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Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Дело "бриллиантовых прокуроров" Подкуп избирателей Убийство Гандзюк Задержание Заманы Агрессия России против Украины
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Все про:Гриценко Анатолий (1255) Зеленский (202) Коломойский (914) Лещенко (521) Порошенко (16492) Тимошенко (24186) фотожаба (8828)

 Некий символ Коломойского, топор Президента, предвыборный "Титаник". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Некий символ Коломойского, топор Президента, предвыборный Титаник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Некий символ

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина нуждается не в одном Зеленском, а в миллионах Зеленских", - Коломойский. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через фирмы Коломойского и Зеленского отмывают деньги "Приватбанка", - Арьев

Некий символ Коломойского, топор Президента, предвыборный Титаник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Вполне выполнимо...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко обещает вернуть сбережения вкладчиков Сбербанка СССР

Некий символ Коломойского, топор Президента, предвыборный Титаник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Родственники бизнесменов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это родственники бизнесменов, боящихся открыто поддержать нашу партию из-за террора властей, - Тимошенко о "фейковых" спонсорах "Батькивщины"

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Де я 2000 платила? Нашо мені партія, дітки? За шо жить?" - журналисты Bihus.Info нашли фейковых спонсоров "Батькивщины". ВИДЕО

Некий символ Коломойского, топор Президента, предвыборный Титаник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Топор "для відрубання рук"

Некий символ Коломойского, топор Президента, предвыборный Титаник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Словами классика...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заехали в Раду на трамвае БПП, а теперь нашли новый транспорт, - Гончаренко о Лещенко, Найеме и Залищук

Некий символ Коломойского, топор Президента, предвыборный Титаник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Весна переможе! Зуб даю!

Некий символ Коломойского, топор Президента, предвыборный Титаник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Хиты сезона

Некий символ Коломойского, топор Президента, предвыборный Титаник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

"Титаник"

Некий символ Коломойского, топор Президента, предвыборный Титаник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

"русский мир" и украинские выборы

Некий символ Коломойского, топор Президента, предвыборный Титаник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Российское ТВ в массы

Некий символ Коломойского, топор Президента, предвыборный Титаник. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Не ошибись...

