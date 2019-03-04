 Подпольный алкогольный цех ликвидирован в Черновицкой области: изъято подакцизной продукции почти на 2,3 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операций "Акциз-2019", "Сеть" и расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 204 УК Украины и ч. 1 ст. 199 УК Украины установлена группа местных жителей, которые в гаражных помещениях областного центра организовали подпольное производство и хранение фальсифицированного алкоголя, маркированного поддельными марками акцизного налога Украины. В дальнейшем готовую продукцию реализовывали через сеть Интернет, мобильные приложения и через два магазина, расположенные на территории региона.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение 3 тыс. литров спирта, 2 тыс. 754 бутылки ликероводочных изделий, 240 литров поддельного алкоголя, фальсифицированные марки акцизного налога Украины, тару и фурнитуру для изготовления фальсифицированных ЛВИ, табачные изделия без марок акцизного налога Украины и автомобили, которыми осуществлялись перевозки фальсификата.





















Продолжается следствие.