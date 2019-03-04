 Бронежилеты, наколенники, флисовые кофты: для военнослужащих закупили новую экипировку и одежду. ФОТО

Об этом на странице в Facebook сообщает ГУ развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в армию поступают: костюмы специальные и маскировочные для снайперов и разведчиков, костюмы для экипажей броневых машин, наколенники и налокотники, сумки транспортные индивидуальные, бахилы утепленные и тому подобное.

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Также в заявлении подчеркивается, что в настоящее время продолжается разработка и войсковые испытания новых образцов спецодежды, обуви и экипировки, в частности для снайперов: рейдовых рюкзаков и чехла-ковра для переноски оружия.

"Эти образцы будут поступать на плановое обеспечение в 2019 году, как и новые модульные бронежилеты и баллистические шлемы", – сообщили в ведомстве.

По информации управления ВСУ, в прошлом году был разработаны и утверждены 46 нормативных документов относительно предметов вещевого имущества.

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Так, к новому обеспечению относятся тактические перчатки, флисовые кофты, летние полевые костюмы, измененная зимняя одежда, комбинезоны для технического состава и танковых подразделений, боевые рюкзаки, маскировочные костюмы снайпера, пенополиуретановые матрасы и подушки с синтетическим наполнителем.

В ведомстве сообщают, что разработка и постановка на производство новых образцов, их доставка и выдача конечному пользователю занимают от полугода до года.