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3115076
 
   
 Топ комментарии
 
А звідки Ху"ло знає шо Петрусь буде третім у списку в бюлітні?
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Як зрозуміти що Тимошенко бреше?- А дуже просто. У неї рот відкритий.
Некий символ Коломойского, топор Президента, предвыборный "Титаник". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5203
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И О ПРЕКРАСНОМ: НОВИНКИ ВЕСЕННЕГО КНИЖНОГО РЫНКАМЕМУАРНОЕ. ПОДАРОЧНЫЙ ДВУХТОМНИК - "ВОСПОМИНАНИЯ АРИСТОКРАТОВ":Том первый. Олег Гладковский "Как я был Свинарчуком"...Том второй. Олег Свинарчук "Как я был Гладковским"...С предисловием Петра Порошенко.Также читателям предлагается хит сезона от известного диетолога Гладковского-Свинарчука - "Как правильно не похудеть на госслужбе" и бестселлер от преуспевающего бизнесмена Свинарчука-Гладковского из серии "Библиотека начинающего коррупционера" - "Если у вас нету денег, но они вам очень нужны"...С предисловием Дениса Бигуса....
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А звідки Ху"ло знає шо Петрусь буде третім у списку в бюлітні?
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А у нього в Україні кротів повно, шпигують.
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чему возрадовался.кацапырло? Певний символ Коломойського, сокира Президента, передвиборний "Титанік". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5860ты и бюллетеня то длиннее пяти -шести кандидатов никогда не видал...даже при ельцине
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****** на зарплате Рыг с Вами, с тобой у меня один разговор-
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***
вы б вместо соли мне на рану
намазали клубничный джем
сгущенку мёд сироп варенье
но хрен
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И О ПРЕКРАСНОМ: НОВИНКИ ВЕСЕННЕГО КНИЖНОГО РЫНКАМЕМУАРНОЕ. ПОДАРОЧНЫЙ ДВУХТОМНИК - "ВОСПОМИНАНИЯ АРИСТОКРАТОВ":Том первый. Олег Гладковский "Как я был Свинарчуком"...Том второй. Олег Свинарчук "Как я был Гладковским"...С предисловием Петра Порошенко.Также читателям предлагается хит сезона от известного диетолога Гладковского-Свинарчука - "Как правильно не похудеть на госслужбе" и бестселлер от преуспевающего бизнесмена Свинарчука-Гладковского из серии "Библиотека начинающего коррупционера" - "Если у вас нету денег, но они вам очень нужны"...С предисловием Дениса Бигуса....
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Весна не переможе . Зима наступает же . Зуб даю .
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Як зрозуміти що Тимошенко бреше?- А дуже просто. У неї рот відкритий.
Некий символ Коломойского, топор Президента, предвыборный "Титаник". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5203
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на крысьме:Подвергшаяся репрессиям активистка из Ялты Лариса Китайская выехала из оккупации: "Я выехала неделю назад, после декриминализации моей статьи. С Крыма меня выпустили спокойно. Я думаю, что выпустили, потому что я им там мешаю. Там нет ни закона, ни прав, и там может быть все, что угодно. Думаю, что в Крым я больше не вернусь" https://ru.krymr.com/a/ukrainskaia-aktivistka-kutayskaia-vuehala-iz-kryma/29802906.html (фото и видео).
Оккупанты за февраль 2019 года вынесли приговоры еще семи крымчанам за отказ служить в армии международных преступников, оккупировавших Крым и часть Донецкой и Луганской областей Украины https://crimeahrg.org/v-krymu-za-mesyats-vynesli-7-novyh-prigovorov-za-otkaz-sluzhit-v-armii-rf/Коммуняки в Симферополе возложили цветы к мемориальной доске советскому диктатору Иосифу Сталину по случаю 66-й годовщины со дня его смерти. По оценкам правозащитного общества "Мемориал", около 30 лет занимающегося сбором архивных данных и воспоминаний, от репрессий в сталинское время непосредственно пострадали не менее 12,5 млн жителей СССР https://ru.krymr.com/a/news-krymskiye-kommunisti-pochtili-pamiat-sovetskogo-diktatora-stalina/29804470.htmlВ Севастополе в годовщину смерти Сталина коммуняки провели митинг с красными тряпками и портретами кровавого тирана. Ватники одаривали друг друга медалями и выкрикивали "служу советскому союзу". На шабаше рассказывали о том, каким "патриотом" был Сталин, и сожалели, что путин не такой https://ru.krymr.com/a/news-v-sevastopole-kommunisty-proveli-miting-pamyati-stalina/29804656.html

