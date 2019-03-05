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 Политика Украины
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Все про:выборы (21256) Киевская область (1630) подкуп (441) Тимошенко (24186) Буча (59)

 На встречу с Тимошенко в Буче автобусами привезли пенсионеров из соседних городков, платили по 30 гривен в час, - "ЧЕСНО". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кандидат в президенты Юлия Тимошенко 2 марта посетила г.Бучу в Киевской области. Пенсионеров из Вышгорода и Тетерева подвезли на автобусах. Тимошенко сопровождали местные чиновники, которых обвиняют в расхищении леса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на общественное движение "ЧЕСНО", освещающее информацию об агитационной кампании кандидатов в президенты.

По словам горожан, площадь, которая была почти пустой к началу мероприятия, мгновенно наполнилась людьми, в основном, пожилого возраста. Как выяснилось, на встречу с Тимошенко в Буче привезли сторонников "Батькивщины", преимущественно из Вышгорода и Тетерева.

На встречу с Тимошенко в Буче автобусами привезли пенсионеров из соседних городков, платили по 30 гривен в час, - ЧЕСНО 01

"Мы насчитали около 10 автобусов, на лобовом стекле которых была табличка с надписью "Киевская областная организация "Батькивщина",Вышгород". Они стояли у "Эко-маркета", неподалеку от "Новуса" и на Варшавской трассе", – отмечает бучанка Наталья Шевчук.

Женщины, приехавшие на этих автобусах, поделились впечатленями о выступлении Тимошенко.

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Кроме того, один из жителей города рассказал журналистам движения "ЧЕСНО", что людям, которых привезли на это мероприятие, платили по 30 грн в час.

В кулуарах, за сценой, Тимошенко встречал мэр Бучи – экс-регионал Анатолий Федорук, которого судят за хищение бучанского леса в особо крупных размерах.

На встречу с Тимошенко в Буче автобусами привезли пенсионеров из соседних городков, платили по 30 гривен в час, - ЧЕСНО 02

Кроме Федорука, Тимошенко ждали депутаты из бучанской "Батькивщины" – лоббист перевозчиков Олег Сотников и Олег Квашук, который оформлял земли в Бучанском лесу на подставных лиц для экс-нардепа, коммуниста Игоря Калетника, а также председатель Киевского облсовета Анна Старикова и глава Киевской парторганизации ВО "Батькивщина" Константин Бондарев.

Бучанцы, которые присутствовали на мероприятии, не смогли задать свои вопросы Тимошенко из-за кордона ее охранников.

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"Я прыгала и кричала, просила разрешить мне поставить Юлии Тимошенко один вопрос: почему депутаты Бучанского совета от "Батькивщины" голосуют вместе с партией БПП за уничтожение леса в Буче, но мне так и не позволили подойти, а Тимошенко делала вид, что меня не слышит. Вечером я свой вопрос написала в личных сообщениях на странице Тимошенко, но меня мгновенно заблокировали. Вот такая открытость и искренность Тимошенко", – рассказала бучанка Елена Лысенко.

На встречу с Тимошенко в Буче автобусами привезли пенсионеров из соседних городков, платили по 30 гривен в час, - ЧЕСНО 03

