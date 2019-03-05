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 Военный атташе США Уоффорд посетил Мариупольский отряд морской охраны. ФОТО

Мариупольский отряд морской охраны из состава Объединенных сил посетили представители аппарата атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине Томас Уофорд.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Командир отряда капитан 1 ранга Николай Сиринский ознакомил гостей с задачами, которые выполняет личный состав Морской охраны по защите государственной границы и интересов Украины в ее части вод Азовского моря.

"Особенность службы моряков-пограничников заключается в том, что мы одновременно несем службу по охране государственной границы и выполняем задачи в составе Объединенных сил по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации в Азовском море. И их нельзя разделять, ктакже как нельзя действовать самостоятельно в противостоянии с агрессором. Поэтому важнейшим для нас является слаженное комплексное взаимодействие всех сил и средств: на море, на суше, в воздухе. Мы постоянно оттачиваем ее в совместных учениях, повседневной деятельности и во время выходов на службу в море - отметил капитан 1 ранга Николай Сиринський.

Морские пограничники приняли представителей атташе на корабле морской охраны "Донбасс", который только что вернулся со службы из акватории Азова. Командир корабля капитан 3 ранга Дмитрий Глушак лично провел экскурсию и проинформировал представителей Посольства США в отношении действий береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ:

"Они постоянно патрулируют, демонстрируют свое присутствие и в целом нагнетают обстановку в Азове, усложняют условия прохождения Керченского пролива, безосновательно останавливают и задерживают судна для проверок, что негативно отражается на свободе торгового международного судоходства и работе украинских портов", - отметил Глушак..

Кроме этого, американские гости также были ознакомлены с подразделением специальных действий на воде, которые в прошлом году получил материально-техническую помощь в виде спецоборудования в рамках реализации Программы по вопросам экспортного контроля и безопасности границ (EXBS) Посольства США в Украине.

Пограничники поделились опытом использования оборудования, отметили его функциональность, удобство и целесообразность при выполнении служебных задач как на воде, так и под водой.

Атташе по вопросам обороны при Посольстве США в Украине Томас Уо

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ффорд в знак поддержки и закрепления международных связей обменялся шевронами с моряками-пограничниками".

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Военный атташе США Уоффорд посетил Мариупольский отряд морской охраны 02
Военный атташе США Уоффорд посетил Мариупольский отряд морской охраны 03
Военный атташе США Уоффорд посетил Мариупольский отряд морской охраны 04

Источник: https://censor.net.ua/p3115083
 
   
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Ну отлично, скоро в Мариуполе будут стоять рактеты средней дальности направлены в Ростов, Воронеж, Краснодар
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Vot eto nado Mariupole i drugix eskadruliu.Bezpilotniki mezdu saboj obracajetsia,probyvajet liubuju zacytu PVO i tak daleje.Vot eto buducyje i ona uze jest u amerikancev
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Eto armija pciol prednaznaceno stob unictozyt vse ruskije PVO.C300 ili C400 ili Pancery oni eto zdelajut bez problem.Imejet eti pciolky malogabaritnyje bomby,raznyje glusyteli.Odni pciolky delajat odnu rabotu,drugyje druguju.Eto uze jest u amerikancev
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Путлер сделал невозможное для того, чтобы на сотни лет превратить Украину в форпост противостояния с его страной. Мирные и приветливые украинцы были вынуждены стать воинами и научиться резать глотки русским, чтобы защитить свою землю. Лет через 100биографию путлера будут изучать в школах россии вместе с биографиями сталина и гитлера, анализируя как 75% населения этой страны оказалось заражено фашистско-имперскими идеями.
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Підтримую ЄС НАТО і Президента Порошенко! Ось такі хлопці потрібні Україні. Военный атташе США Уоффорд посетил Мариупольский отряд морской охраны - Цензор.НЕТ 4151
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВоенный атташе США Уоффорд посетил Мариупольский отряд морской охраны. ФОТО
 
 
 
 
 
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