Люди, желающие вернуть сталинские времена, вызывают сильное желание позвонить санитарам.Оккупанты признали, что крымчан массово кормят плохим кормом. В молочной продукции уровень фальсификата достигает 30%, в сфере переработанных мясных продуктов - 80%. Просто вдумайтесь в эти цифры! https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1102876278598848517Рашист из Мурманска выяснил, кто виновен в уничтожении всего живого, и решил поделиться своими выводами с жителями Ялты: "Такое впечатление, СБУ начали через своих завербованных чиновников геноцид над природой Крыма". Рашист еще не знает, что все намного хуже - СБУ делает геноцид через своих агентов на ВСЕЙ территории Московии. СБУ непобедима https://twitter.com/KrimRt/status/1102855636684034049
Евпатория стонет: "Не хочу ныть, может, у меня окружение такое. Но у кого в городе ни спросишь, все стонут, что живется все тяжелее. Цены растут в разы быстрее, чем зарплаты. На нормальную работу в городе устроиться практически невозможно. И особо не видно перспектив. Может, кто-то напишет что-то хорошее?". Я напишу - скоро эта жуть мерзкая (родная гавань) закончится. И мы вернемся домой. И ныть будет некогда - будем жить! https://twitter.com/KrimRt/status/1102871206720614400 Жителям оккупированной Ялты решили напомнить, что они 5 лет живут в дерьме: "Как ялтинцы отметят первый юбилей Крымской весны? Полное расписание всех праздничных мероприятий! Сохраняй себе на стену, чтобы не потерять!". Комментарии не заставили себя ждать: "Спасибо, не надо", "Интересно, на кого это рассчитано?", "Пойду коммуналку заплачу, да посмотрю на колбасу в магазине, просто посмотрю, горошек понюхать дадут… Авось и оливье в голове представлю", "Во бред, лучше ямы во дворах залатайте - ноги сломать можно", "Небось, школьников загонят и бабки с флагами придут", "Какое счастье, приплыли, ну и что, что-нибудь изменилось после швартовки?", "Унылое говно", "Такой бред… начиная с 2014", "Как отметят предательство и собственный идиотизм?", "Людей в жопу загнали - нате вам праздники" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1102927217343037441 (скрин). Напомню, это уже не первый раз, когда жители бывшего "города счастья" высказывают свое мнение о грядущем "праздновании" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1097833766184210433 Симферополь. Новости для врачей больницы "Семашко". Персонал в новом корпусе будет состоять исключительно из понаехов. Местных будут сокращать либо предоставлять настолько урезанную ставку, в результате чего люди сами уволятся. А жаль, врачи там опытнейшие, помощниками работать не согласятся…
На фоне клинической смерти медицины Крыма (убита россией) увольняют педиатра из детской поликлиники в Евпатории. Местных просто вытесняют и все. Родители в шоке - собирают подписи в защиту своего доктора. Есть мнение, что врача уволили "по национальному признаку" - она крымская татарка https://twitter.com/KrimRt/status/1102915482003345408 Понаехавшая самка ихтамнета решила возмутиться, т.к. ежедневно чувствует на себе неприязнь со стороны местных жителей: "Хотелось бы обратиться ко всем «коренным» крымчанам. Гости Крыма - это в большинстве своём семьи военных, которые приехали на полуостров не по своей воле и многое отдали, чтобы побыстрее отсюда убраться и забыть эту неразвитую дыру с космическими ценами и отсутствием медицины. Мы-то уедем (надеюсь, скоро), а вам здесь жить! Зачем вы лупите такие цены на продукты и жильё? Вы же сами себя топите! Ещё умудряетесь возникать на приезжих, как будто это из-за нас здесь такой свинарник. ЭТОТ ПИСЕЦ УСТРОИЛИ ВЫ САМИ, а когда вы видите, как приезжие ахиревают от того, куда они попали, вы ещё и обижаетесь и посылаете всех домой! Да поверьте, мы спим и видим, как мы собираем вещи и навсегда валим из этой дыры, да только пока нет возможности!!! Начните уже заниматься полуостровом, нормализуйте цены, начните работать, лентяи!!!". Нацистке ответили: "Многие не могут найти достойную работу и более дешёвое жильё именно из-за приезжих", "(Понаех из Челябинска) А кто мешает взять и поднять жопку с дивана и научиться работать, как приезжие??? Ах, да, скоро сезон и можно будет опять ничего не делать и отпугивать туристов отвратительным сервисом и ценником!!!", "А не по вашему ТВ кричат, как в Крыму дешево и прекрасно отдыхать, и про то, что у нас хороший сервис? Работать, как приезжие, говоришь? Да наши работают лучше, чем приезжие! Вы просто наглее - быдлота, которая услышала, что «Крым наш» и решила вся щимануться сюда. Вас люди терпеть уже не могут. Уже дышать тяжело от вашей толпы! Вас тут не любят из-за того, что вы быдло