Источник: https://censor.net.ua/p3115084
 
   
 Топ комментарии
 
Сьогодні на трасі Харків -Дніпро обігнав, десь за 20 км. до повороту на Дніпро автобус з передвиворчою рекламою петі, повністю забитим людьми, і рухався цей автобус в напрямку Дніпра.. А в Дніпрі сьогодні - найсолодший кандидат.. Ну то таке..
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руху "Чесно" да-авно вже треба зробити ребрендінг та назватися Рух "Брехня". І гарно, і по суті.
Я спеціально поїхав на той мітинг, так от машину ніде було поставити на вулиці - ставили в дворах будинків - там також треба було шукати місце, бо з'їхалися багато людей сім'ями на авто,та зійшлося багато з самої Бучі, бо мітинг проводився серед великого жилого масиву. Дійсно у Тимошенко була група підтримка, так вона завжди з ними їздить. І шо тут такого? Так, що не брешіть, будь-ласка!
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Тебе пламенному краснокожему порохоботу, известны такие постановки..
Заплати,и я тебе поставлю такой спектакль,где ты будешь маньяком и жертвой в одном лице ..)
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Тож оцінюйте кандидатів не за обіцянками, а за плодами їхніх справ, здатністю впоратися із поставленими перед Главою держави завданнями. (с) Зі звернення Синода ПЦУ.
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якщо так - тоді всі 44 одразу пролітають ... На встречу с Тимошенко в Буче автобусами привезли пенсионеров из соседних городков, платили по 30 гривен в час, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 4200
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Схемы Яныка с шахтерами живы... На встречу с Тимошенко в Буче автобусами привезли пенсионеров из соседних городков, платили по 30 гривен в час, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 7575
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да...щодо питань - я задав питання Тимошенко, вірніше сказав свою пропозицію щодо зміни законодавства щодо оподаткування, підійшовши з іншої сторони трибуни, коли вже мітинг закінчився. Да! - там було багато людей, які хотіли автограф. Отже і тут збрехали ті - хто там в репортажі кажуть, що не змогли.
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Кого-то видно под лесом, а себя не видно под носом...
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Ну и чем Тимошенко отличается от барыг из БПП? Все один к одному, как под копирку.
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доречі це правда, що жулька на свобода слова та критика її не сумісні, на фб в юлькиних групах блокують моменто море якщо фото юля + путлер розмістити.
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звісно, це та "свобода слова" яка на нас очікує у випадку її обрання.
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жулька це Уго Чавес чи Мадуро. Знову грошей назанімає роздасть а потім дефолт. І жодної критики.
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Вас знову заспамили.
Юлькі це вміють добре, в ницості поступаються лише своїй бохіні.
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Схоже, що в " запорєбрікових порохоботов" серйозна паніка на межі канонади .... Спамлять все що тільки можуть. Одна користь від тих "трудівників", що принаймі знаєш що варто читати, а з чого можна просто посміятися..😁😁😁
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та шо вы начинаете?
пенсам тяжело ходить вот их и приперли...шо в Буче не может быть симпатиков Йульки?
с пенсами спокойнее...они хотя бы витрины бить не будут...покатаются...потусуются у трибуны и домой...на лавочку или в АТБ... прошиковать заработанный полтинник...
а если серьезно...все так печально...
и массовка есть у всех... без исключения...
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Видать тот тощий прохобот разсказывая о автобусах,балаклавах, каких-то проплатах сам зарабатывает карамельку.На экране ничего не видно--значит врёт шакал продажный.
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да нет это не порохобот ... а юлелиз... просто лоханулся... не в ту сторону пузыри начал пускать
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У вас с ушами проблема - сквозняк в вашей голове.
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Вот лично мне уже плевать на все эти " сеансы разоблачений", которые круглые сутки нам демонстрируют на всех без исключения каналах. Я сторонница Тимошенко и буду за нее голосовать, даже если мне покажут киносериал на тридцать серий о том, как Юля "Украла фсе, фсех убила и растворила в кислоте." То же касается и избирателей Зеленского, и Гриценко и особенно Порошенко. Недавно немного посмотрела "ПРАВО НА ВЛАДУ" на плюсах, где мочили этого типа. Ну и что, вы считаете, что любой, даже самый жуткий компромат о его воровстве, жадности и прочей ущербности заставит те тысячи и тысячи чиновников, депутатов, судей и прокуроров, а так же членов их семей и прислугу голосовать против кормильца, который широким взмахом руки через КС освободил их от ответственности за творимый ими в течении многих лет беспредел, приведший к агонии страны и ее населения, но позволивший им обокрасть народ в еще невиданных в новейшей истории масштабах? Или они не лягут костьми, чтобы сделать все мыслимое и немыслимое, чтобы сфальсифицировать эти выборы? Или какой-то судья, на тонны заявлений о нарушениях, скажет, что они повлияли на результаты выборов? "Оставь надежды, всяк сюда входящий", - этой фразой минимум на трех языках нужно через репродукторы встречать всех приезжающих и прилетающих в нашу несчастную страну. П.С. Буду очень рад ошибиться. П.П.С. Кроме всего прочего, этим решением КС Порошенко сделал гениальный ход, по сравнению с которым все эти сетки, пятисотки и тысячи несчастным пенсионерам просто детский сад. Не потратив ни копейки собственных денег, он совершенно официально дал многосотмиллиардную в долларах взятку, как своему "ядерному электорату",так и колеблющимся коррупционерам из других партий. Я даже думаю, что ни Дейдей, ни Мосийчук, ни даже Ляшко после такого подарка не проголосуют за свою собственную Радикальную партию.
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Галина, Коломойский владелец 1+1 лично контролирует общественно политический контент, это знают все кто работает в его холдинге. Поэтому понятно что раз вы его смотрите то будете голосовать либо за Зеленскгого либо за Тимошенко, тех кого поддерживает Игорь Вальерьевич. Ваш пост на 90% это критика Порошенко, но при чем здесь он, напишите что хорошего уже сделала и сделает Юля Владимировна. Почему я помня все ее преступления должен за нее голосовать?. За то что она помогла россиянам Крым забрать, за то что воровала газ БОЛЬШЕ всех в Украине, за то что ложь ее обычное состояние, за ее махровый эгоизм и проститутсткое прошлое на коленях Лазаренко?. Я не помню НИЧЕГО хорошего из жизини ЮВТ. Может вы знаете секрет, тогда откройте глаза таким дуракам как я.
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не понял... что значить с ботами.... значит кто не разделяет твоего мнения ... бот... ну и чем ты лучше тогда той шалавы за которую голосовать собираешься... с спам
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Мне показfлась или ник действительно с ошибкой написан?
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ПЕця пролетит ничего ему непоможет ни деньги ни админресурс махинация с КС -- чем дальше тем хуже На встречу с Тимошенко в Буче автобусами привезли пенсионеров из соседних городков, платили по 30 гривен в час, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 4202 На встречу с Тимошенко в Буче автобусами привезли пенсионеров из соседних городков, платили по 30 гривен в час, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 4202 На встречу с Тимошенко в Буче автобусами привезли пенсионеров из соседних городков, платили по 30 гривен в час, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 4202
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пидуст не говори гоп..... а то как в анекдоте..... дед залез на бабку ночью... а сделать уже ничего не может... свесил ноги с кровати и говорит... " гад этот Порошенко" ... бабка " А он то тут при чем" ... ну при Брежневе же у меня получалось...
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А ВОНА, а ВОНА, сидітиме сумна,буде пити- не п"яніти, від дешевого вина...
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голосуйте за Гриценко, больше не за кого.
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На міжнародній арені вони слабаки.
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почему просто не написать я голосую за Гриценко... и все.. уважаю твой выбор хоть и голосовать буду не за него .... твои выводы на куй никому не нужны... будет голосование поймешь что есть за кого...
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Чекаю від юлькіних шанувальників відповіді на питання
ХТО оплчує банкет ? ХТО отримає дивіденди у випадку приходу до влади цієї шахрайки ?
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Я вам отвечу,если вы докажите,что она шахрайка.
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И как то на фоне "Йулька-варофка" потерялась темка:

