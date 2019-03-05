 "В привычной позе - лицом к земле": криминальный авторитет Леха Гайсинский и его сообщники задержаны под Винницей. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Виннитчина. Криминальный авторитет Леха Гайсинский и его друзья задержаны полицией за вымогательство в Гайсине уже в привычной позе - лицом к земле, как и должно быть с этими особями", - написал он.

По данным полиции, 4 марта в г. Гайсин полицейские управления стратегических расследований следственного управления ГУНП в Винницкой области совместно с работниками УСБУ под процессуальным руководством прокуратуры области задокументировали факт вымогательства и получения средств у местного предпринимателя группой лиц.

Фото: Аброськин/Facebook

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Юрия Педосы, в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.189 УК Украины (вымогательство) правоохранители с привлечением спецподразделения КОРД задержали трех человек во время получения ими 500 долларов США.

По предварительной информации, злоумышленники, угрожая физической расправой, требовали у предпринимателя 2000 долларов США.

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Во время задержания у организатора преступной группы правоохранители изъяли поддельное удостоверение работника внутренней безопасности Генеральной прокуратуры Украины, резиновую дубинку ПР, холодное оружие, балаклаву и рукавицы.

Такое преступление наказывается заключением сроком до 7 лет. Продолжаются следственные действия.







