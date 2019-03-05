 Военный атташе США Уоффорд посетил Мариупольский отряд морской охраны. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Командир отряда капитан 1 ранга Николай Сиринский ознакомил гостей с задачами, которые выполняет личный состав Морской охраны по защите государственной границы и интересов Украины в ее части вод Азовского моря.

"Особенность службы моряков-пограничников заключается в том, что мы одновременно несем службу по охране государственной границы и выполняем задачи в составе Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Азовском море. И их нельзя разделять, ктакже как нельзя действовать самостоятельно в противостоянии с агрессором. Поэтому важнейшим для нас является слаженное комплексное взаимодействие всех сил и средств: на море, на суше, в воздухе. Мы постоянно оттачиваем ее в совместных учениях, повседневной деятельности и во время выходов на службу в море - отметил капитан 1 ранга Николай Сиринський.

Морские пограничники приняли представителей атташе на корабле морской охраны "Донбасс", который только что вернулся со службы из акватории Азова. Командир корабля капитан 3 ранга Дмитрий Глушак лично провел экскурсию и проинформировал представителей Посольства США в отношении действий береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ:

"Они постоянно патрулируют, демонстрируют свое присутствие и в целом нагнетают обстановку в Азове, усложняют условия прохождения Керченского пролива, безосновательно останавливают и задерживают судна для проверок, что негативно отражается на свободе торгового международного судоходства и работе украинских портов", - отметил Глушак..

Кроме этого, американские гости также были ознакомлены с подразделением специальных действий на воде, которые в прошлом году получил материально-техническую помощь в виде спецоборудования в рамках реализации Программы по вопросам экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) Посольства США в Украине.

Пограничники поделились опытом использования оборудования, отметили его функциональность, удобство и целесообразность при выполнении служебных задач как на воде, так и под водой.

Атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине Томас Уо

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ффорд в знак поддержки и закрепления международных связей обменялся шевронами с моряками-пограничниками".











