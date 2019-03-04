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 Бронежилеты, наколенники, флисовые кофты: для военнослужащих закупили новую экипировку и одежду. ФОТО

В 2018 году в ВСУ впервые начали закупать вещи, которые раньше можно было получить только за счет международной помощи.

Об этом на странице в Facebook сообщает ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в армию поступают: костюмы специальные и маскировочные для снайперов и разведчиков, костюмы для экипажей броневых машин, наколенники и налокотники, сумки транспортные индивидуальные, бахилы утепленные и тому подобное.

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Также в заявлении подчеркивается, что в настоящее время продолжается разработка и войсковые испытания новых образцов спецодежды, обуви и экипировки, в частности для снайперов: рейдовых рюкзаков и чехла-ковра для переноски оружия.

"Эти образцы будут поступать на плановое обеспечение в 2019 году, как и новые модульные бронежилеты и баллистические шлемы", – сообщили в ведомстве.

По информации управления ВСУ, в прошлом году был разработаны и утверждены 46 нормативных документов относительно предметов вещевого имущества.

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Так, к новому обеспечению относятся тактические перчатки, флисовые кофты, летние полевые костюмы, измененная зимняя одежда, комбинезоны для технического состава и танковых подразделений, боевые рюкзаки, маскировочные костюмы снайпера, пенополиуретановые матрасы и подушки с синтетическим наполнителем.

В ведомстве сообщают, что разработка и постановка на производство новых образцов, их доставка и выдача конечному пользователю занимают от полугода до года.

Бронежилеты, наколенники, флисовые кофты: для военнослужащих закупили новую экипировку и одежду 01
Бронежилеты, наколенники, флисовые кофты: для военнослужащих закупили новую экипировку и одежду 02
Бронежилеты, наколенники, флисовые кофты: для военнослужащих закупили новую экипировку и одежду 03
Бронежилеты, наколенники, флисовые кофты: для военнослужащих закупили новую экипировку и одежду 04
Бронежилеты, наколенники, флисовые кофты: для военнослужащих закупили новую экипировку и одежду 05

Источник: https://censor.net.ua/p3114920
 
   
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****!.. зрадище, що пипец!!!!!!!!!!!!
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а ты думал, небронированные, без противоминной защиты.
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В 2018 году в ВСУ впервые начали закупать вещи, которые раньше можно было получить только за счет международной помощи

Международная помощь шла на армию

А Петя с друзьями дворцы строили ,это уже не мародерство даже,этому нет названия
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без цены трудно говорить .
Рюкзаки для МВД тоже была пэрэмога.
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Между тем что будет и есть две большие разници
А пока у тебя есть Свинья, которая обворовивает ггосударство
И ти ничего с єтим сделать не сможешь
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Озвучьте сразу процент переплат за откаты... А то уже никому тут не веришь... Особенно если Гладковский закупал.
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вот раньше лепота была, ни откатов (типа), ни одежды.
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Якби Петро не крав,то армія і досі гола ходила,так?
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Это где

ни откатов (типа), ни одежды ?
При СССР все были одеты, при Украине без откатов вряд ли кто шо покупал.
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мне что, теперь молиться на Пороха, если он за наши деньги (бюджет) покупает в 5 раз дороже? Типа скажи спасибо, что вообще покупает?
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про 5 раз дороже это все чес, а снаряжение вот оно, и раньше его небыло. да, мог бы и поблагодарить если совесть есть.
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вы порохоботы - ничем от ваты не отличаетесь - у вас ответ один - ВЫ ВСЕ ВРЕТЕ!!!!
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А кто же ещё ? По любому кто то из пэтиных пацыков .
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рюкзаки и сыночка Авакяна заказывали? или они расширили сортимент?
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Ясно, а до цього солдати голі, значить, ходили. Оце перед виборами закупили - тепер років 10 купляти не будуть.
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А чого янукович не допомагав купувати це для армії?
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Це ти в нього спитай,та його міністра економіки.
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По Вашему при януковиче в армии голыми ходили ?
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А, так це гуманітарна допомога від Януковича.
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Цензор.НЕТФотоОбществоБронежилеты, наколенники, флисовые кофты: для военнослужащих закупили новую экипировку и одежду. ФОТО
 
 
 
 
 
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