 Пристегивайся. Живи: в Новой Зеландии выжившие в ДТП рассказали о пользе ремня безопасности. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт данного социального проекта.
Основная идея - напомнить водителям и пассажирам, насколько важно во время поездки в автомобиле пристегиваться.
Участники проекта - реальные люди, которые попали в ДТП и выжили благодаря ремню безопасности. Каждый из них рассказывает свое историю, а травмы на их теле были воссозданы профессиональными гримерами.
Есть как риск погибнуть от непристегивания так и наоборот, я сторонник того, что это твоя жизнь и ты сам должен решать как именно ею рисковать и рисковать ли вообще.
Лично я пристегиваюсь всегда
Повторяю пристегнут или не пристегнут это личное дело водителя, и не больше.
Вообще риторика у тебя какая то отбитая и пишу я это всё не для тебя, а для остальных посетителей.
Но 90% только лобовое ...