 Мы не можем предоставить информацию о ценах на конкретные приборы: она конфиденциальная, - "Укроборонпром" о расследовании хищений в оборонке. ФОТО

Об этом сказал в ответ на вопрос журналистов во время пресс-конференции первый заместитель гендиректора ГК "Укроборонпром" Сергей Омельченко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Информация о ценах на конкретные приборы не может быть предоставлена, поскольку это конфиденциальная информация", - сказал Омельченко.
Он отметил, что главным предметом соглашения "Укроборонпрома" был капитальный ремонт двух самолетов Ан-26, где были оценена не только закупка деталей, а также работы.
Ранее представители "Укроборонпрома" отметили, что общая стоимость контракта составила около $6 млн.
Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.
Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.
Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.
Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.
4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.
там конхфеденційна) сума, що йде на карман "керівникам"
Из мультфильма. 😁
А расследование Бигуса просто показывает конкретного такого вора из тысячи других.
Що ціни- то є приватна інформація...?
Вообще обнаглели от безнаказанности...
дон_басс - это диагноз?
Для пацанов - бюджетное корыто с секретными тратами. Атопутиннападэ.
Гриценко на царство! А можно и Юлю. Пусть устроят шухер, завоевывая доверие народа.
А укроборонпром самый умный и секретный...
Только вы лохи украинский народ - деньги нам дайте, а куда мы их потратим - не ваше дело!
И информация об этом тоже конфиденциальная. Даже и возразить нечего...