наглое. Вот и все", "Едут в большинстве своем непрофессионалы, без знаний и умений, зато с завышенным самомнением", "Удивительно, но пока гости и их образ жизни не посетили полуостров, общее положение вещей было приятней, нежели по состоянию на сегодняшний день. Следовательно, существует прямая закономерность между присутствием гостей и стагнацией полуострова", "Нет уж, говорили, что Крым ваш, так что не возмущайся и плати налог", "Уж валите все назад, откуда прибыли. Вы приезжаете со своим менталитетом и со своим уставом к нам в Крым. Без вас лучше будет в Крыму", "Вместе с вами сюда прибыли такие отбросы, что мы в шоке" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1102925838817939456P.S. Одно сообщение из последнего пункта дайджеста решил вынести в постскриптум: "Большинство понаехов - это бескультурное, необразованное жлобье, с пренебрежением относящееся к крымчанам. Хамят, вежливости ноль. На работу берут понаеха, а не крымчанина. Местных выгоняют с работы, чтобы взять понаеха. В детский садик возьмут детей понаеха, а тебе скажут: к сожалению, для вашего ребёнка нет места в этом году, несмотря на то, что уже был зачислен. Заходишь в офис, а тебе очередной понаех говорит, что вас, крымчан, нужно выселить отсюда, а то вы все ненадёжные. Знаете, что, неуважаемые понаехи, я вам скажу: пиз*йте на х*й из Крыма. Вы здесь не нужны. Достали так, что ненавижу всех вас".КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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Я с Вами почти согласен, но смотрите глубже. Так Вяликий Сталин поступил с Донбассом, выселив коренное население, ввезя голодранцев из центральной раши для индустриализации. Вот и выстрелило через 90лет. Так же он поступил и с Крымом, выселив татар под видом предателей, заселив быдлом из раши. Менталитет передаётся через семью и если скопление жлобов в одном месте зашкалит, то и гонения на более умных будет жёстким. Что и происходит в Крыму. Вопрос - а неужели крымчане не видели туристов из россии до этого? Я в совковое время почти каждый год был в Планерском, Гурзуфе и наблюдал картину с "русским" быдлом. Так шо господа крымчане... Вот, не хочу выступать в качестве оракула, но ни Крым, ни донбасс уже Украине не нужен и вряд ли они будут востребованы как территории.
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Деградация карикатуристов похоже произошла...
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Бутусов:"Ну Петр Алексеевич,ну хоть одна карикатура на вас просто необходима!".. Петро:"Ну хорошо-давай ту которую я принёс,ну где я спасаю Украину из лап 2х главого орла?" Бутусов:"Не..Они и так уже подозревают, давайте вот эту,где вы воруете у своей страны и увозите всё в оффшоры?" Петро: "Ах ты с.ка проваславный!Ладно, давай вот эту-с надувным топором и не более!" Некий символ Коломойского, топор Президента, предвыборный "Титаник". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2909
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я за юмор, сатиру и карикатуры, но это прекрасно когда все остальное хорошо. дохихикаемся от крымнаша и лднр, до хУНР.
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Обратите внимание, НИ ОДНОЙ фотожабы на соевую свинью за обворовывание оборонки (уничтожения обороноспособности страны), на КС за легализацию воровства.... И это после зашкваров последних дней! Зато есть стандартные, всем надоевшие лживые фотожабы на оппозицию барыгам.....
Бутусов, а ты сам-то на кого работаешь? Не на кремль?
С выбором мы не ошибемся. В этот раз уж точно! Не боись!
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1724 гневных коммента - это по твоему мало ? !!!
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Свинорус, ты уже свой выбор сделал, поэтому молча соси у ***** и не отвлекайся.
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А ты нарисуй и пришли. Я когда-то прислал - опубликовали. Правда картинка чужая была.
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Ну, я вообщего-то не художник. Певний символ Коломойського, сокира Президента, передвиборний "Титанік". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5740 Хотя рисовать умею неплохо. Боюсь, что получится кустарно. Но наверняка же есть профи, которые рисуют правдивые карикатуры? В твиттере, к примеру, карикатур на барыг- ВАЛОМ! Хотя бы карикатура на соевый "рейтинг"- в предсмертном издыхании.))) Талантливо и реально смешно! Дело в другом. Дело в выбоке. Выбирается реально бездарная, лживая труха в стиле пропаганды *******!
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выбирается новость и под эту новость карикатура.

