 Некий символ Коломойского, топор Президента, предвыборный "Титаник". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Некий символ
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", - Коломойский. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывают деньги "Приватбанка", - Арьев
Вполне выполнимо...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко обещает вернуть сбережения вкладчиков Сбербанка СССР
Родственники бизнесменов
Читайте на "Цензор.НЕТ": Это родственники бизнесменов, боящихся открыто поддержать нашу партию из-за террора властей, - Тимошенко о "фейковых" спонсорах "Батькивщины"
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Де я 2000 платила? Нашо мені партія, дітки? За шо жить?" - журналисты Bihus.Info нашли фейковых спонсоров "Батькивщины". ВИДЕО
Топор "для відрубання рук"
Словами классика...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Заехали в Раду на трамвае БПП, а теперь нашли новый транспорт, - Гончаренко о Лещенко, Найеме и Залищук
Весна переможе! Зуб даю!
Хиты сезона
"Титаник"
"русский мир" и украинские выборы
Российское ТВ в массы
Не ошибись...
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Хачю помереть в рассии !
вы б вместо соли мне на рану
намазали клубничный джем
сгущенку мёд сироп варенье
но хрен
Оккупанты за февраль 2019 года вынесли приговоры еще семи крымчанам за отказ служить в армии международных преступников, оккупировавших Крым и часть Донецкой и Луганской областей Украины https://crimeahrg.org/v-krymu-za-mesyats-vynesli-7-novyh-prigovorov-za-otkaz-sluzhit-v-armii-rf/Коммуняки в Симферополе возложили цветы к мемориальной доске советскому диктатору Иосифу Сталину по случаю 66-й годовщины со дня его смерти. По оценкам правозащитного общества "Мемориал", около 30 лет занимающегося сбором архивных данных и воспоминаний, от репрессий в сталинское время непосредственно пострадали не менее 12,5 млн жителей СССР https://ru.krymr.com/a/news-krymskiye-kommunisti-pochtili-pamiat-sovetskogo-diktatora-stalina/29804470.htmlВ Севастополе в годовщину смерти Сталина коммуняки провели митинг с красными тряпками и портретами кровавого тирана. Ватники одаривали друг друга медалями и выкрикивали "служу советскому союзу". На шабаше рассказывали о том, каким "патриотом" был Сталин, и сожалели, что путин не такой https://ru.krymr.com/a/news-v-sevastopole-kommunisty-proveli-miting-pamyati-stalina/29804656.html
Люди, желающие вернуть сталинские времена, вызывают сильное желание позвонить санитарам.Оккупанты признали, что крымчан массово кормят плохим кормом. В молочной продукции уровень фальсификата достигает 30%, в сфере переработанных мясных продуктов - 80%. Просто вдумайтесь в эти цифры! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1102876278598848517Рашист из Мурманска выяснил, кто виновен в уничтожении всего живого, и решил поделиться своими выводами с жителями Ялты: "Такое впечатление, СБУ начали через своих завербованных чиновников геноцид над природой Крыма". Рашист еще не знает, что все намного хуже - СБУ делает геноцид через своих агентов на ВСЕЙ территории Московии. СБУ непобедима https://twitter.com/KrimRt/status/1102855636684034049
Евпатория стонет: "Не хочу ныть, может, у меня окружение такое. Но у кого в городе ни спросишь, все стонут, что живется все тяжелее. Цены растут в разы быстрее, чем зарплаты. На нормальную работу в городе устроиться практически невозможно. И особо не видно перспектив. Может, кто-то напишет что-то хорошее?". Я напишу - скоро эта жуть мерзкая (родная гавань) закончится. И мы вернемся домой. И ныть будет некогда - будем жить! https://twitter.com/KrimRt/status/1102871206720614400 Жителям оккупированной Ялты решили напомнить, что они 5 лет живут в дерьме: "Как ялтинцы отметят первый юбилей Крымской весны? Полное расписание всех праздничных мероприятий! Сохраняй себе на стену, чтобы не потерять!". Комментарии не заставили себя ждать: "Спасибо, не надо", "Интересно, на кого это рассчитано?", "Пойду коммуналку заплачу, да посмотрю на колбасу в магазине, просто посмотрю, горошек понюхать дадут… Авось и оливье в голове представлю", "Во бред, лучше ямы во дворах залатайте - ноги сломать можно", "Небось, школьников загонят и бабки с флагами придут", "Какое счастье, приплыли, ну и что, что-нибудь изменилось после швартовки?", "Унылое говно", "Такой бред… начиная с 2014", "Как отметят предательство и собственный идиотизм?", "Людей в жопу загнали - нате вам праздники" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1102927217343037441 (скрин). Напомню, это уже не первый раз, когда жители бывшего "города счастья" высказывают свое мнение о грядущем "праздновании" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1097833766184210433 Симферополь. Новости для врачей больницы "Семашко". Персонал в новом корпусе будет состоять исключительно из понаехов. Местных будут сокращать либо предоставлять настолько урезанную ставку, в результате чего люди сами уволятся. А жаль, врачи там опытнейшие, помощниками работать не согласятся…
