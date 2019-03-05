 Пристегивайся. Живи: в Новой Зеландии выжившие в ДТП рассказали о пользе ремня безопасности. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт данного социального проекта.

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Основная идея - напомнить водителям и пассажирам, насколько важно во время поездки в автомобиле пристегиваться.

Участники проекта - реальные люди, которые попали в ДТП и выжили благодаря ремню безопасности. Каждый из них рассказывает свое историю, а травмы на их теле были воссозданы профессиональными гримерами.







