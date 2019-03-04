 Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков. ФОТО

"Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование. Где граница между соревнованием в борьбе за пост и преступлением?", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение министра внутренних дел Арсена Авакова в Twitter.

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В Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской, передает Отдел коммуникации полиции Киева.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы.

Работники взрывотехнической службы тщательно проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляют. Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места происшествия и изымает оборудования. Информация о находке передана в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины.

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Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.





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