На фоне клинической смерти медицины Крыма (убита россией) увольняют педиатра из детской поликлиники в Евпатории. Местных просто вытесняют и все. Родители в шоке - собирают подписи в защиту своего доктора. Есть мнение, что врача уволили "по национальному признаку" - она крымская татарка https://twitter.com/KrimRt/status/1102915482003345408 Понаехавшая самка ихтамнета решила возмутиться, т.к. ежедневно чувствует на себе неприязнь со стороны местных жителей: "Хотелось бы обратиться ко всем «коренным» крымчанам. Гости Крыма - это в большинстве своём семьи военных, которые приехали на полуостров не по своей воле и многое отдали, чтобы побыстрее отсюда убраться и забыть эту неразвитую дыру с космическими ценами и отсутствием медицины. Мы-то уедем (надеюсь, скоро), а вам здесь жить! Зачем вы лупите такие цены на продукты и жильё? Вы же сами себя топите! Ещё умудряетесь возникать на приезжих, как будто это из-за нас здесь такой свинарник. ЭТОТ ПИСЕЦ УСТРОИЛИ ВЫ САМИ, а когда вы видите, как приезжие ахиревают от того, куда они попали, вы ещё и обижаетесь и посылаете всех домой! Да поверьте, мы спим и видим, как мы собираем вещи и навсегда валим из этой дыры, да только пока нет возможности!!! Начните уже заниматься полуостровом, нормализуйте цены, начните работать, лентяи!!!". Нацистке ответили: "Многие не могут найти достойную работу и более дешёвое жильё именно из-за приезжих", "(Понаех из Челябинска) А кто мешает взять и поднять жопку с дивана и научиться работать, как приезжие??? Ах, да, скоро сезон и можно будет опять ничего не делать и отпугивать туристов отвратительным сервисом и ценником!!!", "А не по вашему ТВ кричат, как в Крыму дешево и прекрасно отдыхать, и про то, что у нас хороший сервис? Работать, как приезжие, говоришь? Да наши работают лучше, чем приезжие! Вы просто наглее - быдлота, которая услышала, что «Крым наш» и решила вся щимануться сюда. Вас люди терпеть уже не могут. Уже дышать тяжело от вашей толпы! Вас тут не любят из-за того, что вы быдло наглое. Вот и все", "Едут в большинстве своем непрофессионалы, без знаний и умений, зато с завышенным самомнением", "Удивительно, но пока гости и их образ жизни не посетили полуостров, общее положение вещей было приятней, нежели по состоянию на сегодняшний день. Следовательно, существует прямая закономерность между присутствием гостей и стагнацией полуострова", "Нет уж, говорили, что Крым ваш, так что не возмущайся и плати налог", "Уж валите все назад, откуда прибыли. Вы приезжаете со своим менталитетом и со своим уставом к нам в Крым. Без вас лучше будет в Крыму", "Вместе с вами сюда прибыли такие отбросы, что мы в шоке" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1102925838817939456P.S. Одно сообщение из последнего пункта дайджеста решил вынести в постскриптум: "Большинство понаехов - это бескультурное, необразованное жлобье, с пренебрежением относящееся к крымчанам. Хамят, вежливости ноль. На работу берут понаеха, а не крымчанина. Местных выгоняют с работы, чтобы взять понаеха. В детский садик возьмут детей понаеха, а тебе скажут: к сожалению, для вашего ребёнка нет места в этом году, несмотря на то, что уже был зачислен. Заходишь в офис, а тебе очередной понаех говорит, что вас, крымчан, нужно выселить отсюда, а то вы все ненадёжные. Знаете, что, неуважаемые понаехи, я вам скажу: пиз*йте на х*й из Крыма. Вы здесь не нужны. Достали так, что ненавижу всех вас".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Бутусов, а ты сам-то на кого работаешь? Не на кремль?
С выбором мы не ошибемся. В этот раз уж точно! Не боись!
кто ж виноват, что петя ни зубы не раздаёт, ни вклады царя гороха не обещает вернуть ?
Вот я о том и говорю, что выборка "новостей" какая-то странная (мягко говоря). Искусственно занижается значимость действительно важных новостей/событий, а внимание людей отвлекается/переключается на какую-то ничего не значащую муйню. Тоже предвыборная технология, вне всяких сомнений.
скорее всего - это западное крыло Останкинской телебашни.
и какого хрена приписывать Порошенко то, что сделал не он, а какой-то сын какого-то партнера по бизнесу, я тоже не понимаю.
А вот зуб давал именно Вава.
Пока что это пик его политической деятельности.
Не удивлен. Всё в стиле соево-кремлядской пропаганды.
а в россиянских запросто
она же не популистка какая-нибудь,
невыполнимого не обещает