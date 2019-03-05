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 Происшествия, Киевские новости
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 Мужчину застрелили в салоне "Мерседеса" в Киеве, одетый в полицейскую форму убийца скрылся. ФОТО (обновлено)

В Днепровском районе Киева неизвестный совершил убийство мужчины.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

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Погибшего с огнестрельным ранением обнаружили в салоне "Мерседеса" на улице Флоренции.

На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативные группы районного и Главного управлений полиции, кинологи.

Отмечается, что киевские правоохранители около 11:15 получили сообщение, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома, раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный и скрылся во дворах.

На месте происшествия в салоне иномарки правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. По предварительной информации, пострадавший – местный житель, 1960 года рождения.

Мужчину застрелили в салоне Мерседеса в Киеве, одетый в полицейскую форму убийца скрылся 01
Мужчину застрелили в салоне Мерседеса в Киеве, одетый в полицейскую форму убийца скрылся 02

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Проводятся неотложные следственные действия.

Как позже сообщил "Информатор", стрелявший, по данным полиции, был одет в полицейскую форму с шевроном с тремя звездами на груди.

По данным свидетелей, он был невысокого роста, с темными коротко стриженными волосами. Одет был в бушлат, похожий на полицейский.

Источник: https://censor.net.ua/p3114997
 
 
 Топ комментарии
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а може це сам мажор свинарчуковсий застрелен?
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Переселенці з Донбасу вбивають киян. Звичаї такі у них.
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Шерше ля фам . Любовница застрелила, за то что изменял ей с женой.
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Бандитизм и коррупция практически уничтоженны -- а это остаточные явления Мужчину застрелили в салоне "Мерседеса" в Киеве, убийца скрылся - Цензор.НЕТ 2148
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60 года. Это где- то 58 лет. В мерседесе s класса. 100% заказуха. Причина - деньги, бизнес. Осталось только фамилию услышать
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Шисятого года? Значит дряхлый дидуган, который должен нянчится с внуками. Любой диабетик скажет
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Та вы шо? Много товарищей мужа около 50 только стали папами повторно или впервые. То есть в 58- это молодые отцы))
Какие там дидуганы?
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Ну вы даёте, Татьяна! Это был намек на одну женщину, которую порохоботва с утра до ночи поливает помоями за ее возраст
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тут один її адепт взагалі дописався до того, що вОна невинна, а звідки у неї дочка пояснити не зміг, але й справід нехай би внучку гляділа.
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Цей Stuart Pearce, якийсь "хілєнькій". Мені 72, їжджу на Мерсі(правда на М124 1995р) з двигуном 3,2 від "кубіка". Після тюнінгу показав на стенді 374 к.с.(молодь, це 375к.с без турбо, погладив ногою педаль і поїхали) Кожен день намотую по місту до 100 км(моя дружина має багато коліжанок і любить їх відвідувати). Ще є правнуки, але їх няньчать сини і невістки. Маю кілька грядок і пасіку(20 сімей, вийшли з зими здові) та 12 кущів районованого кабарне. Вже давно п'ю тільки 2-4 річне вино. Було б все добре, якби "злі кроти" не псували настрою.
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тупий кріт, скаржиться, що його шахту закрили, то він від злості тут біситься, мабуть платять більше ніж на шахті, бо на іншу не хоче.
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Вы просто красавчик ))Здоров'я вам та вашій дружині!!
Просто обожнюю людей , які живуть повним життям.
Які більш молоді іноді, чим та сама молодь, яка іноді вбиває життя біля телефону((
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Недумаю что такой серьезный человек впустил в машину прохошего заказного убийцу-- кто то со своих знкомых так сказать друзей товарищей !!!(припаркованном во дворе дома, раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный) Мужчину застрелили в салоне "Мерседеса" в Киеве, убийца скрылся - Цензор.НЕТ 6318
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якщо закони не діють, якщо закони буржуї пишуть під себе - то такі події цілком логічний результат.....Нас буржуї кидають у прірву беззаконня
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ви дуже здивуєтеся, але вони дуже сильно волають за захистом Закону
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да...были люди в наше время. Сами себе в голову по два раза стреляли.
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почему не сообщить личность погибшего ??? постоянные шифры.. КОГДА УЖЕ РАДУ РАССТРЕЛИВАТЬ НАЧНУТ ???
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Люди ************, это убийство не связано с политикой, просто мужика замочил криминал ибо такая обстановка с уголовным кодексом и работой полиции, что осуществить убийство легко и порешать с человеком навсегда. Люди добрые, прошу вас не думайте о маскалях, от них защищают бойцы ВСУ, а от криминала вас не защитит ни кто.
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убитым, является собственник ювелирного завода "Агат" Сергей Киселев...
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Учитесь студенты у Шрека Баблоката!
Вот, подана информация без кипиша, без привычного вам галдежа о свиноклоунах и.т.д.
И впреть, не надо "бе бе бе бе".
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Підходить під Матіоса, низенький, лисий і в бушлаті, точно він.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМужчину застрелили в салоне "Мерседеса" в Киеве, одетый в полицейскую форму убийца скрылся. ФОТО (обновлено)
 
 
 
 
 
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