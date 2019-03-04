EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Общество, Фоторепортаж
  305  2
Все про:алкоголь (1438) Черновицкая область (316) налоговая милиция (1557) ГФС (3140)

 Подпольный алкогольный цех ликвидирован в Черновицкой области: изъято подакцизной продукции почти на 2,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области под процессуальным руководством прокуратуры ликвидировали подпольное производство алкоголя и остановили его незаконную реализацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 204 УК Украины и ч. 1 ст. 199 УК Украины установлена группа местных жителей, которые в гаражных помещениях областного центра организовали подпольное производство и хранение фальсифицированного алкоголя, маркированного поддельными марками акцизного налога Украины. В дальнейшем готовую продукцию реализовывали через сеть Интернет, мобильные приложения и через два магазина, расположенные на территории региона.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: У жителя Сумщины, который незаконно изготавливал и реализовывал ядовитый алкоголь, изъято товаров почти на 650 тыс. грн. ФОТО

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 3 тыс. литров спирта, 2 тыс. 754 бутылки ликероводочных изделий, 240 литров поддельного алкоголя, фальсифицированные марки акцизного налога Украины, тару и фурнитуру для изготовления фальсифицированных ЛВИ, табачные изделия без марок акцизного налога Украины и автомобили, которыми осуществлялись перевозки фальсификата.

Подпольный алкогольный цех ликвидирован в Черновицкой области: изъято подакцизной продукции почти на 2,3 млн грн 01
Подпольный алкогольный цех ликвидирован в Черновицкой области: изъято подакцизной продукции почти на 2,3 млн грн 02
Подпольный алкогольный цех ликвидирован в Черновицкой области: изъято подакцизной продукции почти на 2,3 млн грн 03
Подпольный алкогольный цех ликвидирован в Черновицкой области: изъято подакцизной продукции почти на 2,3 млн грн 04
Подпольный алкогольный цех ликвидирован в Черновицкой области: изъято подакцизной продукции почти на 2,3 млн грн 05
Подпольный алкогольный цех ликвидирован в Черновицкой области: изъято подакцизной продукции почти на 2,3 млн грн 06
Подпольный алкогольный цех ликвидирован в Черновицкой области: изъято подакцизной продукции почти на 2,3 млн грн 07
Подпольный алкогольный цех ликвидирован в Черновицкой области: изъято подакцизной продукции почти на 2,3 млн грн 08
Подпольный алкогольный цех ликвидирован в Черновицкой области: изъято подакцизной продукции почти на 2,3 млн грн 09
Подпольный алкогольный цех ликвидирован в Черновицкой области: изъято подакцизной продукции почти на 2,3 млн грн 10

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3114834
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А у нас тяперь безвиз, класть желаем на акцизсЪ Подпольный алкогольный цех ликвидирован в Черновицкой области: изъято подакцизной продукции почти на 2,3 млн грн - Цензор.НЕТ 3067
 показать весь комментарий
 
лучше купить самогонный аппарат и сделать себе на праздники и не пить говно
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоПодпольный алкогольный цех ликвидирован в Черновицкой области: изъято подакцизной продукции почти на 2,3 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх