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 "В привычной позе - лицом к земле": криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей. ФОТОрепортаж

В г. Гайсин Винницкой области полиция задержала криминального авторитета по кличке Леха Гайсинский и его сообщников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Виннитчина. Криминальный авторитет Леха Гайсинский и его друзья задержаны полицией за вымогательство в Гайсине уже в привычной позе - лицом к земле, как и должно быть с этими особями", - написал он.

В привычной позе - лицом к земле: криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей 01

По данным полиции, 4 марта в г. Гайсин полицейские управления стратегических расследований следственного управления ГУНП в Винницкой области совместно с работниками УСБУ под процессуальным руководством прокуратуры области задокументировали факт вымогательства и получения средств у местного предпринимателя группой лиц.

В привычной позе - лицом к земле: криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей 02

Фото: Аброськин/Facebook

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.189 УК Украины (вымогательство) правоохранители с привлечением спецподразделения КОРД задержали трех человек во время получения ими 500 долларов США.

В привычной позе - лицом к земле: криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей 03

По предварительной информации, злоумышленники, угрожая физической расправой, требовали у предпринимателя 2000 долларов США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция накрыла "сходку" криминальных авторитетов в Киеве

Во время задержания у организатора преступной группы правоохранители изъяли поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Генеральной прокуратуры Украины, резиновую дубинку ПР, холодное оружие, балаклаву и рукавицы.

В привычной позе - лицом к земле: криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей 04

Такое преступление наказывается заключением сроком до 7 лет. Продолжаются следственные действия.

В привычной позе - лицом к земле: криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей 05
В привычной позе - лицом к земле: криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей 06
В привычной позе - лицом к земле: криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей 07
В привычной позе - лицом к земле: криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей 08

Источник: https://censor.net.ua/p3114945
 
   
 Топ комментарии
 
Интересно, на фото есть пистолет но в описании изьятого его нет, это КАК?
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это не коррупционеры. коррупционеров вообще обходят десятой дорогой.
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корупционер это тот кто тырит денюшку находясь на службе у страны, вам что в методичках это не прописали? "В привычной позе - лицом к земле": криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей - Цензор.НЕТ 8578
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ну от.Таки ловлять корупціонерів.Але хтось знову напише,що влада не бореться
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это не коррупционеры. коррупционеров вообще обходят десятой дорогой.
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корупционер это тот кто тырит денюшку находясь на службе у страны, вам что в методичках это не прописали? "В привычной позе - лицом к земле": криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей - Цензор.НЕТ 8578
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корупціонер це той.хто в тебе хабар вимагає.Не давай хабарі і контролюй,на що голова твого населеного пункту витрачає кошти
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Ви, мусора, аж пінитесь, коли чуєте про активістів, які намагаються контролювати. І користуєтесь своїм положенням, щоби ламати життя активістів, шити справи, саджати в СІЗО і тюрми. Лицемірна підлота.
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Ти порохоботіна тупа, не можеш відрізнити бандюгана від корупціонера?
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коли знаходять посвідчення Генпрокуратури,то явна корупція або здирництво
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Я ж кажу, порохоботіна тупа.
"Во время задержания у организатора преступной группы правоохранители изъяли поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Генеральной прокуратуры Украины".
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когда камеры выключаются то сразу братские отношения наступают.
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а Сытника мордой в землю когда?

"В привычной позе - лицом к земле": криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей - Цензор.НЕТ 4115 Олег Володарський‏ @Volodarskiyy 4 ч.4 часа назад
Пряме звинувачення журналістом Бойко, на NEWSONE, директора НАБУ Ситника в отриманні 200 000$ хабаря за затримання заст.мін.оборони, є просто бомбою!
Цікаво почути реакцію Ситника, того, хто мав би вести боротьбу з корупцією у вищих ешелонах влади!


•учениця кернеса сєпара•
"В привычной позе - лицом к земле": криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей - Цензор.НЕТ 4477
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Може вистачить вже в пози бавитись ?
За грати кримінал !
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Затримання бандюків для селфі вже не цікаво, нехай покажуть їх наступного разу в камері з зеками.
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ну так и посадил на 20 лет в правительство "У звичній позі - обличчям до землі": кримінального авторитета Льоху Гайсинського та його спільників затримано під Вінницею - Цензор.НЕТ 2294
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В Киеве арестован сходняк бандюков во главе с криминальнім авторитетом Лашей Джачвлиани по кликухе "Сфан"
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Интересно, на фото есть пистолет но в описании изьятого его нет, это КАК?
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"криминальній авторитет" и 500 долларов? Та не смешите мои тапочки! так скоро любой пойманый гопник станет авторитетом!
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Так их там еще и человек пять на те 500 долларов
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"У звичній позі - обличчям до землі": кримінального авторитета Льоху Гайсинського та його спільників затримано під Вінницею - Цензор.НЕТ 9071
Во время задержания у организатора преступной группы правоохранители изъяли поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Генеральной прокуратуры Украины, резиновую дубинку ПР, холодное оружие, балаклаву и рукавицы.
ствол как всегда себе оставили, либо подкинут кому, чтоб потом выкупали, либо сами будут шалить, тем более судя по ручке тэтэшник , глупо былоб такой отдавать кому
Источник:https://censor.net.ua/p3114945
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вроде ТТ, похож по крайней мере
если газовый или резинка пришили бы к делу
обычно лепят левое экспертное что переделан под стрельбу боевыми или усиленными
и боеприпасы тоже ... и добавляют ко всему прочему незаконное хранение огнестрельного
статья 263 ... от 6 лет лишения свободы или до 6 непомню уже
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Криминальные авторитеты Джачвлиани,и прочие Микеладзе,Голандзия,Шелия и еще 8 грузинов авторитетов выдворили из Украины...,чего они сюда пруцца,если есть РАБссия КГБиста "У звичній позі - обличчям до землі": кримінального авторитета Льоху Гайсинського та його спільників затримано під Вінницею - Цензор.НЕТ 7226там бабла валом
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к ним там быстрая управа, а у нас полиция ни какая и законы хорошие для побега
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Погранцы Украины задержали 11 машин со 145 тоннами мяса идущих в "передок" без сопроводительных документов...
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Вот кто должен в такой позе лежать, так это алкаш-диабетик!
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Всі ці переможні реляції мусорів про чергову перемогу над незрозуміло ким - це теорія про сферичного коня у вакуумі, яка ніяк не відображається на ситуації в країні. Ловля бандитів має бути їх рутинна робота. Вони ж бахваляться дуже хм... посереднім виконанням частини обов'язків, при чому не самої важливої частини.

А те, що справді важливо для України - корупція. Тут мусора де очолюють, а де обслуговують. І українські антимусорські лагідні і ніжні до них революції тільки переконують мусорів, що вони не потонуть.

Ці ж 100500 сводок інформбюро про затримання якогось грузина з травматом - лише показуха, тіпа вони щось роблять. Пасматрітє, - каже Атброськін, - как ми нужни. Бєз нас, - каже він, - страшниє вари в законє всєх би с'єлі. Да єслі би нє ми...

Це якби двірник хвалився, що він інколи дещо підмітає.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"В привычной позе - лицом к земле": криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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