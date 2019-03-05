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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Мы не можем предоставить информацию о ценах на конкретные приборы: она конфиденциальная, - "Укроборонпром" о расследовании хищений в оборонке. ФОТО

В "Укроборонпроме" заявили, что не будут называть цены на конкретные приборы или детали, которые были закуплены для ремонта двух самолетов Ан-26, потому что это конфиденциальная информация.

Об этом сказал в ответ на вопрос журналистов во время пресс-конференции первый заместитель гендиректора ГК "Укроборонпром" Сергей Омельченко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Информация о ценах на конкретные приборы не может быть предоставлена, поскольку это конфиденциальная информация", - сказал Омельченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" о третьей части расследования "Наші гроші": Содержит манипуляцию и заангажированность, нет понимания формирования таможенной стоимости

Мы не можем предоставить информацию о ценах на конкретные приборы: она конфиденциальная, - Укроборонпром о расследовании хищений в оборонке 01

Он отметил, что главным предметом соглашения "Укроборонпрома" был капитальный ремонт двух самолетов Ан-26, где были оценена не только закупка деталей, а также работы.

Ранее представители "Укроборонпрома" отметили, что общая стоимость контракта составила около $6 млн.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Источник: https://censor.net.ua/p3114980
 
 
 Топ комментарии
 
Сколько мы крадём,мы вам не скажем,это государственная тайна!
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а як же)))
там конхфеденційна) сума, що йде на карман "керівникам" Мы не можем предоставить информацию о ценах на конкретные приборы: она конфиденциальная, - "Укроборонпром" о расследовании хищений в оборонке - Цензор.НЕТ 7475
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ето частная лавочка барыг или государственный концерн принадлежащий Украине?
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а як же)))
там конхфеденційна) сума, що йде на карман "керівникам"
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Мы охренеем когда при новой власти рассекретят цены на закупки для армии . Что-то мне подсказывает что таких "свинарчуков", ворующих миллионами - там десятки если не сотни . Поэтому они так тщательно скрывают все цены на закупках для армии . Ну до 31-го осталось совсем немного - думаем за кого голосовать .
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Максимум шо ви побачите, це жменька золотого пилу в очі.
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ето частная лавочка барыг или государственный концерн принадлежащий Украине?
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Большой секрет для маленькой, для маленькой такой компании, огромный такой секрет.(с)
Из мультфильма. 😁
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Тогда "Отрубить руки" - конфиденциально, лучше головы.
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Порошенко конфіденціально повідрубував руки. Настільки конфіденціально, що цього ніхто й помітити не може.
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Сколько мы крадём,мы вам не скажем,это государственная тайна!
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Интересно. Отмена закона о незаконном обогащении и эта вся история с расследованием Смех как-то связаны между собой? Или просто совпадение?
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если что-то случается, то кому-то это нужно Мы не можем предоставить информацию о ценах на конкретные приборы: она конфиденциальная, - "Укроборонпром" о расследовании хищений в оборонке - Цензор.НЕТ 7656
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Для дискредитации перед выборами в самый раз.
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дискредитировать полностью дискредитированного не имеет смысла
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це одна з хформ) амністії від папа, щоби чинуши були прив'язані до корита!
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Отмена закона про незаконное обогащение это комплексная коррупционная схема - отмазать всех воров за время президентства Порошенко.
А расследование Бигуса просто показывает конкретного такого вора из тысячи других.
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С одной стороны правы, но с другой стороны заказ уже выполнен и цена на приборы совсем не раскрывает коммерческой тайны общей суммы заказа по ремонту. Так что есть лукавство.
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Ух-ти .... Невже Укроборонпром - "частная" компанія ...?
Що ціни- то є приватна інформація...?
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тупые зрадофилы не понимают, что этот бигус обыкновенная подстилка *****!!!
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"Нынешняя власть вынуждена воровать, дабы противостоять атаке путинско-олигархических информационных войск", - Волох.
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зачем нам цены???, достаточно доказать коррупционные действия в фирмах-прокладках
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...тоді Bihus.info був правий,ви мародери...
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Они просто кладут БОЛТ на народ...
Вообще обнаглели от безнаказанности...
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Тупее отмазки придумать мародерам было сложно?! ...Сушите сухари!!!
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Это старый прибор снятый с самолета, то есть - металлолом.
дон_басс - это диагноз?
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Так и 80 баксов не миллионы, усек подсвинок?
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Цікаво, якщо тобі вставити 1000 таких приладів, ти полетиш? ))))
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а ты думаешь кацапы прислали что-то другое? Главное тут не высотомер а бабло которое украдено, а сам прибор лишь буквы в накладной.
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Конфіденційна ціна? А якщо погуглити? Переконаний, що практично на все можна знайти ціну. Витрати засекретили від свого народу. Винятково від народу. Обурює те, що людей вважають за дурників. Не всі, так, як свинарчук повилазили з базару.
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У нас 90% засекреченных тендеров накрутка от 200 до 2500% за единицу. Пробовали на такие тендеры в гос структуры зайти, суммы отката от оборота 40-80%. Послали всех пешим ходом. Еще б проверить структуры Нак нафтогаза и УкрГазДобыча. Там тоже золотое дно для коррупции.
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Ну правильно, для лохов - новые цены, тарифы, военный сбор и гривны через смс-ки. Фсе на армию.
Для пацанов - бюджетное корыто с секретными тратами. Атопутиннападэ.
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Хто б cумнівався: злодійство одвіку є конфіденційним - аж до судового вироку.
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Змінити їх на тих хто може сказати вартість, причому терміново, а то, знаєте, безвіз.....
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Не, а рожи с пузами ты видел, у этих, плеать, красных директоров? Там за одну харю к стенке ставить нужно, без суда и следствия.
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У Вас дані устаріли, червоні директора вже давно на пенсії, це свої, "виховані" в наш час...
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Точно такая же ситуация и в остальных конторах госсектора украинской экономики. Коррупция уже давно приобрела системный характер и бороться с ней нужно тоже системно.

Гриценко на царство! А можно и Юлю. Пусть устроят шухер, завоевывая доверие народа.
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У Пентагона и оборонки штатов открытые данные по контрактам, вплоть до цен на поставку стульчаков на унитазы.
А укроборонпром самый умный и секретный...
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Ну да.....
Только вы лохи украинский народ - деньги нам дайте, а куда мы их потратим - не ваше дело!
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Ну да... Конфиденциальная цена на конфиденциальные приборы конфиденциальными лицами...
И информация об этом тоже конфиденциальная. Даже и возразить нечего... Ми не можемо надати інформації про ціни на конкретні прилади: вона конфіденційна, - "Укроборонпром" про розслідування розкрадань в оборонці - Цензор.НЕТ 1846
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Народ, если Пэдрило выиграет Bihus.info всем составом сядет или с мешками на башке в Европу...надо спасать!!!
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если б через тендер,да через ,,прозоро",то какая в дупу конфиденциальность?
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Вот на этой веселой ноте и заканчивается предвыборная компания нашего президента. Уря, товарищи! Уря!
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Это гениально! Ну это же просто сказка, на таможне при требовании растаможке говорить что цена "она конфиденциальная", и все по закону!
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барыжно-порошенковское ворье отморозилось полностью
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Красавцы ,вот вам и вся "жизнь по новому"все мощные реформы ,"прозоро" и прочая лабуда.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМы не можем предоставить информацию о ценах на конкретные приборы: она конфиденциальная, - "Укроборонпром" о расследовании хищений в оборонке. ФОТО
 
 
 
 
 
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