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Та Ви шо , цє ж папутчик рівалюции гидности , гудел пока ходаковский с гиркинім воздух не перекріли
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чомусь , як завжди - найцікавіше у розділі БЦ подається ...
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После Майдана ни один украинец бесплатно зад не поднимет. А за Петю и Яценюка бесплатно мусоров убивали. Ну может и не за Петю убивали, но так получилось.
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Вернее они думали что мусоров не людей убивают за Европу, но получилось что за Петю.
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Skromno platyli po 30 gryven.Mogly by xotiaby po 500 gryven platyt bolse bylo liudej.A esly po 1000 gryven byl by anslag
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Вона всегда отличалась скупердяйством))
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Разница между Порошенко и Тимошенко, заключается только в сумме, которую платят, подкупая избирателей.
Может в нашей стране, имеет смысл возрастное ограничение на участие в выборах?
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Студенты не подкупны? Да это новость дня, даже сенсация!
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Ось такі пенсінерки і оберуть вам владу поки ви шаритесь по Тирнетах.
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вони ЗАВЖДИ обирали і будуть обирати - населення України стрімко старішає , і це навіть не враховуючи тих , хто зараз працює за кордоном ...
П.С - і Пецю вони також обирали ...
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ты еще не самоликвидировалось???
шо ты знаеш про юльку???
малолетнее брехло))
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Вчера фотку этой "малолетней" показали. На встречу с Тимошенко в Буче автобусами привезли пенсионеров из соседних городков, платили по 30 гривен в час, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 3349
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то це ти допоказувалось, тому в банці застрягло ? На встречу с Тимошенко в Буче автобусами привезли пенсионеров из соседних городков, платили по 30 гривен в час, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 1949
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Мабуть цю хранцуженку
https://www.facebook.com/kseniarouen?epa=SEARCH_BOX

