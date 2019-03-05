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Все про:БТИ (29) взятка (4402) Николаевская область (833)

 Чиновник БТИ попался на требовании взятки 100 тысяч в Николаевской области, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно со следователями полиции и под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили на взятке директора междугородного бюро технической инвентаризации одного из районов Николаевщины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении гооврится: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник, по предварительному сговору с другими чиновниками горсовета, требовал у местного предпринимателя более ста тысяч гривен за не создание искусственных препятствий для установления в районном центре рекламных конструкций.

Правоохранители задержали чиновника в рабочем кабинете во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия по установлению и привлечению к ответственности всех чиновников, причастных к противоправной деятельности".

Также смотрите: Сотрудница БТИ задержана во Львове на взятке 1,5 тыс. долл., - СБУ. ФОТОрепортаж

Чиновник БТИ попался на требовании взятки 100 тысяч в Николаевской области, - СБУ 01
Чиновник БТИ попался на требовании взятки 100 тысяч в Николаевской области, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3115074
 
   
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Єто разве бакшиш? К тому же незаконное обогощение разрешили судом
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То если не поймали, а тут поймали, выйдет под залог.
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