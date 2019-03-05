 Все подразделения и дополнительные резервы: безопасность на выборах будут охранять более 131 тысячи силовиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил во время учений на полигоне Нацгвардии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"При выборе будут привлечены абсолютно все подразделения МВД и дополнительные резервы. Мы должны задействовать полностью весь потенциал системы МВД для обеспечения правопорядка. Кроме того, мы создаем резервы за счет учебных заведений. Около пяти тысяч курсантов и преподавателей будут привлечены для обеспечения общественной безопасности. Созданы также резервы за счет аппаратов Национальной полиции и других подразделений", – сказал Сергей Яровой.

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Всего для обеспечения безопасности и порядков в день голосования будут задействованы 131 545 человек личного состава. Из них Нацполиция – 69230 правоохранителей, Госпогранслужба – 8133 служащих, Нацгвардия – 7688 бойцов, ГСЧС – 39361 спасатель, Государственная миграционная служба – 1857 работников и 5276 человек из вузов со специфическими условиями обучения.

Глава Нацполиции Сергей Князев добавил, что сейчас все подразделения практически отрабатывают действия в нештатных ситуациях во время избирательного процесса.

"Мы имеем ряд проблем, которые технически должны согласоваться с коллегами из других подразделений", – сказал глава Нацполиции.

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В рамках учений полицейские, гвардейцы и спасатели отработали совместные действия при обнаружении различных нарушений во время выборов. В частности, действия работников различных ведомств при обнаружении фактов подкупа избирателей, повреждения бюллетеней, а также реагирования на различные нештатные ситуации.