ботва недалека...це ж треба мати настільки плоскоє мишлєніє...
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Да она просто ее откусит. Что не сделаешь ради победы ?😀😀😀
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а ми в якутського скульптора замовимо - нехай кусає )))
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Фото то ли из параши, то ли со сходняка бабы Юли. А впрочем, какая разница?
На встречу с Тимошенко в Буче автобусами привезли пенсионеров из соседних городков, платили по 30 гривен в час, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 601
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Это одесские бабушки против переименования улицы в честь "Небесной сотни" протестуют.
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Та пущай возит . Один хрен , ей это уже не поможет .. .
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новость из цикла "пингвин нырнул за рибой", "поезд прибыл на вокзал" и т.д.)
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когда к жульке на митинг придут бесплатно - тогда пишите)
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Я предлагаю регистрировать на электронные носители (при нынешних технологиях это возможно) - визуально, аудиально и в соцсетах - всех сторонников бабы Юли, Зеленского, Порошенко и прочих дебилов. Чтобы затем, после выборов, выделить им компактные резервации (где-нибудь в малообитаемой области) и заставить их там жить под руководством любимых лидеров. Трансляцию из этих резерваций можно транслировать на весь мир - гарантирую аншлаг и окупаемость, с которыми не сравнится никакое Евровидение.
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В стране не осталось нормальных нормальных людей. Только шоколадные свиньи, секта косатой, и типа продвинутые дебилы Бени.
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"Кроме того, один из жителей города рассказал журналистам движения "ЧЕСНО", что людям, которых привезли на это мероприятие, платили по 30 грн в час"

Браво, Бутусов! Браво!!! На встречу с Тимошенко в Буче автобусами привезли пенсионеров из соседних городков, платили по 30 гривен в час, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 2505 А этот серьезный источник не поведал, о чем говорили отец Варлаам с Гришкой-самозванцем на литовской границе?
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Мы говорим Мадуро , подразумеваем Тимошенко , мы говорим Тимошенко подразумеваем Каддафи
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10 автобусів НК , нещодавно , звозили масовку в Козин
На встречу с Тимошенко в Буче автобусами привезли пенсионеров из соседних городков, платили по 30 гривен в час, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 3629
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Пока порох по ночам смотрит Шария, а днём пьяный на гастролях кидает сладкие обіцянки в толпу дворников, срывает шапки, бьет морды и на ТВ бушует Свиногейт, так незаметно с 1 марта на 25% выросла цена на электроэнергию, а с 1 мая подорожает газ и тепло на 18%


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Короче, аборигенов собирают для победы тюльки.
Потом каждый пойдет саоим путем: тюлька по Парижам и Миланам, аборигены по скамейкам с семечками
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Брехня, не верьте. Соевые так убирают политического конкурента. В Украине почти все СМИ подмяла действующая власть грязными методами под себя и заставила на белое говорить черное. Остались не продажными только самые стойкие, которые можно пересчитать на пальцах рук.
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Не смотря на свой пост, голосовать буду за Гриценко.
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Шо ж не верьте . Глазам своим не верить что ли ? На встречу с Тимошенко в Буче автобусами привезли пенсионеров из соседних городков, платили по 30 гривен в час, - "ЧЕСНО" - Цензор.НЕТ 1820 .
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Та все так делают, и Порошенко тоже, и Зеля, и Йуля. Но выиграет все равно Порошенко.

У меня сосед за Йулю какие-то торты развозил по деревням (я не вдавался в подробности, хотя торты это же парафия Порошенко), а голосовать будет за Порошенко))) Говорит: деньги не пахнут, а Йуля все равно не выиграет.
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то хто переможе у другому.. Зеленський чи Тимошекно..як гадаєш?
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.Тимошекно даже туда не попадёт . Фсё , кердык старушке .
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открою " страшный секрет" , абсолютно все кандидаты покупают и проплачивают голоса избирателей ( за артиста только не слыхал ) , и всем платят деньги , а пенсионеры лакомый кусок для любого кандидата , слишком уж много у нас нищих пенсионеров , и хрен пенсии подымут простому люду - непослушными станут
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Эта недалекая старуха и бесплатно проголосует.За любого кандидата.
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Одним словом - Ох і зашикують сьогодні "бабушкі" за отримані від Жульки " Тридцять срібняків"... Ох і загуляють вони на всю Іванівську...😁😁😁😁😁😁
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Мальдивский ведет свою кампанию за государственный счет, т.е. за счет налогоплательщиков и в рабочее время с привлечением админресурса для своза бюджетников. Ежедневные гастрольные выступления по 3 раза в день по всем каналам с основным тезисом - я Дартаньян, а все остальные п...сы. Выделение ему лично 1 млрд. и его бабе 750 т. грн. из бюджета. "Индексация пенсий" перед самыми выборами. В этом "Чесно" нарушений не видит?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа встречу с Тимошенко в Буче автобусами привезли пенсионеров из соседних городков, платили по 30 гривен в час, - "ЧЕСНО". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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