)))
і без маку.
шо ты знаеш про юльку???
малолетнее брехло))
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ботва недалека...це ж треба мати настільки плоскоє мишлєніє...
Браво, Бутусов! Браво!!! А этот серьезный источник не поведал, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе?
Потом каждый пойдет саоим путем: тюлька по Парижам и Миланам, аборигены по скамейкам с семечками
У меня сосед за Йулю какие-то торты развозил по деревням (я не вдавался в подробности, хотя торты это же парафия Порошенко), а голосовать будет за Порошенко))) Говорит: деньги не пахнут, а Йуля все равно не выиграет.