кто ж виноват, что петя ни зубы не раздаёт, ни вклады царя гороха не обещает вернуть ?
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Ага, значит, ты хочешь сказать, что "главная новость"- "зуб Зеленского", а не зашквары с оборонкой и КС, о которых уже неделю гудит вся Украина и весь Запад??? Певний символ Коломойського, сокира Президента, передвиборний "Титанік". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8326
Вот я о том и говорю, что выборка "новостей" какая-то странная (мягко говоря). Искусственно занижается значимость действительно важных новостей/событий, а внимание людей отвлекается/переключается на какую-то ничего не значащую муйню. Тоже предвыборная технология, вне всяких сомнений.
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я не знаю, какой там "запад" гудит,
скорее всего - это западное крыло Останкинской телебашни.

и какого хрена приписывать Порошенко то, что сделал не он, а какой-то сын какого-то партнера по бизнесу, я тоже не понимаю.

А вот зуб давал именно Вава.
Пока что это пик его политической деятельности.
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Ну понятно. Все западные СМИ-- "крыло Останкинской телебашни".
Не удивлен. Всё в стиле соево-кремлядской пропаганды.
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И да. Прежде чем писать муйню, поинтересуйся, КТО есть для Пепы этот "какой-то партнер по бизнесу", которого, кстати, именно он усадил на оборонку в РНБО!
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а где написано,шо запад гудит? Певний символ Коломойського, сокира Президента, передвиборний "Титанік". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2577може то в твоей голове ветер гуляет?
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так може обворовывания не было? Певний символ Коломойського, сокира Президента, передвиборний "Титанік". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6047или такие мысли в кацапскую голову не заходят априори?
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Скорее не в росийских - а в советских...
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в советских она не сможет,
а в россиянских запросто

она же не популистка какая-нибудь,
невыполнимого не обещает
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Коломойский, который правдами и неправдами профинансировал добробаты и защитил страну от расползания "русского мира" в полуизгнании или полуэмиграции + отжатый Приват. У Ахметова, прогудевшего Донбасс, РОТТЕРДАМ + и прочие ништяки вместе с П.А. и Медведчуком. Каким нужно быть наивным, чтобы еще сомневаться в том, кто такой ПОП и о чем он договаривался в 14г. с Фирташем.
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тільки потім хотів кинути всіх вкладників Привата.
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У вас еще до сих пор не выветрился с головы этом миф? Коломойский начал грабить Украину - Рейдерский захват Укртранснефти и одесского НПЗ, Воровство миллиардов денег вкладчиков Привата и вывод их на разные счета, в том числе и на счета Зеленского. Реализация топлива армии по цене в 2 раза выше рыночных. Кидалово на обещании выплачивать премии за захваченное оружие и техники. Постирайте мозги от старых и уже вонючих фейков.
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Вот хоть лопни, ******, а у народа по отношению к Коломойскому - БЛАГОДАРНОСТЬ за удержание Днепра в самые опасные для страны дни. Да, Коломойский олигарх. НО он в свое время предлагал, чтобы ВСЕ олигархи вернули государству деньги, которые были заработаны ними, к примеру, на приватизации гос.предприятий за бесценок. После чего предлагал начать всё с нуля и делать бизнес ЧЕСТНО. Но это предложение не нашло поддержки ни у соевой ср@ки, ни у рыжего гудка! Так что не свисти про Коломойского!
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Максим, простите великодушно за мой наивный вопрос - а кто такие "соевая ср@ка" и "рыжий гудок".
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он тебе не ответит, т.к. у него рот занят ********** ****.
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Не истери, соя.)) Соси леденец. Пока дают. Совсем немного времени осталось....))
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Зачем оно вам СЕЙЧАС, если за 5 (!!!) лет вы не потрудились этого узнать? Не напрягайтесь, отдыхайте дальше.)
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трудяга ,мля...свои 30 сребренников полюбому из пасти куратора вытащишь Певний символ Коломойського, сокира Президента, передвиборний "Титанік". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5851
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А сопли с носа терпилы, которого он дергал за нос- для кого?
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Сироїд: «В Україні діє злочинне угрупування під керівництвом Президента, яке наживається на оборонному бюджеті»
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажНекий символ Коломойского, топор Президента, предвыборный "Титаник". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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