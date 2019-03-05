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 Все подразделения и дополнительные резервы: безопасность на выборах будут охранять более 131 тысячи силовиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обеспечивать правопорядок во время выборов будут более 131 тысячи правоохранителей. В этот день привлекут пожарных, курсантов, преподавателей и сотрудников аппарата Нацполиции.

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил во время учений на полигоне Нацгвардии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникации МВД.

"При выборе будут привлечены абсолютно все подразделения МВД и дополнительные резервы. Мы должны задействовать полностью весь потенциал системы МВД для обеспечения правопорядка. Кроме того, мы создаем резервы за счет учебных заведений. Около пяти тысяч курсантов и преподавателей будут привлечены для обеспечения общественной безопасности. Созданы также резервы за счет аппаратов Национальной полиции и других подразделений", – сказал Сергей Яровой.

Все подразделения и дополнительные резервы: безопасность на выборах будут охранять более 131 тысячи силовиков 01

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Всего для обеспечения безопасности и порядков в день голосования будут задействованы 131 545 человек личного состава. Из них Нацполиция – 69230 правоохранителей, Госпогранслужба – 8133 служащих, Нацгвардия – 7688 бойцов, ГСЧС – 39361 спасатель, Государственная миграционная служба – 1857 работников и 5276 человек из вузов со специфическими условиями обучения.

Все подразделения и дополнительные резервы: безопасность на выборах будут охранять более 131 тысячи силовиков 02

Глава Нацполиции Сергей Князев добавил, что сейчас все подразделения практически отрабатывают действия в нештатных ситуациях во время избирательного процесса.

"Мы имеем ряд проблем, которые технически должны согласоваться с коллегами из других подразделений", – сказал глава Нацполиции.

Все подразделения и дополнительные резервы: безопасность на выборах будут охранять более 131 тысячи силовиков 03

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В рамках учений полицейские, гвардейцы и спасатели отработали совместные действия при обнаружении различных нарушений во время выборов. В частности, действия работников различных ведомств при обнаружении фактов подкупа избирателей, повреждения бюллетеней, а также реагирования на различные нештатные ситуации.

Все подразделения и дополнительные резервы: безопасность на выборах будут охранять более 131 тысячи силовиков 04
Все подразделения и дополнительные резервы: безопасность на выборах будут охранять более 131 тысячи силовиков 05
Все подразделения и дополнительные резервы: безопасность на выборах будут охранять более 131 тысячи силовиков 06
Все подразделения и дополнительные резервы: безопасность на выборах будут охранять более 131 тысячи силовиков 07
Все подразделения и дополнительные резервы: безопасность на выборах будут охранять более 131 тысячи силовиков 08


Источник: https://censor.net.ua/p3115068
 
 
 Топ комментарии
 
131 тисяча,таким кодлом можно не тільки Донбас,а і Крим визволити,а вони будуть під ізберкомами кришувати підрахуйство.
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Перегрызет браслет, нужно ему рассказать, что встреча с народом, он привык в клетке, а вокруг народ. Можно еще будет и билеты продавать.
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Вот выберем Порошенко президентом и заживем по-новому, не то что сейчас...
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131 тисяча,таким кодлом можно не тільки Донбас,а і Крим визволити,а вони будуть під ізберкомами кришувати підрахуйство.
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Ещё пол Ростовской Белгородской и Краснодарской освободить
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На наші вибори кремль мобілізував усю 5-у колонну і спецоперації. Вся політика плєшивого КГБ-шніка - суцільні спецопераці.
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угу ... і найвдаліша з них - вибори "однотурового" !
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GSN- думайте что пишите...

Как вы это себе представляете?
Электронного браслета на ногу будет вполне достаточно....
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Перегрызет браслет, нужно ему рассказать, что встреча с народом, он привык в клетке, а вокруг народ. Можно еще будет и билеты продавать.
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Україна - найбідніша країна Європи. Отже, має найгірший уряд. Іще - бідний бо дурний. Логічно. Хто буде голосувати за дурня?
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Вот выберем Порошенко президентом и заживем по-новому, не то что сейчас...
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що може бути гірше за "життя по новому" ?
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Інколи нагадування можуть бути корисними...

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добре , що і закон не знадобився - чарівне бабло і ТБ і так зробили свою справу ...
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Та ви тільки погляньте, хто виступив з цією петріотичною ініціативою! Американські розвідкники тепер кажуть, що то кремль відпрацьовував технологію втручання у вибори Трампа...
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У семи няньок дитя без ока.
Дай Бог, щоб я помилився, та схоже, саме так буде з нашими виборами.
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кого хотите выбирайте, без бузы тока - не время ....
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Цензор.НЕТФотоОбществоВсе подразделения и дополнительные резервы: безопасность на выборах будут охранять более 131 тысячи силовиков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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