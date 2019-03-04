EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Оружейный скандал с Гладковским Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины
 Происшествия
  1069  36
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2708) Зеленский (197) прослушка (245)

 Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков. ФОТО

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

"Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания. Ведется расследование. Где граница между соревнованием в борьбе за пост и преступлением?", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение министра внутренних дел Арсена Авакова в Twitter.

Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала предвыборной кампании полиция открыла 117 уголовных производств

В Шевченковское управление полиции поступило сообщение о неизвестной коробке на крыше здания по улице Белорусской, передает Отдел коммуникации полиции Киева.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, к ним обратился охранник кандидата на пост Президента Украины Владимира Зеленского. Он рассказал, что на крыше жилого дома неизвестные лица устанавливали подозрительные предметы.

Работники взрывотехнической службы тщательно проверили эти предметы, опасности для жизни людей они не представляют. Следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции проводит осмотр места происшествия и изымает оборудования. Информация о находке передана в органы прокуратуры и Службу безопасности Украины.

Также читайте: Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос соцгруппы "Рейтинг"

Сведения зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 359 (Незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок.

Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков 02
Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков 03

Читайте также: СБУ не осуществляла каких-либо действий в отношении кандидатов в президенты, которые бы ограничивали их права и свободы, - Гитлянская

Источник: https://censor.net.ua/p3114833
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Беня Зеню слушал, шо б бабло его не пилил???))))
 показать весь комментарий
 
 
Тут одним выстрелом двух зайцев. Слушаем своего ставленника, потом если шо - происки конкурентов Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 2346 Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 8001
 показать весь комментарий
 
 
ага, лично порошенко 20-ти гривневую антенку ставил и лапши моток положил - иди ване отлижы, клоун)))
 показать весь комментарий
 
 
а то! Завтра Рюкзак скажет, что Порох заминировал офис лубутен
 показать весь комментарий
 
 
А що там підслуховувати?В голові Зеленського повна тиша!
 показать весь комментарий
 
 
****, уже б что-то нормальное купили, а то хлам с кардач - клован смешон.
 показать весь комментарий
 
 
Беня не доверяет клоуну и решил его проконтролировать?
 показать весь комментарий
 
 
Це щоб нові анекдоти підслуховувати ? ))) А хто її там облаштував ? Не "команда" самого Зелі для створення відповідного ажиотажу ?
 показать весь комментарий
 
 
Началось,то что не заканчивалось-со времён пленок Мельниченко и Кучмы?
 показать весь комментарий
 
кастинг-прослушивание будушего президента. Порох не может оставить страну на непроверенного. Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 9749
 показать весь комментарий
 
 
Серьёзный монтаж, рівня щонайменш АНБ та ЦРУ.
 показать весь комментарий
 
Вот так (топорно) слушали шутки Зеленского бесплатно. А могли просто попросить бесплатные билеты на концерты "95 Квартала". И аппаратуры лишились и удовольствия.
 показать весь комментарий
 
 
Из наушников исходил приятный шоколадный запах..😁
 показать весь комментарий
 
 
Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 9722судя по чудо-оборудованию,его прослушивают школьники-энтузиасты
 показать весь комментарий
 
Гурт ТІК
презентує передвиборчий екшн «Циклони».

Прогноз погоди від Кращого Святкового Гурту України: насуваються «Циклони» та
опади у вигляді продуктів життєдіяльності деяких політиків. Тож голосуйте, щоб
встановилася добра погода!

https://www.youtube.com/watch?v=iFafOCWO3qs
 показать весь комментарий
 
Рюкзаков вже і Дулію і Зеклоуна кришує.
 показать весь комментарий
 
 
Аваков как может вылизывает бениного клоуна Полиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков - Цензор.НЕТ 4579
 показать весь комментарий
 
((( не ну кого это рассчитано? видно зелин рейтинг начал падать )))
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция Киева обнаружила под офисом кандидата в Президенты Зеленского элементы аппаратуры прослушивания, - Аваков. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх