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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Два сотрудника патрульной полиции Киева задержаны за взятку почти в 10 тыс. грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Двух столичных полицейских уличили во взяточничестве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба прокуратура города Киева.

"Под процессуальным руководством прокуратуры города Киева следователями СБ Украины в г. Киеве и Киевской области совместно с КМУ ДВБ ЧП Украины задержаны с поличным два сотрудника патрульной полиции, которые получили неправомерную выгоду за непривлечение водителя к административной ответственности за управление в нетрезвом состоянии", - сказано в сообщении.

Отмечается, что ходе проведения следственных действий неправомерные действия женщины-полицейского и ее напарника были задокументированы.

Два сотрудника патрульной полиции Киева задержаны за взятку почти в 10 тыс. грн, - прокуратура 01

"В дальнейшем по результатам проведенных обысков у фигурантов изъяли предмет неправомерной выгоды, а именно денежные средства в сумме 9900 грн.", - добавили в ведомстве.

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Сейчас обоих полицейских задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Два сотрудника патрульной полиции Киева задержаны за взятку почти в 10 тыс. грн, - прокуратура 02
Фото: прокуратура/Facebook

Готовится сообщение им о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения.

Два сотрудника патрульной полиции Киева задержаны за взятку почти в 10 тыс. грн, - прокуратура 03

Источник: https://censor.net.ua/p3114954
 
 
 Топ комментарии
 
Рюкзаку некогда смотреть за подчиненными, он выборами занят Два сотрудника патрульной полиции Киева задержаны за взятку почти в 10 тыс. грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6524
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так может им тоже захотелось хатынку в Италии, как у министра. Непреложное армейское правило - бери пример с командира Двох співробітників патрульної поліції Києва затримано за хабар майже в 10 тис. грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1200
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Можливо. За зарплату у 8-10 тисяч, які їм платять патріотом залишатися ще можна, а ось чоловіком та батьком нереально.
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Значит не первый раз промышляла эта парочка,был сигнал и их накрыли
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Рюкзаку некогда смотреть за подчиненными, он выборами занят
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Отпустить под залог 3 гривни. соотношение с Насировым.
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А як гарно все починалося - очі світилися патріотизмом та бажанням безкорисно побороти всю злочинність. А скільки було лементу та нарікань (обгрунтованих) з боку нових на адресу старих. І що маємо? Обличчя у патрульної служби нові, а звички старі.
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так может им тоже захотелось хатынку в Италии, как у министра. Непреложное армейское правило - бери пример с командира
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Можливо. За зарплату у 8-10 тисяч, які їм платять патріотом залишатися ще можна, а ось чоловіком та батьком нереально.
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раз такое дело, надо идти работать водителем троллейбуса, а не по принципу - дали палку, крутись. А что до зарплаты, то и ее можно повысить. Если, конечно, сынок не будет торговать рюкзаками втридорога Двох співробітників патрульної поліції Києва затримано за хабар майже в 10 тис. грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7029
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Новие более продвинутие- у них есть "откалиброванний" в нужную сторону драгер.Пили ви, не пили ,єто уже не имеет значения - звучит сакральное : "Шо делать будем братела?"
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"Реформированные" полицаи - реформированный размер взяток...
"Жити по-новому" не запретишь )))
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так кто ж Рюкзаку запретит "Жити по-новому"? Двох співробітників патрульної поліції Києва затримано за хабар майже в 10 тис. грн, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7757
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Такого лайна Аваков і його подельніки наплодили безліч. 90 % в Патрульній поліції це хабарники, подонки, садисти, шахраї, вбивці. Керівництво покриває злочини і правопорушення тому результат не ' дивним. За 5 років реформи МВС здобули лайно тільки на приусах і новій формі.
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ведь вы обещали им повысить зарплату
где деньги?
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Їм говна на лопату а не підвищення з/п. Все одно будуть брати хабар.
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никогда такого не было и вот опять
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Ой Зозуле, Зозуленько, це ж твої діти, керувати зозульчатами - не на стакані сидіти. Нажаль, новій поліції далеко по професійності до старої, а по хабарам - теж саме.
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Так бандиты направили в новую полицию десятки тысяч гопников ,какая реформа !
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Пішли хлопи мєлочь по карманах тирить.А за таке доведеться сидіти.Якби накрали сотнями мільйонів--теж сиділи б.Тільки в міністерських кріслах.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДва сотрудника патрульной полиции Киева задержаны за взятку почти в 10 тыс. грн, - прокуратура. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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