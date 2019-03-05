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 Общество, За рубежом
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 Пристегивайся. Живи: в Новой Зеландии выжившие в ДТП рассказали о пользе ремня безопасности. ФОТО

Национальное транспортное агентство Новой Зeландии проводит социальную рекламную кампанию с реальными участниками ДТП, которые выжили благодаря пристегнутому ремню.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт данного социального проекта.

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Основная идея - напомнить водителям и пассажирам, насколько важно во время поездки в автомобиле пристегиваться.

Участники проекта - реальные люди, которые попали в ДТП и выжили благодаря ремню безопасности. Каждый из них рассказывает свое историю, а травмы на их теле были воссозданы профессиональными гримерами.

Пристегивайся. Живи: в Новой Зеландии выжившие в ДТП рассказали о пользе ремня безопасности 01
Пристегивайся. Живи: в Новой Зеландии выжившие в ДТП рассказали о пользе ремня безопасности 02
Пристегивайся. Живи: в Новой Зеландии выжившие в ДТП рассказали о пользе ремня безопасности 03
Пристегивайся. Живи: в Новой Зеландии выжившие в ДТП рассказали о пользе ремня безопасности 04

Источник: https://censor.net.ua/p3115038
 
   
 Топ комментарии
 
- Уважаемые пассажиры. Командир корабля и экипаж приветствуют вас на борту нашего авиалайнера. Просьба ко всем, пристегнуть привязные ремни, потому что в прошлый раз, когда ляпнулись, тех кто был не пристегнут так по стенкам и размазало, а те, кто был пристегнут - сидели, как живые.
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В бельгии когда-то (давно) видел на дороге полицейских рядов с машиной, закреплённой на горизонтальной штанге, машина могла вращаться вокруг своей оси. Кого ловили без ремня, предлагали на выбор: штраф или садись в эту машину без ремня и тебя несколько раз провернут, чтобы почувствовал, как это, когда машина кувыркается, а ты не пристёгнут.
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Допустим реальные только что это доказывает, ведь те кто погибли из за того что были пристегнуты (а такие есть) не выступят с аналогичной акцией.
Есть как риск погибнуть от непристегивания так и наоборот, я сторонник того, что это твоя жизнь и ты сам должен решать как именно ею рисковать и рисковать ли вообще.
Лично я пристегиваюсь всегда
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З власного досвіду - не дуже приємні відчуття коли з власного лоба виколупуєш шматочки лобового скла.
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Спорная реклама-- у нас бус улетел с дороги в Польше и ударился правой пассажирской стороной в дерево !!! От места пассажира неосталось ничего он вылетел в окно поломал кучу костей но остался жив . Полиция сказала был бы пристегнут труп 100 процентов !!!
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Пасок безпеки не дає 100% гарантії, він лише збільшує шанси залишитися в живих.
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В строго определенных ситуациях, в остальных ситуациях он увеличивает шансы погибнуть
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- Уважаемые пассажиры. Командир корабля и экипаж приветствуют вас на борту нашего авиалайнера. Просьба ко всем, пристегнуть привязные ремни, потому что в прошлый раз, когда ляпнулись, тех кто был не пристегнут так по стенкам и размазало, а те, кто был пристегнут - сидели, как живые.
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В бельгии когда-то (давно) видел на дороге полицейских рядов с машиной, закреплённой на горизонтальной штанге, машина могла вращаться вокруг своей оси. Кого ловили без ремня, предлагали на выбор: штраф или садись в эту машину без ремня и тебя несколько раз провернут, чтобы почувствовал, как это, когда машина кувыркается, а ты не пристёгнут.
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в отличии от нвой зеландии напомню, что непристегнутый ремень в украине это кормушка для конченой гайшной быдломусорвы. и все попытки оправдаль штраф за ремень это только очередная попытка мыролюбного реформизма.
Повторяю пристегнут или не пристегнут это личное дело водителя, и не больше.
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Непристегнутый ремень - это кормушка для врачей и похоронного бизнеса... Пристібайся. Живи: у Новій Зеландії ті, хто вижили в ДТП, розповіли про користь ременя безпеки - Цензор.НЕТ 72
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Нет. Без ремня при ударе ты гарантированно теряешь управление авто на какое то время или с концами, с ремнём ты имеешь шанс сохранить частичную управляемость. Для примера ты имеешь шанс после удара выжать тормоз и не вылететь на тротуар в толпу пешеходов. И неважно, кто в ударе был виноват.

Вообще риторика у тебя какая то отбитая и пишу я это всё не для тебя, а для остальных посетителей.
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А чого лише в Україні (з великої літери)? В знаєте такі країни, де це виключно особиста справа?
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Это станет личным делом, если законодательно изменить ответственность за травмы для не пристегнутого. Не пристегнутый сам отвечает за свое здоровье и жизнь, вот тогда да, это его личное дело будет
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три пассажира и один водитель.. судя по следу от ремня..
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нет. все четыре по виду инъекционные наркоманы, водителей там не замечено.
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Участники проекта - реальные люди, которые попали в ДТП и выжили благодаря ремню безопасности. Пристібайся. Живи: у Новій Зеландії ті, хто вижили в ДТП, розповіли про користь ременя безпеки - Цензор.НЕТ 4297 Пристібайся. Живи: у Новій Зеландії ті, хто вижили в ДТП, розповіли про користь ременя безпеки - Цензор.НЕТ 4297 Пристібайся. Живи: у Новій Зеландії ті, хто вижили в ДТП, розповіли про користь ременя безпеки - Цензор.НЕТ 4297
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net, tam levostaroneje dviženije Пристібайся. Живи: у Новій Зеландії ті, хто вижили в ДТП, розповіли про користь ременя безпеки - Цензор.НЕТ 3061 - три водителя и один пассажир Пристібайся. Живи: у Новій Зеландії ті, хто вижили в ДТП, розповіли про користь ременя безпеки - Цензор.НЕТ 6552
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Там, походу, левостороннее движение на английский манер. Так что пассажиром был разве что стремный тип с последней фотки.
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так то в новой зеландии. там дороги есть.
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если там есть дороги, значит туда нужно отправлять дурачка еменьяна для потужного ремонта. чтобы он там их мыролюбно отреформировал.
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Если судить по логике то такие полосатые синяки могли статься только в одном случае... это лобовое столкновение или падение авто с обрыва строго торцом капота в землю.
Но 90% только лобовое ...
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Цензор.НЕТФотоОбществоПристегивайся. Живи: в Новой Зеландии выжившие в ДТП рассказали о пользе ремня безопасности. ФОТО
 
 
 
 
 
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