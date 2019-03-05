 "В привычной позе - лицом к земле": криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
"Виннитчина. Криминальный авторитет Леха Гайсинский и его друзья задержаны полицией за вымогательство в Гайсине уже в привычной позе - лицом к земле, как и должно быть с этими особями", - написал он.
По данным полиции, 4 марта в г. Гайсин полицейские управления стратегических расследований следственного управления ГУНП в Винницкой области совместно с работниками УСБУ под процессуальным руководством прокуратуры области задокументировали факт вымогательства и получения средств у местного предпринимателя группой лиц.
Фото: Аброськин/Facebook
По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.189 УК Украины (вымогательство) правоохранители с привлечением спецподразделения КОРД задержали трех человек во время получения ими 500 долларов США.
По предварительной информации, злоумышленники, угрожая физической расправой, требовали у предпринимателя 2000 долларов США.
Во время задержания у организатора преступной группы правоохранители изъяли поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Генеральной прокуратуры Украины, резиновую дубинку ПР, холодное оружие, балаклаву и рукавицы.
Такое преступление наказывается заключением сроком до 7 лет. Продолжаются следственные действия.
"Во время задержания у организатора преступной группы правоохранители изъяли поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Генеральной прокуратуры Украины".
Олег Володарський @Volodarskiyy 4 ч.4 часа назад
Пряме звинувачення журналістом Бойко, на NEWSONE, директора НАБУ Ситника в отриманні 200 000$ хабаря за затримання заст.мін.оборони, є просто бомбою!
Цікаво почути реакцію Ситника, того, хто мав би вести боротьбу з корупцією у вищих ешелонах влади!
•учениця кернеса сєпара•
За грати кримінал !
Во время задержания у организатора преступной группы правоохранители изъяли поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Генеральной прокуратуры Украины, резиновую дубинку ПР, холодное оружие, балаклаву и рукавицы.
ствол как всегда себе оставили, либо подкинут кому, чтоб потом выкупали, либо сами будут шалить, тем более судя по ручке тэтэшник , глупо былоб такой отдавать кому
Источник:https://censor.net.ua/p3114945
если газовый или резинка пришили бы к делу
обычно лепят левое экспертное что переделан под стрельбу боевыми или усиленными
и боеприпасы тоже ... и добавляют ко всему прочему незаконное хранение огнестрельного
статья 263 ... от 6 лет лишения свободы или до 6 непомню уже
А те, що справді важливо для України - корупція. Тут мусора де очолюють, а де обслуговують. І українські антимусорські лагідні і ніжні до них революції тільки переконують мусорів, що вони не потонуть.
Ці ж 100500 сводок інформбюро про затримання якогось грузина з травматом - лише показуха, тіпа вони щось роблять. Пасматрітє, - каже Атброськін, - как ми нужни. Бєз нас, - каже він, - страшниє вари в законє всєх би с'єлі. Да єслі би нє ми...
Це якби двірник хвалився, що він інколи дещо підмітає.