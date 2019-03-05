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 Происшествия, Киевские новости
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 Мужчину застрелили в салоне "Мерседеса" в Киеве, убийца скрылся. ФОТО

В Днепровском районе Киева неизвестный совершил убийство мужчины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Погибшего с огнестрельным ранением обнаружили в салоне "Мерседеса" на улице Флоренции.

На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи.

Отмечается, что киевские правоохранители около 11:15 получили сообщение, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома, раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный и скрылся во дворы.

На месте происшествия в салоне иномарки правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительной информации, пострадавший – местный житель, 1960 года рождения.

Мужчину застрелили в салоне Мерседеса в Киеве, убийца скрылся 01
Мужчину застрелили в салоне Мерседеса в Киеве, убийца скрылся 02

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Проводятся неотложные следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3114997
 
 
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Шерше ля фам . Любовница застрелила, за то что изменял ей с женой.
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